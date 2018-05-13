Самую высокую волну на южном полушарии зафиксировали в Новой Зеландии: ее размер поражает

Ученые Новой Зеландии зафиксировали волну-рекордсменку. Ее высота – 23,8 метра ( размер восьмиэтажки) была задокументирована на острове Кэмпбелл на этой неделе. До этого рекордной была волна высотой в 23,03 метра, зафиксированная в 2012 году.

Об этом пишет BBC.

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Это самая большая волна, которую когда-либо зафиксировали на южном полушарии,

– сообщил океанограф метеорологической службы, доктор Том Даррант.

Отмечается, что метеорологическая служба Новой Зеландии установила специальное устройство – плавучий буй для измерения волн, который работает на солнечной энергии. Устройство срабатывает каждые три часа и проводит измерения в течение 20 минут.

К слову, предыдущий рекорд был зафиксирован у берегов австралийского штата Тасмания.



