Самые провокационные фото 60-летней Мадонны: 18+

Легендарная певица Мадонна давно закрепила за собой славу эпатажной и провокационной звезды. И 16 августа ей исполнилось 60 лет.

Мы решили вспомнить самые скандальные фотосессии Мадонны, которые шокировали и вдохновляли. Читайте также: Мадонне исполнилось 60: принципы поп-дивы, продиктованные жизнью В 1992 году певица выпустила книгу "Секс", где собрано немало откровенных фото. Также звезда обнажалась на красных дорожках, на съемках для журналов и в соцсетях.

Обнаженные Мадонна часто выкладывает в соцсети Кадры из книги "Секс" Фотосессия Тома Мурно Мадонна и Жан-Поль Готье Мадонна для Interview Фотосессия для Interview Допис, поширений Madonna (@madonna) 4 Бер 2018 р. о 11:49 PST Допис, поширений Madonna (@madonna) 18 Лют 2018 р. о 6:40 PST Допис, поширений Madonna (@madonna) 25 Січ 2018 р. о 6:17 PST