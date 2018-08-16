Самые провокационные фото 60-летней Мадонны: 18+
Легендарная певица Мадонна давно закрепила за собой славу эпатажной и провокационной звезды. И 16 августа ей исполнилось 60 лет.
Мы решили вспомнить самые скандальные фотосессии Мадонны, которые шокировали и вдохновляли.
Читайте также: Мадонне исполнилось 60: принципы поп-дивы, продиктованные жизнью
В 1992 году певица выпустила книгу "Секс", где собрано немало откровенных фото. Также звезда обнажалась на красных дорожках, на съемках для журналов и в соцсетях.
Обнаженные Мадонна часто выкладывает в соцсети
Кадры из книги "Секс"
Фотосессия Тома Мурно
Мадонна и Жан-Поль Готье
Мадонна для Interview
Фотосессия для Interview
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33