Украина вошла в топ-40 самых могущественных стран мира: рейтинг U.S. News & World Report

Американский журнал U.S. News & World Report составил рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Первое место получили США, второе – Россия, а третье – Китай.

Рейтинг в журнале U.S. News & World Report составили аналитики BAV Group и Wharton School университета Пенсильвании.

Читайте также: Евростат назвал самые бедные и богатые страны Европы: инфографика

Эксперты учли ряд факторов, среди которых: экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

США; Россия; Китай; Германия; Великобритания; Франция; Япония; Израиль; Саудовская Аравия; Южная Корея.

Украине в перечне отдали 39-е место. После нашей страны – Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия и т. д.

Однако лучше Украины авторы называют Люксембург, Беларусь, Вьетнам, Южную Африку, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран и другие государства.

Что известно о журнале U.S. News & World Report

U.S. News & World Report – журнал, ведущий свою историю с 1933 года. Последние 35 лет им владеет строительный магнат и издатель Мортимер Цукерман. Издание имеет редакцию в Вашингтоне и штаб-квартиру в Нью-Йорке.

Последний печатный номер U.S. News & World Report увидел свет в декабре 2010 года, с тех пор в течение десятилетия журнал издается онлайн. Его ежемесячная аудитория насчитывает десятки миллионов уникальных посетителей, которые просматривают сотни миллионов статей.

Интересно: Названы самые комфортные города Украины: рейтинг