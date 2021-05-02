В Харькове было много резонансных преступлений. Часть из них правоохранители до сих пор не раскрыли. В частности, до сих пор ищут одного маньяка и несколько киллеров.

Журналисты собрали самые громкие случаи последних лет и узнали, на каком этапе находятся их расследования. Всего в списке есть 7 дел.

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28 апреля 2014 года глава Харькова в сопровождении охраны был на пробежке. На Белгородском шоссе Кернеса ждал снайпер. Однако он не убил мэра, а лишь сильно ранил. Сначала его привезли в больницу скорой и прооперировали, а затем отвезли на лечение в Израиль.



Геннадий Кернес на лечении / Фото BBC

Следователи открыли дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Однако ни исполнителя, ни заказчиков так и не нашли.

Мэр Харькова заявлял, что преступление должным образом не расследуется. В причастности к покушению он обвинял министра внутренних дел Арсена Авакова. А советник главы МВД Антон Геращенко утверждал, что Кернеса хотел убить лидер организации "Оплот" Евгений Жилин (сам он стал жертвой покушения в Подмосковье в сентябре 2016 года).



Похороны Геннадия Кернеса / Фото Newsroom

Из-за этого покушения Кернес до конца жизни был прикован к коляске. Умер он в декабре 2020 года. После этого адвокат бывшего мэра сказал, что расследование покушения не планируют останавливать.

Убийство Юрия Димента

На городском кладбище в Харькове 26 февраля 2016 года застрелили известного бизнесмена Юрия Димента. Его часто называли криминальным авторитетом и "правой рукой" Геннадия Кернеса.

Это случилось на могиле матери бизнесмена, куда он приходил трижды в неделю. В мужчину средь бела дня выпустили автоматную очередь – 14 пуль.

Убийцу Демента так и не нашли. В июле 2016 года областной прокурор Харьковщины Юрий Данильченко сказал, что есть несколько версий. Однако подозреваемых у следствия не было.



Портрет Юрия Димента на кладбище / Фото Newsroom

Геннадий Кернес в феврале 2020 года рассказал, что ДНК на месте убийства совпало с ДНК киллера Алексея Титова, который взорвал себя у Южного вокзала в Харькове. Однако в харьковской полиции говорят, что расследование до сих пор не закрыли.

Убийство 15-летней Алисы Онищук

Эта трагедия случилась в ноябре 2018 года. Юная жительница поселка Бабаи поехала на учебу в колледж в Харьков, однако вечером так и не вернулась домой.



Алиса Онищук в парке / Фото из социальных сетей

Мать девушки нашла ее кроссовок недалеко от железнодорожной станции и обратилась в полицию. Тело нашли в лесополосе поселка Покотиловка. Рядом с умершей лежал использованный презерватив и мужская обувь. Экспертиза показала, что умершую насиловали.

Полицейские опросили более 5 тысяч человек. Также промониторили мобильную связь рядом с местом преступления и опубликовали фоторобот подозреваемого. Однако это было безрезультатно.



Фоторобот предполагаемого убийцы и его жертва Алиса Онищук / Фото из соцсетей

Через месяц после этого неизвестный продал телефон убитой в подземном переходе станции метро. Его лицо попало на камеры наблюдения, однако его так и не нашли. Последние экспертизы данного дела провели в 2019 году и после этого расследование затормозило.

Расстрелы инкассаторов

В Харькове чуть меньше 20 лет назад начались нападения на инкассаторов. Следствие считает, что их осуществляли две банды.

Октябрь 2001 года

Первое нападение произошло, когда проводили инкассацию мебельного магазина на улице Деревянко. Тогда пара злоумышленников расстреляла из "обрезов" одного милиционера и тяжело ранили другого.

Они тогда смогли похитить 89 тысяч гривен. Кроме этого злоумышленники забрали автоматы Калашникова и два пистолета.

Октябрь 2004 года

Из похищенного тогда оружия убили двух инкассаторов в районе Салтовка. Еще одного ранили.

Кроме этого, преступники расстреляли владельца автомобиля Mercedes, на котором скрылись.

Весна 2005 года

Преступники в очередной раз совершили нападение на инкассаторский автомобиль. Тогда стреляли в 4 людей. Однако один из них выжил и помог правоохранителям сделать фоторобот нападавшего, лицо которого увидел.



Фоторобот подозреваемого в нападении на инкассаторов в 2005 году / Фото Нацполиции

После этого инкассаторов в городе начали сопровождать бойцы спецотряда. Однако злоумышленники "залегли на дно".

Апрель 2009 года.

Тогда эти же люди расстреляли на улице Клапцова 3 сотрудников "Ощадбанка" и скрылись на их машине. В тот год преступники похитили примерно 300 тысяч гривен. После этого группировка, вероятно, прекратила "деятельность". Ее членов так и не задержали.

Ноябрь 2013 года

Новое нападение произошло на улице Командарма Корка. Там один преступник застрелил водителя и ранил охранника, а после этого взял заложника и скрылся с места происшествия.

Позже Hyundai с телом заложника нашли на окраине города. Злоумышленник похитил драгоценности на сумму 300 тысяч гривен.



Авто инкассаторов после нападения / Фото "Медиапорт"

Июль 2014 года

Тогда на харьковских инкассаторов впервые напали в светлое время суток. В Садовом проезде мужчина в белой футболке застрелил из автомата двух сотрудников Государственной службы охраны и кассира.

