23:35
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
30°C 15°C
  • пятница
    22°C 12°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, сегодня
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Самую отвратительную игру Agony подвергли сокрушительной критике: трейлер 18+

38 Читати новину українською
Игра-хоррор Agony
Игра-хоррор Agony

Разработчики игры-хоррора Agony попытались сделать игру о страданиях максимально реалистичной, и, похоже, перестарались с реалистичностью. А учитывая большое количество багов, игра стала обречена на провал.

Об этом пишет 4pda.ru.

Сцены пыток – далеко не самое худшее, что испытывает геймер. Настоящим "ужасом" можно назвать баги, сбои, недостатки геймплея и неоправданные смерти.

Читайте также: Battlefield V: Electronic Arts представила захватывающий шутер – трейлер и сюжет игры

Один из обозревателей на портале IGN пишет: единственное, что удерживало журналиста возле экрана, – любопытство: желание выяснить, насколько далеко зашли художники в своем стремлении шокировать публику.

Игра Agony: трейлер 18+

"Проблема Agony – излишество. Я увидел так много обнаженных демонов, изувеченных конечностей, окровавленных тел, трупов и других страшных сцен, что в какой-то момент они перестали меня беспокоить. Ужасы, от которых я вздрагивал и чувствовал отвращение в первый час, до конца не смогли даже заставить меня моргнуть", – пишет обозреватель.

Средняя оценка игры на сайте Metacritic составляет 38 из 100 баллов.

Что такое Agony?
Это игра для людей старше 18 лет. В ней можно увидеть насилие, жестокие сексуальные сцены и тому подобное. Чтобы защитить игру от любой цензуры, Madmind в апреле объявила, что будет выпущен бесплатный патч для ПК, который разблокирует весь контент.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Игры Техно Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
506
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук