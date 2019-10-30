Самые большие со времен холодной войны: норвежская разведка про масштабные военные учения России

Россия начала масштабные военные учения – самые масштабные со времен холодной войны. В них задействовали даже подводные лодки – в частности атомные.

Обучение Россия проводит в Северной Атлантике, об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на представителей норвежской разведки.

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В учениях задействованы 10 российских подводных лодок, которые ранее базировались возле Кольского полуострова. Восемь из них – атомные. За учениями наблюдают норвежские самолеты, они должны продолжаться два месяца.

Какова цель России?

Норвежские военные считают, что в рамках этих учений российские подводные лодки попытаются максимально далеко продвинуться в западную часть акватории Атлантического океана и остаться при этом необнаруженными.

Служба разведки сообщает, что цель России – показать, что она способна угрожать восточному побережью США, проникая как можно глубже в Атлантику,

– отмечают они.

Кроме того, Москва хочет проверить способность НАТО выявлять подобные операции и реагировать на них.

Какие отношения между РФ и странами Скандинавии?

С марта 2019 года Норвегия и Финляндия обвинили Россию в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО. Страны Скандинавии заявили, что глушение сигнала подвергает риску гражданские и военные самолеты в регионе. Поэтому можно утверждать, что отношения России со странами Скандинавии стали напряженными.

Россию также обвинили в блокировании сигнала во время учений альянса Trident Juncture, которые проводились в Норвегии в октябре и ноябре 2018 года. При этом Москва отрицала свою причастность.