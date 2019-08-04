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      Самые смешные мемы недели: батл между Богданом и Кличко и похмелье в Трускавце

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      Главные мемы недели: Богдан едва не "нокаутировал" Кличко фотожабой
      Главные мемы недели: Богдан едва не "нокаутировал" Кличко фотожабой / Коллаж 24 канала

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан и мэр Киева Виталий Кличко посоревновались на мемах. Депутаты "Слуги народа" поехали на тренинг в Трускавец. Пятый президент Петр Порошенко вместе с семьей покинул Украину. Украинским пользователям соцсетей было над чем шутить на прошлой неделе.

      Так он Андрей или Богдан?

      Интересно: Голобородько VS Зеленский: чем успел прославиться Андрей Богдан

      На неделе страну всколыхнула резонансная новость – председатель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление на увольнение. Пока эксперты терялись в догадках и громких заявлениях, что этот шаг был нужен для предстоящей встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, украинский президент успел опровергнуть слухи об отставке главы ОПГ. Сам Богдан только отшутился мемом о мэре Киева Виталие Кличко и своем интересном имени.

      С "ударом в ответ" не заставил себя ждать и в прошлом украинский чемпион мира по боксу, а ныне председатель КГГА Виталий Кличко. В ответ на вопрос журналистов одного из изданий о том, как он относится к таким шуткам Богдана, он просто отправил веселый мэм.

      Батл между политиками и "отставка" Андрея Богдана стала едва ли не самой громкой темой для шуток в украинском обществе.

      К слову, похожим на "Андрей или Богдан" образом в 2017 году сконфузился российский пропагандистский телеканал "Россия 24". Тогда "журналисты" рассказали, что в подготовке украинских Вооруженных сил к удачной спецоперации на оккупированном Донбассе участвовали "некие Зорян и Шкиряк". Хотя на самом деле Зорян Шкиряк – это один человек, советник министра внутренних дел.

      Тогда конфуз российских пропагандистов стал очень горячей темой для онлайн-дискуссий с применением мемов.

      Трускавецкий межпланетный университет при Верховной Раде "Риксос"

      Пока будущие "Слуги народа" проходят "школу жизни" в Трускавце, готовясь к исполнению обязанностей народных депутатов, украинцы не устают шутить о своих избранниках.

      Интересно: "Слуги народа" делятся впечатлениями от тренингов в Трускавце: фото

       

      К слову, избранный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заверил, что "Слуги народа" положительно относятся к шуткам об их обучении. Поэтому, давайте шутить, уважаемые.

      Беги, Петр, беги...

      Пятый президент Украины Петр Порошенко поехал на отдых с семьей – так это видит он сам. Петр Порошенко выехал из Украины – так это видят СМИ и часть общества. Сторонники Порошенко не сдерживались, подшучивая над возникшей ситуацией.

      К слову: Порошенко пришел на допрос в ГБР

      Это была веселая и богатая на мемы неделя. Надеемся, следующая будет еще лучшей. 24 канал желает вам удачной рабочей недели и много положительных эмоций.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Слуга народа Петр Порошенко Виталий Кличко Андрей Богдан Владимир Омелян Мемы Зорян Шкиряк
      Источник: 24 канал
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