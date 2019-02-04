Самые распространенные виды рака у женщин и мужчин в Украине: список

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. По количеству смертей от онкозаболеваний Украина занимает второе место (после России). Рак уносит жизни 22% украинцев трудоспособного возраста. На развитие опасной болезни влияет пол и возраст человека.

Онкохирург, заведующий отделением онкологии МС "Добробут" Кирилл Бурмич в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 отметил, что мужчины и женщины болеют различными видами рака. Читайте также: Как не заболеть раком: советы ведущего онколога Национальный канцер-регистр на 2016 год назвал самые распространенные онкологические формы злокачественных новообразований. Согласно перечню, среди мужчин самый распространенный рак трахеи, бронхов, легких. Женщины чаще всего болеют раком молочной железы. Самые распространенные онкозаболевания у мужчин 1 место – трахея, бронхи, легкие;

2 место – предстательная железа;

3 место – желудок;

4 место – ободочная кишка;

5 место – прямая кишка;

6 место – мочевой пузырь;

7 место – почки;

8 место – поджелудочная железа;

9 место – глотка;

10 место – гортань. Среди мужчин самый распространенный рак трахеи, бронхов, легких Перечень видов рака, которые чаще всего встречают у женщин 1 место – молочная железа;

2 место – тело матки;

3 место – ободочная кишка;

4 место – шейка матки;

5 место – прямая кишка;

6 место – яичники;

7 место – желудок;

8 место – трахея, бронхи, легкие;

9 место – щитовидная железа;

10 место – поджелудочная железа. Женщины чаще всего болеют раком молочной железы Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.