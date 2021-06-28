Самые масштабные в истории: в Одессе стартовали учения "Си Бриз-2021"
Источник:Министерство обороны Украины
Участие в открытии украинско-американских учений "Си Бриз-2021" приняли представители примерно 30 стран мира. Торжественная церемония состоялась в Одессе в понедельник, 28 июня.
Руководил мероприятием командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он отметил, что в "Си Бриз-2021" принимают участие представители фактически всех континентов мира. Это знак, что весь цивилизованный мир – союзник Украины.
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Обучение, которое имеет большую историю начиная с 1997 года, имеет мощный месседж – это поддержание стабильности и мира в нашем регионе. Наша цель – сделать Черное море безопасным для стран всех континентов,
– подчеркнул военный.
Руководители "Си Бриза-2021"
- Украинскую сторону будет представлять заместитель командующего ВМС ВСУ капитан I ранга Алексей Доскато.
- Сторону США – капитан I ранга Стюарт Бауман.
"Си Бриз-2021": главное
- Учения "Си Бриз-2021" продлятся с 28 июня до 10 июля. Мероприятия будут проходить в Одессе, Очакове, а также на территории Днестровского лимана, Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский.
- Темой нынешних учений является проведение Международной морской операции по безопасности в кризисном регионе в соответствии со стандартами НАТО.
- Целью "Си Бриза-2021" является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения операций в составе многонациональных сил в международных операциях.
Состав "Си Бриз-2021":
- примерно 30 кораблей, катеров и судов;
- более 30 самолетов и вертолетов;
- около 5000 личного состава;
- 50 единиц вооружения и военной техники.
На протяжении учений военные будут тренироваться в:
- столкновении десантных кораблей,
- маневрах на суше,
- водолазных операциях,
- морских операциях по перехвату,
- противовоздушной обороне,
- взаимодействия во время специальных операций,
- противолодочной активности,
- поисково-спасательных операциях.