После этого он забрал из их автомобиля мешок денег и скрылся на Volkswagen. Преступник попал на записи камер видеонаблюдения. За помощь в его задержании обещали миллион гривен. Однако розыск был безрезультатным.

Июль 2015 года

На улице Ньютона неизвестный расстрелял машину "Укрпочты" и забрал примерно 3 миллиона гривен, которые везли в отделение. В этом нападении погибли 3 человека. Автомобиль почты позже нашли в селе Хролы под Харьковом.

Момент нападения на инкассаторов: видео Newsroom

В апреле 2019 года харьковские правоохранители сообщили, что задержали банду, членов которой подозревали в разбойных нападениях. Тогда в полиции утверждали, что именно эти люди с 2013 года регулярно нападали на инкассаторов.

Эта группировка действовала на территории трех регионов, и в ней были сотрудники правоохранительных органов. Дело передали в суд через 2 месяца, однако его рассмотрение продолжается до сих пор.

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Расправа над семьей судьи Трофимова

Это произошло в 2012 году в День работников суда 15 декабря. В квартире на Московском проспекте, 85, нашли несколько обезглавленных тел:

Судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова

Жены судьи – Ирины.

Их 28-летнего сына Сергея.

Сожительницы сына судьи – 29-летней Марии Зуевой.

Трупы обнаружил пасынок служителя Фемиды Валерий Завершинская. Впоследствии следователи выяснили, что Сергея Трофимова обезглавили еще живым. Других членов семьи сначала убили из огнестрельного оружия. Злоумышленники забрали головы в специально оборудованных емкостях или пакетах. Все соседи сказали, что ничего не слышали.



Дом, где произошло убийство семьи / Скриншот Newsroom

Сначала правоохранители рассматривали четыре версии мотивов:

убийство из-за профессиональной деятельности судьи;

по корыстным мотивам (Владимир Трофимов владел коллекцией монет, общая стоимость которой была от 1 до 10 миллионов долларов);

убийство на заказ или по ритуальным мотивам (впоследствии эти версии отпали).

В 2013 году монеты из коллекции судьи обнаружили у наркоторговцев на Донетчине, однако на след убийц это не вывело. Через пять лет первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал об этом деле журналистам.

По его словам, украинские правоохранители выезжали за границу, чтобы допросить лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. Также полицейский назвал основную версию следствия – профессиональная деятельность убитого судьи. Однако дело не раскрыли.



Судья Владимир Трофимов / Фото "ГолосUA"

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Убийство Василия Климентьева

Большую часть жизни харьковчанин занимался музыкой. Однако в 90-е решил пойти в бизнес. В 2002 году он баллотировался в Верховную Раду, однако это было безрезультатно. Как раз тогда начался его конфликт с прокурором Владимиром Кривобоковым и начальником Управления по борьбе с организованной преступностью Станиславом Денисюком.

После этого Василий Климентьев стал главным редактором газеты "Новый стиль". В издании часто публиковали расследования о коррупции чиновников и силовиков. В них часто говорилось не только о Кривобоковае и Денисюке, но и о заместителе председателя областной прокуратуры Сергее Хачатряне.



Сергей Хачатрян и Станислав Денисюк / Фото gordonua.com

11 августа 2010 года василий Климентьев вышел из дома с неизвестным мужчиной и уехал на его автомобиле BMW. После этого его никто не видел.

На следующий день сожительница Климентьева обратилась к правоохранителям, а 17 августа телефон и ключи пропавшего нашли в резиновой лодке на Печенежском водохранилище. Однако во время осмотра дна водоема мужчину не нашли.

Свою обеспокоенность по этому инциденту выразила ОБСЕ. Тогдашний президент Виктор Янукович пообещал взять расследование под личный контроль.

Уже в августе 2012 года правоохранители заявили, что раскрыли убийство. Обвинили в убийстве бывшего харьковского милиционера Андрея Козаря. Его объявили в розыск.

В последний раз имя Козаря всплыло в 2016 году. Тогда он был в ресторане во время покушения на Евгения Жилина. Киллер застрелил лидера "Цитадели" и ранил Козаря, который был его охранником.



Андрей Козарь в годы работы в полиции / Фото из соцсетей

Заказное убийство в центре Харькова

На улице Клочковской 4 ноября 2017 года расстреляли мужчину, который сидел в автомобиле Audi. Киллер сделал 24 выстрела, один из которых попал в голову.

Погибшим оказался харьковчанин Эдуард Аксельрод. Его связывали с криминальным миром.



Автомобиль Аксельрода после нападения / Фото Newsroom

В полиции впоследствии сказали, что преступление готовили заранее. Правоохранители назвали три основные версии убийства:

месть;

расправа за неуплату долгов;

передел сфер влияния криминалитета.

По каждому из этих направлений создали отдельную следственно-оперативную группу. Однако найти злоумышленника так и не смогли.



Убитый в Харькове Эдуард Аксельрод / Фото из фесбука Елены Аксельрод

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко связал этот случай с убийством бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Его расстреляли в этот самый год 23 марта в центре Киева.

Тогда охранник ранил 28-летнего киллера Павла Паршова, который позже скончался в больнице. Заказчиком преступления в Генпрокуратуре назвали российского криминального авторитета Владимира Тюрина.

Он ранее был гражданским мужем жены Вороненкова – певицы Марии Максаковой. Однако эту версию опроверг адвокат мужчины, который проходил по делу об убийстве бывшего нардепа из РФ. Сейчас оба преступления не раскрыты.