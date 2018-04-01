Самые яркие презентации недели: какими новинками обогатится мир технологий

Уходящая неделя оказалась богатой на новинки в мире технологий. Свои презентации провели такие компании как Huaiwei, Xiaomi и Apple. Поэтому редакция "24" решила сделать собственную подборку самых ярких презентаций на этой неделе.

Huawei P20 и P20 Pro – смартфоны с "лучшей камерой на рынке"

27 марта компания Huawei представила свои флагманские смартфоны P20 и P20 Pro. Главной особенностью телефонов является их камера.

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Huawei P20 оснастили двухмодульной камерой с разрешением 12 мегапикселей + 20 мегапикселей. Стоит отметить, что 12-мегапиксельный модуль цветной, а 20-мегапиксельный – черно-белый.



Huawei P20

Уже по традиции, смартфоны с приставкой "Pro" показывают значительно лучшие результаты, чем телефоны обычной серии. Huawei P20 Pro не стал исключением, и его оснастили "лучшей камерой на рынке". В этой модели камера состоит из трех модулей, которые имеют разрешение 40 мегапикселей, 8 мегапикселей и 20 мегапикселей. Также смартфон наделен функцией Light Fusion для качественных фотографий в условиях недостаточной освещенности. Камера имеет сенсор ИК-RGB и лазерную систему автоматической фокусировки. Разработчики уверяют, что телефон поддерживает 5-кратный оптический зум без потери качества фото.



Huawei P20 Pro

Камеры обоих смартфонов поддерживают функцию Master AI. Она с помощью искусственного интеллекта анализирует объект, а затем автоматически подстраивает настройки камеры. А с помощью технологии Huawei AIS пользователи смогут делать фото, держа телефон в руках с выдержкой в ​​целых 6 секунд. Ни один другой телефон на это неспособен.

Xiaomi Mi Gaming – игровой ноутбук по доступной цене

Компания Xiaomi решила выпустить первый собственный игровой ноутбук Mi Gaming. Стоит отметить, что Xiaomi будет продавать ноутбук в двух комплектациях.

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Mi Gaming оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full-HD. Толщина ноутбука составит всего 2 сантиметра, а вес 2,7 килограмма.



Xiaomi Mi Gaming

Топовая версия получит 16 ГБ оперативной памяти, графику NVIDIA GeForce GTX 1060, 256 ГБ NVMe SSD и жесткий диск на 1 ТБ. Также Xiaomi представили вариант с графикой NVIDIA GTX 1050 Ti, 8 ГБ оперативной памяти и SSD/HDD емкостью 128 ГБ/1 ТБ соответственно.

Компания акцентировала внимание на системе охлаждения ноутбука. Площадь рассеивания тепла увеличена на 50%, теплопроводность увеличена на 25%, использованы ультратонкие металлические лопасти для кулеров. Также производитель сообщил, что ноутбук Mi Gaming Laptop оснащен аудиосистемой Dolby Panorama Sound.

Клавиатура должна понравиться геймерам

Цена топовой версии составит 1440 долларов (около 39 тысяч гривен), а бюджетный вариант вам обойдется в 956 долларов (25 тысяч гривен).

Apple iPad 9.7 (2018) – бюджетный планшет

27 марта в Чикаго компания Apple представила свой самый доступный iPad 9.7. Цена нового планшета составит всего 329 долларов (около 8600 гривен).

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iPad 9.7. (2018)

Разработчики наделили девайс 9,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1536 х 2048 пикселей, сканером отпечатков пальцев Touch ID (первого поколения), 4-ядерным процессором Apple A10 Fusion (используется в iPhone 7 и iPhone 7 Plus), камерой FaceTime с поддержкой записи HD-видео, основной 8 Мп камерой, LTE-модемом со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с, а также 2 ГБ оперативной памяти.



Планшет создан для школьников и студентов

Планшет совместим с технологией дополненной реальности AR, которой владельцы iPhone, iPad и iPod Touch могут пользоваться после релиза операционной системы iOS 11 в 2017 году.

Безрамочный Xiaomi Mi MIX 2S – мощный и стильный

Передняя часть Mi MIX 2S мало чем отличается от предшественника: разработчики оставили рамки вокруг дисплея, а фронтальную камеру разместили ниже экрана.

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Функция разблокировки по сканом лицо так и осталась недоступной в смартфонах Xiaomi. Однако Xiaomi Mi Mix 2S получил систему искусственного интеллекта, с помощью которого он может различить объекты в кадре (люди, небо и т.д.) и настроить соответствующий режим съемки камеры. Также с помощью искусственного интеллекта смартфон может переводить текст, который вы фотографируете.

Обратная сторона Mi MIX 2S имеет более очевидные различия, в частности двойную камеру разместили в верхнем левом углу, как в iPhone X. При этом сканер отпечатков пальцев остался на привычном месте.

Кстати, впервые в смартфоне Xiaomi появилась беспроводная зарядка. Она реализована распространенным стандартом Qi.



Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 2S наградили 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,45 ГГц и графическим ускорителем Adreno 540. Также смартфон имеет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 ГБ встроенной.

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В Китае версия Mi MIX 2 с 6/64 ГБ составляет 527 долларов (около 13 830 гривен), а версия с 6/128 ГБ стоит 575 (около 15 100 гривен). Версию с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ пространства можно приобрести за 639 долларов (около 16 800 гривен), а с 8 Гб оперативной памяти – в 750 долларов (около 19 700 гривен).