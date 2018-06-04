Самые сексуальные фото Анджелины Джоли: архивные кадры 18+

Голливудская звезда Анджелина Джоли 4 июня отмечает 43-й день рождения. На сегодняшний день она мама шестерых детей, одна из самых успешных актрис, кинорежиссер и посол доброй воли ООН.

Однако поведение Анджелины не всегда было образцовым: кроме многочисленных скандалов, Джоли часто снималась в провокационных фотосессиях.

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Предлагаем посмотреть несколько архивных кадров, на которых Анджелина демонстрировала свою неповторимую сексуальность.

Анджелина Джоли