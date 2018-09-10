Самые сексуальные фото модели Винни Харлоу с болезнью витилиго 18+

Канадаська модель Винни Харлоу, которая страдает редким заболеванием витилиго, что связано с нарушением пигментации кожи, день назад стала "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret. 24-летняя звезда знаменита своими пикантными кадрами и яркими светскими выходами.

Девушка, которая всего несколько лет назад появилась на модном подиуме благодаря супермодели Тайре Бэнкс, не могла поверить своему счастью, когда услышала, что стала участницей знаменитой семьи Victoria's Secret.

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По такому важному случаю предлагаем вам посмотреть несколько соблазнительных фото Винни Харлоу, которыми она часто делится в своих соцсетях. Хотя модель и имеет отличие во внешнем виде, это не мешает ей покорять лучшие показы элитных брендов и становиться звездой обложек самых известных изданий мира.

Кто такая Винни Харлоу?

Модель, которая страдает от редкого заболевания кожи – нарушения пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложках десятка глянцевых изданий.