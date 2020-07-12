Зарплата – более 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии в Украине
В Украине среднюю зарплату свыше 40 тысяч гривен получают менеджеры национального уровня, информационные директора и суперинтенданты. Лучшую оплату труда предлагает IT-сфера.
Больше всего зарабатывают работники IT-сферы
Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине – именно в сфере информационных технологий. Об этом говорится в статистике work.ua.
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Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине
- Национальный менеджер: средняя зарплата – около 40 тысяч гривен.
– Особенности работы: образование, управленческий опыт, построенная карьера.
– Можно получить до 100 тысяч гривен в месяц.
- Информационный директор: средняя зарплата около 40 тысяч гривен.
– Особенности работы: определять информационную политику компании, управленческие навыки, умение принимать определяющие решения.
- Суперинтендант: средняя зарплата около 40 тысяч гривен.
– Особенности работы: контроль обеспечения судов технической документацией и материально-технической базой.
- Руководитель IT-отдела зарабатывает в среднем 35 тысяч гривен.
– Особенности работы: анализ характеристик технических устройств, средств электросвязи и программного обеспечения.
- Angular-разработчик: средняя зарплата – около 31 тысячи гривен.
– Особенности работы: программирование.
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