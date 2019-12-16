Украина вошла в топ-40 самых могущественных стран мира: рейтинг U.S. News & World Report
Американский журнал U.S. News & World Report составил рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Первое место получили США, второе – Россия, а третье – Китай.
Рейтинг в журнале U.S. News & World Report составили аналитики BAV Group и Wharton School университета Пенсильвании.
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Эксперты учли ряд факторов, среди которых: экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- США;
- Россия;
- Китай;
- Германия;
- Великобритания;
- Франция;
- Япония;
- Израиль;
- Саудовская Аравия;
- Южная Корея.
Украине в перечне отдали 39-е место. После нашей страны – Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия и т. д.
Однако лучше Украины авторы называют Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южную Африку, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран и другие государства.
Что известно о журнале U.S. News & World Report
U.S. News & World Report – журнал, ведущий свою историю с 1933 года. Последние 35 лет им владеет строительный магнат и издатель Мортимер Цукерман. Издание имеет редакцию в Вашингтоне и штаб-квартиру в Нью-Йорке.
Последний печатный номер U.S. News & World Report увидел свет в декабре 2010 года, с тех пор в течение десятилетия журнал издается онлайн. Его ежемесячная аудитория насчитывает десятки миллионов уникальных посетителей, которые просматривают сотни миллионов статей.
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