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Чем запомнился год работы Верховной Рады 9 созыва

Первые месяцы работы Верховной Рады 9 созыва были богатыми на решения. За этот период депутаты успели принять десятки законов. И не только работали, но и активно попадали в передряги.

Смотрите видео: самые громкие скандалы Верховной Рады

Сколько стоит отдых на море в Украине

Укрзализныця запустила поезда в почти 30 туристических направлениях. Все желающие смогут поездом добраться до моря на отдых. Побережья Черного и Азовского морей, учитывая пандемию и закрытость многих стран, этим летом пользуется особым спросом для проведения отпуска среди украинцев.

Смотрите видео: как выглядит отдых в 2020 году в условиях пандемии

На Тернопольщине все медики больницы уволились в один день

В поселке Коропец Тернопольской области, все медики одной больницы уволились из-за того, что с апреля не получают зарплаты. Больница теперь существует только "на бумаге". Глава медучреждения собирает деньги через соцсети на зарплату работникам.

Смотрите видео: какова причина увольнения

В Харькове продают крупнейший завод спецтехники для авиации и космоса

В Харькове могут продать на аукционе "Радиореле" – крупнейший завод по производству коммутационной техники на рынке Украины и стран СНГ. В Фонде госимущества считают приватизацию единственным путем спасения предприятия. Ведь из-за оккупации и прекращения торговли с Россией завод фактически оказался на грани выживания, ведь там были основные потребители продукции.

Смотрите видео: какая первоначальная сумма названа

Резонансные ДТП в Украине

В Украине часто случаются ДТП с участием так называемых "мажоров". Гибнут люди, а виновникам часто удается избежать наказания. Однако есть и случаи, когда ответственности не избежать.

Смотрите видео: какую ответственность понесли водители