Самые смешные мемы недели: возвращение Михо, 9 мая головного мозга и Рио-де-Жанейро по-львовски

Эта неделя выдалась насыщенной на события, а значит шутить было о чем. Украинцы шутили с легендарного возвращения Михо и искали адекватное объяснение установлению Божьей Матери на языческом городище на Львовщине. И, конечно, не обошлось без абсурдных новостей "из-за поребрика". В то же время даже в Украине ОПЗЖоповцы 9 мая устроили ватный шабаш.

Возвращение Михо

Известный грузинский и украинский политик таки получил должность главы Исполнительного комитета реформ в Украине.

К теме Сейчас нет времени для "раскачки", – Саакашвили о проблемах экономики

Прошлое Саакашвили хорошо запомнилось лазанием по крышам и легендарным "бе-бе-бе" в сторону Авакова. Теперь Михо снова врывается в украинскую политику. Станет ли он героем новых мемов – увидим позже.

День победобесия в РФ

Мы уже давно привыкли к истерическим крикам россиян "деды ваевали", которые они выкрикивают ежегодно 9 мая. И, когда кажется, что ниже уже некуда, россияне стремительно пробивают дно. К примеру, в Новосибирске ветеранов поздравляли с автовышки, похожей на помойку.

Стоит пояснить, что в Украине и Европе 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Украинцы в этот день вспоминают одно из самых трагических событий человечества и понимают важность, почему это не должно повториться. Зато россияне привыкли наряжать детей в военную форму и вешать георгиевские ленты на все, что движется.

Ослабление карантина

Уже с понедельника, 11 мая, в Украине стартует первый этап ослабления карантина. В парикмахерских и салонах красоты будет аншлаг.

Рио-де-Жанейро во Львове

На Львовщине на территории заповедника "Стольское городище" самовольно установили часовню со скульптурой Матери Божьей и построили лестницу. В сети, со своей стороны, не понимают целесообразности таких действий и подчеркивают важность сохранить аутентичности этого места.