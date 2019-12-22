Самые смешные мемы недели: Аваков бьет дважды, исконно русские болота Путина, выжить после

Полиция министра внутренних дел побила "Национальный корпус" Арсена Авакова – тот уже отомстил. Путин заявил о "исконно русских" землях, которые были украинскими, когда на месте Москвы еще лягушки в болоте прыгали. Святой Николай принес украинцам подарки и официальное начало праздничного периода, Путину – розги. Подборка советов на новогодний корпоратив.

Аваков атакует

"Национальный корпус" Авакова подрался с полицией Авакова под Верховной Радой Украины (хотя она не Авакова). В результате столкновений 23 полицейских Авакова и 11 активистов Авакова попали в больницы (надеемся, не Авакова).

К слову: Столкновения под Радой: в каком состоянии пострадавшие

Слишком запутанно? Хорошо, попробуем объяснить с помощью мемов.



Говорят, это Авакову так не было чем заняться и он решил развлечься



В целом тусовка получилась довольно интересной



А поскольку спонсор праздника один на всех, можно даже меняться ролями



Но этой фотографии нашли и более логчне объяснение

Многих заинтересовал и довольно молодой возраст и спортивное телосложение аграриев, которые пришли под Радой отстаивать свои права на землю.

А еще возникает довольно логичный вопрос: где те, кто должен первым отстаивать права аграриев.



Нет, речь идет не о певцах или секс-символах

Аваков наносит ответный удар

Аваков не долго приходил в себя от коварного нападения Авакова и пошел в контрнаступление. Таким образом полиция Авакова начала бороться с подпольным игорным бизнесом Авакова.

Опять слишком много Авакова? Не мы виноваты – украинская политика такая. Словом, лучше снова объясним картинками.



И снова змея пытается откусить собственный хвост



"Вечная память", – сказал Аваков "Космолоту" Авакова



Активисты со всего мира выступили в защиту Авакова от Арсена Борисовича

Арсену, Борисовичу и Авакову (да, всем трем) уже даже напомнили, что они однажды уже "накрывали" нелегальные казино. Конечно же, безуспешно, потому что какой дурак откажется от собственной прибыли?

И так, Авакова точно много в информационном пространстве. По меньшей мере в течение уходящей недели.

Путин застрял в болоте, зато исконно русском

Император Русский и всея Болотоландии Владимир Путин заявил, что часть Украины – это "русские территории, с которыми Россия еще будет разбираться". Только вот незадача: когда существовала Киевская Русь, правопреемницей которой является Украина, на большей части Мордвы еще было большое болото, а вот Запад России, в частности Кубань – исторически украинские территории.

Сказочно: Имени Путина: в Новосибирская власть сделала каток в форме полового члена

Украинцев дважды просить не надо, поэтому императору уже ответили.



Мэр Киева Виталий Кличко просто напомнил, кто такой Путин



Украинцы добрые, поэтому их шутки имеют не только цель, но и направление



Коротко обо всем "исконно русском"



Кровавый пастор однажды уже отвечал на территориальные претензии российского императора



Как всегда лаконична Юлия Владимировна



Историческое фото Москвы во время крещения Киевской Руси



Говорят, большое болото не перестало быть таким даже спустя более тысячи лет

Ой, кто, кто Николая любит

"А что тебе принес Николай?" – вопрос, который, пожалуй, чаще всего можно было услышать в течение уходящей недели. Некоторые с радостью делятся новинками, кто-то устал в сто десятый раз рассказывать одну и ту же историю, но едва ли не все радуются, что этот вопрос наконец вытеснил угрозу: "Николай тебе ничего не принесет!".

А что вам принес Николай?



Кому-то Николай принес вдохновение на новые творческие идеи



Да, именно Николай, а не Санта или, не дай Бог, Дед Мороз с постоянным перегаром



Впрочем, даже Николай не может удовлетворить пожелания всех

Выжить после ... новогоднего корпоратива

В мире уже стартовало время новогодних корпоративов. Главный совет, даже просьба: не забывайте, что с людьми, с которыми вы будете праздновать на корпоративе, после вам еще нужно работать.

Точно не стоит вашего шефа Анатолия Ивановича называть "Толик, братан" или после алкоголя рассказывать всем, что вы уже давно хотите "отжарить" бухгалтершу Светку – она не рыба.



Главный вопрос в любом офисе в декабре



Поверьте, понадобится точно



Каждого, кому удастся пережить корпоратив, ждет невероятный сюрприз – еще год работы до следующего



К слову, корпоративы – это вызов не только для тех, кто празднует, но и для тех, кто их проводит