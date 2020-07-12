В Украине среднюю зарплату свыше 40 тысяч гривен получают менеджеры национального уровня, информационные директора и суперинтенданты. Лучшую оплату труда предлагает IT-сфера.

Больше всего зарабатывают работники IT-сферы Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине – именно в сфере информационных технологий. Об этом говорится в статистике work.ua. К теме Работа в IT: какие специалисты пользуются наивысшим спросом – инфографика Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине Национальный менеджер: средняя зарплата – около 40 тысяч гривен.

– Особенности работы: образование, управленческий опыт, построенная карьера.

– Можно получить до 100 тысяч гривен в месяц.

– Особенности работы: образование, управленческий опыт, построенная карьера. – Можно получить до 100 тысяч гривен в месяц. ​Информационный директор: средняя зарплата около 40 тысяч гривен.

– Особенности работы: определять информационную политику компании, управленческие навыки, умение принимать определяющие решения.

– Особенности работы: определять информационную политику компании, управленческие навыки, умение принимать определяющие решения. Суперинтендант: средняя зарплата около 40 тысяч гривен.

– Особенности работы: контроль обеспечения судов технической документацией и материально-технической базой.

– Особенности работы: контроль обеспечения судов технической документацией и материально-технической базой. Руководитель IT-отдела зарабатывает в среднем 35 тысяч гривен.

– Особенности работы: анализ характеристик технических устройств, средств электросвязи и программного обеспечения.

– Особенности работы: анализ характеристик технических устройств, средств электросвязи и программного обеспечения. Angular-разработчик: средняя зарплата – около 31 тысячи гривен.

– Особенности работы: программирование. Обратите внимание! В июне 2020 года только на официальном учете в Службе занятости находилось 514 тысяч безработных. Эксперты отмечают, реальное количество нетрудоустроенных в Украине может достигать более 2,5 миллиона человек. В конце июня ситуация на рынке труда несколько стабилизировалась. За период карантина служба занятости трудоустроила 156 тысяч человек. Самые востребованные профессии в Украине / Инфографика 24 канала