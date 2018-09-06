Самые горячие образы с красной дорожки GQ Men Of The Year Awards: фото

В Лондоне в галерее "Тейт Модерн" состоялась церемония награждения Men of the Year Awards 2018 – британское издание GQ отметило тех, кто влиял на культуру, моду, политику, шоу-бизнес, спорт в течение года.

На красной дорожке гала-вечера красовались несколько десятков знаменитых гостей. Многие звезды выбрали для церемонии провокационные образы, чтобы максимально выделиться среди других. Читайте также: В платье со смелым декольте: Крисси Тейген удивила на премии GQ – Men of the Year Предлагаем просмотреть самые смелые образы GQ Men Of The Year Awards.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Дуа Липа

Рита Ора

Кейт Бекинсейл

Нелам Гилл

Зендая

Крисси Тейген

Лаура Витмор Все фото: Getty Images