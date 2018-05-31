Самую отвратительную игру Agony подвергли сокрушительной критике: трейлер 18+

Разработчики игры-хоррора Agony попытались сделать игру о страданиях максимально реалистичной, и, похоже, перестарались с реалистичностью. А учитывая большое количество багов, игра стала обречена на провал.

Об этом пишет 4pda.ru.

Сцены пыток – далеко не самое худшее, что испытывает геймер. Настоящим "ужасом" можно назвать баги, сбои, недостатки геймплея и неоправданные смерти.

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Один из обозревателей на портале IGN пишет: единственное, что удерживало журналиста возле экрана, – любопытство: желание выяснить, насколько далеко зашли художники в своем стремлении шокировать публику.

Игра Agony: трейлер 18+

"Проблема Agony – излишество. Я увидел так много обнаженных демонов, изувеченных конечностей, окровавленных тел, трупов и других страшных сцен, что в какой-то момент они перестали меня беспокоить. Ужасы, от которых я вздрагивал и чувствовал отвращение в первый час, до конца не смогли даже заставить меня моргнуть", – пишет обозреватель.

Средняя оценка игры на сайте Metacritic составляет 38 из 100 баллов.

Что такое Agony?

Это игра для людей старше 18 лет. В ней можно увидеть насилие, жестокие сексуальные сцены и тому подобное. Чтобы защитить игру от любой цензуры, Madmind в апреле объявила, что будет выпущен бесплатный патч для ПК, который разблокирует весь контент.

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