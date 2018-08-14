Самые комфортные для жизни города мира: опубликован рейтинг от The Economist

Журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018. Так, самым комфортным городом для жизни признана Вена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на копию рейтинга.

На втором месте в рейтинге оказался Мельбурн (Австралия), третье место занял город Осака (Япония). Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и Сидней (Австралия).

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Рейтинг городов мира, наиболее комфортных для проживания

Кроме того, в топ-10 рейтинга также попали Ванкувер (Канада), Токио (Япония), Торонто (Канада), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия).

Последним в списке самых комфортных для проживания городов мира оказался Дамаск (Сирия), который занял 140-е место. В список антирекордсменов также попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи (Пакистан).

Относительно украинских городов, то в рейтинг попал Киев, который занял 118 место, набрав 56,6 балла из 100 возможных.

Добавим, что The Economist также составил рейтинг городов, которые за 5 лет ухудшили или улучшили свое положение в списке.

Так, Киев стал лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За 5 лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.

Рейтинг городов, которые ухудшили свое положение в списке комфортности для проживания

В то же время топ-5 городов,что развиваются, возглавил город Абиджан (Кот-д'Ивуар).



Рейтинг развивающихся городов