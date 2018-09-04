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Самые мощные смартфоны августа – рейтинг AnTuTu

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Самые мощные смартфоны августа 2018
Самые мощные смартфоны августа 2018 / unsplash

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала обновленный список смартфонов с наибольшей производительностью. Список пополнили представленные в августе смартфоны Samsung Galaxy Note 9 и Meizu 16.

Об этом сообщается на официальном сайте AnTuTu.

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Новый рейтинг уже по традиции возглавил игровой смартфон Xiaomi Black Shark. Преимуществом этой модели считают многоуровневое жидкостное охлаждение, которое необходимо во время работы трудоемких игр и приложений.

Второе место занял представленный в этом месяце Meizu 16. Отметим, что компания Meizu представила новый флагман через несколько месяцев после выхода Meizu 15. Флагман от китайского производителя имеет привлекательный дизайн и топовые характеристики. Однако, разработчики несколько просчитались, не встроив в смартфон NFC-модуль. Однако это не повлияло на производительность устройства.

Meizu 16
Meizu 16

Третью строчку занимает смартфон Smartisan Nut R1 от китайского производителя, который, как и два предыдущих, работает на топовом процессоре Snapdragon 845. Зато Vivo Nex с третьей ступеньки подвинулся на четвертую. Отметим, что это безрамочный смартфон, а одна из его особенностей – выдвижная фронтальная камера.

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На пятой позиции разместился Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, который в тесте набрал 286268 баллов. А со второй до шестой позиции опустился безрамочный Oppo Find X, который, как и новинка от Vivo, получил выдвижную фронтальную камеру.

"Убийца флагманов" OnePlus 6 занимает лишь седьмую строчку в новом рейтинге AnTuTu. Отметим, что еще несколько месяцев назад смартфон от OnePlus лишил лидерства даже Xiaomi Black Shark, однако надолго он позицию лидера не удержал и теперь стремительно спускается в рейтинге.

Samsung Galaxy Note 9
 Samsung Galaxy Note 9

А вот громкая новинка этого месяца – Samsung Galaxy Note 9 – показала не такие уж и невероятные результаты производительности. Долгожданный смартфон от южнокорейского производителя разместился на восьмом месте.

AnTuTu

Самые мощные смартфоны августа

Замыкают десятку самых мощных смартфонов августа два смартфона от Xiaomi – Mi 8 и Mi Mix 2S. Интересно, что в этом месяце в рейтинг не попал Sony Xperia XZ2, который несколько месяцев подряд показывал неплохие результаты.

Что такое бенчмарк AnTuTu?
Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао Йинг и Лиангом.

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Теги: Китай Техно Samsung Meizu Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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