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      Самые большие со времен холодной войны: норвежская разведка про масштабные военные учения России

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      Россия начала крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения, – норвежская разведка
      Россия начала крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения, – норвежская разведка / Forsvaret

      Россия начала масштабные военные учения – самые масштабные со времен холодной войны. В них задействовали даже подводные лодки – в частности атомные.

      Обучение Россия проводит в Северной Атлантике, об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на представителей норвежской разведки.

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      В учениях задействованы 10 российских подводных лодок, которые ранее базировались возле Кольского полуострова. Восемь из них – атомные. За учениями наблюдают норвежские самолеты, они должны продолжаться два месяца.

      Какова цель России?

      Норвежские военные считают, что в рамках этих учений российские подводные лодки попытаются максимально далеко продвинуться в западную часть акватории Атлантического океана и остаться при этом необнаруженными.

      Служба разведки сообщает, что цель России  показать, что она способна угрожать восточному побережью США, проникая  как можно глубже в Атлантику,
      – отмечают они.

      Кроме того, Москва хочет проверить способность НАТО выявлять подобные операции и реагировать на них.

      Какие отношения между РФ и странами Скандинавии?

      С марта 2019 года Норвегия и Финляндия обвинили Россию в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО. Страны Скандинавии заявили, что глушение сигнала подвергает риску гражданские и военные самолеты в регионе. Поэтому можно утверждать, что отношения России со странами Скандинавии стали напряженными.

      Россию также обвинили в блокировании сигнала во время учений альянса Trident Juncture, которые проводились в Норвегии в октябре и ноябре 2018 года. При этом Москва отрицала свою причастность.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости России Новости политики Арктика Норвегия Оружие
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