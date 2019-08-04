Самые смешные мемы недели: батл между Богданом и Кличко и похмелье в Трускавце

Глава Офиса Президента Андрей Богдан и мэр Киева Виталий Кличко посоревновались на мемах. Депутаты "Слуги народа" поехали на тренинг в Трускавец. Пятый президент Петр Порошенко вместе с семьей покинул Украину. Украинским пользователям соцсетей было над чем шутить на прошлой неделе.

Так он Андрей или Богдан?

Интересно: Голобородько VS Зеленский: чем успел прославиться Андрей Богдан

На неделе страну всколыхнула резонансная новость – председатель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление на увольнение. Пока эксперты терялись в догадках и громких заявлениях, что этот шаг был нужен для предстоящей встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, украинский президент успел опровергнуть слухи об отставке главы ОПГ. Сам Богдан только отшутился мемом о мэре Киева Виталие Кличко и своем интересном имени.

С "ударом в ответ" не заставил себя ждать и в прошлом украинский чемпион мира по боксу, а ныне председатель КГГА Виталий Кличко. В ответ на вопрос журналистов одного из изданий о том, как он относится к таким шуткам Богдана, он просто отправил веселый мэм.

Батл между политиками и "отставка" Андрея Богдана стала едва ли не самой громкой темой для шуток в украинском обществе.