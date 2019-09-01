Самые интересные туристические места: какой отдых выбирают украинцы

На лаванду, рафтинг, в горы или в зону отчуждения – украинцы расширяют географию своих путешествий по родной стране. Специалисты говорят, что наши соотечественники наконец-то научились отдыхать: не жалеют ни времени, ни денег.

Чернобыль

Сериал "Чернобыль" побил рекорды по рейтингам, обойдя даже "Игры престолов". А сама зона отчуждения в 2019 году имеет все шансы побить рекорды по количеству посетителей.

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Прогнозируют, что место экологической катастрофы посетит 110 тысяч туристов. А это на десятки тысяч больше, чем в 2018 году. Однако наплыва фанатов телевизионного проекта от HBO ждут лишь в конце 2019 года и в начале следующего 2020 года.

На некоторых локациях операторы сталкиваются с проблемами, когда надо разводить потоки по разным локациям,

– рассказал председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Хотя в основном посетители – это иностранцы, но и украинцы активно в свои отпуска и выходные едут на экскурсии в Чернобыль. Кто-то на день, а кто-то на неделю. Для любителей необычного готовят специальные предложения.



Чернобыль

"Реализован новый водный маршрут, где можно будет сесть на катер в Киеве, пройти шлюзование в Вышгороде и по Киевскому морю дойти до реки Припять. И даже до Чернобыля и Чернобыльской атомной электростанции. Также разработан маршрут на каяках", – пояснил председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Цветение лаванды

Один из самых популярных внутренних туристических направлений – цветение лаванды. Украинский Прованс в этом году вызвал большой фурор. "У нас просто сорвало тур на лавандовые поля с фотосессией", – заявила директор турбюро Seainside.club Анна Николаева.

Была система автоматического бронирования. В первое время было продано 99,9% вообще времени. Конечно, сначала был забронирован весь вечер. Минут за 10,

– сообщила основательница "лавандовой рощи" Юлия Блях.

Чтобы полюбоваться часовой или даже получасовой прогулкой по лавандовой роще под Киевом, туристы преодолевали более полутысячи километров. "Были люди, которые здесь писали картины. Были здесь люди, которые занимались йогой. Кто-то сидел на стоге сена и вдыхал аромат, кайфовал. Кто-то приехал действительно полежать в ряду", – добавила основательница "Лавандовой рощи" Юлия Блях.



Лавандовые поля в Украине

Нынешняя тенденция, которую наблюдают туристические агентства, пассивного отдыха у моря украинским путешественникам становится мало. Теперь им хочется впечатлений.

Очень нравятся туры, где можно не только увидеть, но и почувствовать какие-то эмоции. Это рафтинг туры, подъем на Говерлу и другие горы. Покорение их,

– прокомментировала директор турбюро Seainside.club Анна Николаева.

В то же время популярности среди украинцев не теряют Турция и Кипр, где можно понежиться на солнце и не заботиться об обедах. Прогнозируют, что скоро с ними начнут конкурировать китайские Мальдивы – остров Хайнань. Украинцев манит относительно невысокая цена. А туристические компании радует, что украинцы научились больше расслабляться и ездить чаще на отдых.