Самые горячие образы с красной дорожки GQ Men Of The Year Awards: фото
В Лондоне в галерее "Тейт Модерн" состоялась церемония награждения Men of the Year Awards 2018 – британское издание GQ отметило тех, кто влиял на культуру, моду, политику, шоу-бизнес, спорт в течение года.
На красной дорожке гала-вечера красовались несколько десятков знаменитых гостей. Многие звезды выбрали для церемонии провокационные образы, чтобы максимально выделиться среди других.
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Предлагаем просмотреть самые смелые образы GQ Men Of The Year Awards.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
Дуа Липа
Рита Ора
Кейт Бекинсейл
Нелам Гилл
Зендая
Крисси Тейген
Лаура Витмор
Все фото: Getty Images
Источник: 24 Канал
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