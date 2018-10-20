Самые откровенные фото именинницы Кэндис Свейнпол – "ангела" Victoria's Secret

Кэндис Свейнпол – южноафриканская супермодель, которая прославилась благодаря сотрудничеству с брендом Victoria's Secret. 20 октября красавица празднует день рождения – ей исполнилось 30 лет.

В свои 30 лет Кэндис может похвастаться немалым успехом в модельной карьере: она украшает обложки известных глянцев, в частности Vogue и Elle, участвует в показах Tommy Hilfiger, Dolce and Gabbana, Oscar de la Renta, Fendi, Chanel, Givenchy , Christian Dior и многие-многие другие, а также горячая блондинка сотрудничает с брендом нижнего белья Victoria's Secret с 2007 года.

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А еще Свейнпол попала в Топ-10 списка журнала Forbes как одна из самых высокооплачиваемых моделей.

Кэндис встречается с моделью Херманном Николи, от которого родила двух сыновей. К слову, второго сына Кэндис родила в июне 2018 и очень быстро вернулась в форму.

Мы собрали самые горячие кадры Кэндис Свейнпол, на которых модель демонстрирует свою роскошную фигуру.

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Шоу Victoria’s Secret

Кэндис часто публикует в соцсетях обнаженные фото

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