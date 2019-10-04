Самые большие налоги среди конкурентов: в PwC назвали последствия законопроекта 1210

Рост налоговой нагрузки на железорудные компании и связанные с ними отрасли окажут негативный эффект для экономики страны, если новые налоговые инициативы, предусмотренные в законопроекте 1210, все же будут приняты.

Об этом написал партнер, руководитель практики налоговых и юридических услуг PwC Украина Вячеслав Власов в своем блоге для РБК-Украина. По его словам, повышение ренты на добычу железной руды, может сделать налоговую нагрузку в Украине самой высокой среди конкурентов.

В частности, по оценке PwC, при высоких ценах на руду и принятии законопроекта №1210, общая налоговая нагрузка на компании, добывающие железную руду в Украине будет выше, чем в 5 из 9 выбранных стран (ЮАР, Китай, Канада, Казахстан и Россия), а налоговая нагрузка за счет рентной платы станет самым высоким среди стран-конкурентов.

Более того, по словам эксперта, следует также учитывать и другие важные факторы такие, как, например, качество руды (в Украине оно в среднем довольно низкое) и близость к рынкам сбыта (первый рынок в мире – Китай, до которого из Украины далеко ). При таком снижении конкурентоспособности Украины, наша страна станет менее привлекательна для инвесторов в отрасли.

"Кроме того, все настойчивее становятся разговоры о грядущем экономическом кризисе, который начнется уже через год-два. Рейтинговые агентства ожидают падения цен на железную руду в будущем (например, эксперты Fitch говорили о падении с текущих 94 долларов за тонну до 57 долларов за тонну до 2023 года). Это важно, поскольку при падении цен на руду для украинских компаний налоговая нагрузка с определенного момента, наоборот, начинает расти (из-за особого механизма "больше из" при расчете базы налогообложения)", – написал Власов.

По его словам, если цены будут существенно падать при принятом в текущем виде законопроекта №1210, общая налоговая нагрузка добывающих компаний в Украине быстро обгонит аналогичный показатель в других сопоставимых странах и станет "уверенным" лидером. И даже текущая, относительно низкая, ставка налога на прибыль не сможет этот эффект нивелировать.

Как сообщалось, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.