Самые ожидаемые футбольные трансферы: Зима-2019

Уже 1-го января в Европе открывается футбольное трансферное окно, во время которого клубы смогут покупать и продавать своих футболистов. Также с 1-го января игроки, у которых через полгода заканчиваются контракты, имеют право начинать вести переговоры с другими клубами.

Лукас Эрнандес – "Бавария"



Фото: Footboom.com

Мюнхенский гранд, который провалил первую половину сезона, уже зимой попытается исправить положение благодаря новым футболистам. "Бавария" готова осуществить рекордный трансфер не только в своей истории, но и Бундеслиги. Немцы приготовили 80 млн евро для "Атлетико" за защитника Лукаса Эрнандеса.

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"Матрасники" делают все возможное, чтобы удержать француза. Мадридцы даже готовы вдвое повысить зарплату. Однако Лукас принял для себя решение, тем более, что "Бавария" предлагает ему более высокую зарплату. Немцы желают закрыть трансфер быстрее, и, по информации авторитетных изданий, о трансфере объявят уже 1-го января.

Игуаин – "Челси", Мората – "Милан"



Фото: Чемпионат

Лондонский клуб после ухода испанца Диего Косты никак не может найти наконечника своим атакам. Маурицио Сарри даже решил играть без яркого выраженного центрфорварда. Итальянского наставника не устраивает ни Оливье Жиру, ни Альваро Мората, ни Миши Батшуаи. "Аристократы" попытаются переманить в свои ряды Гонсало Игуаина из "Милана", который принадлежит "Ювентусу". Аргентинец не совсем доволен состоянием дел "россонери", поэтому открыт к предложению. Более того, это уже не первое трансферное окно, во время которого обсуждается переезд Гонсало на "туманный Альбион".

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Фото: Calcio&MercatoT8

Чтобы убедить "Милан", англичане готовы отдать за Игуаина Альваро Морату, который младше. Испанцу никак не удается сыграть в тамошней лиге. А вот с Серией А Мората прекрасно знаком, поскольку именно в составе "Ювентуса" сумел сделать себе имя. Поэтому вполне возможно, что обмен нападающими состоится уже скоро.

Раджа Наингголан – "Рома"



Фото: Calcio&MercatoT8 Фото: Calcio&MercatoT8

Бельгийский хавбек "Интера" Раджа Наингголан своим поведением настолько довел руководство миланского клуба, что те готовы от него избавиться при первом случае. В "Интере" недовольны дисциплиной игрока, который опаздывает или не приходит на тренировки, а также еженедельно проигрывает большие суммы в азартных играх.

Руководство "Интера" отстранило футболиста от ближайших игр и готово продать бельгийца уже этой зимой, если клубу поступит достойное предложение. За ситуацией с бельгийцем активно следит "Рома", которая не против его вернуть в свои ряды. Как известно, Наингголан перешел в "Интер" из "Ромы" лишь прошлым летом.

Фекир – "Реал"



Фото: FootballHD

Мадридский "Реал" не прочь освежить состав новыми лицами. Очевидно, что супер-трансферы "сливочные" приберегут на лето, поэтому не следует ожидать перехода Эдена Азара, Гарри Кейна. Зато вполне вероятен трансфер хавбека французского "Лиона" Набиля Фекира.

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Летом в последний момент сорвался трансфер игрока сборной Франции в "Ливерпуль". Сейчас серьезных претендентов на Фекира нет, поэтому "Реал" спокойно может начинать переговоры. В Мадриде Фекир может заменить Луку Модрича, который не прочь покинуть "Реал".

Рабьо – "Барселона"



Фото: Getty Images

23-летний Адриан Рабьо уже давно озвучивает желание покинуть ряды французского ПСЖ. Летом у него завершается контракт с парижанами и Рабьо не имеет желания его продолжать. Главным претендентом на хавбека является "Барселона". Каталонцы ищут альтернативу 30-летнему Серхио Бускетсу.

Чтобы не отпускать бесплатно Рабьо, стоимость которого на трансферном рынке составляет 50 млн евро, ПСЖ готов рассмотреть предложения по футболисту зимой. "Барселона" летом сумела уговорить "Баварию" продать Артуро Видаля за смешные деньги, поэтому, скорее всего, сможет найти аргументы и для ПСЖ.

Ремзи – ПСЖ



Фото: UA-Football

Валиец Аарон Рэмзи – лакомый кусочек для многих грандов европейского футбола. Летом у него завершается контракт с "Арсеналом" и стороны не намерены продолжать сотрудничество. На Рэмзи уже положили глаз "Бавария", "Ювентус", "Реал", "Манчестер Юнайтед" а теперь и ПСЖ. Если немцы и итальянцы планировали переманить игрока как свободного агента, то ПСЖ готов заплатить "Арсеналу" 20 млн евро.

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Щедрое предложение французов делает их фаворитами в борьбе за Рэмзи. Тем более для ПСЖ этот трансфер очень нужен в свете потенциального перехода Рабьо. Впрочем, "Ювентус" предлагает Рэмзи щедрый контракт, и пока неизвестно, готовы ли французы тягаться со "Старой синьорой".

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