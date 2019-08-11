Самые смешные мемы недели: Большой брат, ОМОН гасит протесты и "корова ночи"

За депутатами в новой Раде будет присматривать искусственный интеллект. Протесты в России: селфи, автозаки и ОМОН, который "гасит" не то. В Черновцах бабушка испортила афишу Ольги Поляковой. В мире отметили День кота: забавная подборка пушистиков.

"Большой брат" следит за тобой!

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После выпускного депутатской команды "Слуги народа" в Трускавце Давид Арахамия отметился заявлением. Новоизбранный народный избранник анонсировал создание программного обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта. Оно будет отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и будет иметь название "Большой брат". Таким образом "Слуга народа" якобы стремится предотвратить политическую коррупцию.

Интересно! У понятия "Большой Брат" есть много значений, но все они происходят от персонажа романа Джорджа Оруэлла "1984". В романе это единоличный лидер государства Океания и партии "Ангсоцу". "Большой Брат наблюдает за тобой" – одна из центральных метафор книги, ведь в Океании государство установило тотальный контроль и слежку за людьми.

В сети уже шутят над названием системы, и над бедными депутатами, за которыми он будет наблюдать.













Как в сети шутят над системой, которая будет следить за депутатами

Протесты в России

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Протесты в российской столице проходят каждую субботу. Митингующие выходят на улицы Москвы, чтобы высказаться в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не регистрируют на выборы в гордуму. Однако весь протест россиян заключается в том, чтобы их "упаковали" в автозак, а они, в свою очередь, сделали в нем селфи. Так, по крайней мере, шутят над митингующими в сети.





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Протесты в России: как шутят в сети

Пожары, взрывы, радиация и протесты: чем живешь, Россия?

Концерт "Коровы ночи" в Черновцах

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Кроме тысяч поклонников известной украинской певицы Оли Поляковой, есть и немало хейтеров, и даже пожилого возраста. Одной из таких стала бабушка из Черновцов, которая решила "добавить красок" плакату певицы с концерта, сменив одно слово на свой манер.

На появившемся в Сети видеоролике видно, как женщина зарисовывает черным маркером буквы в словосочетании "Королева ночи". Следовательно, концертное объявление после некоторых "правок" называлось "Корова ночи".

Реакция Оли Поляковой не задержалась. Она разместила забавное видео на своей Instagram-странице и в подписи к нему пошутила: "Узнали эту переодетую артистку?".

В комментариях свои мнения оставили звезды российского шоу-бизнеса – Филипп Киркоров и Макс Галкин. Первый отметил, что обожает в звездах такую самоиронию, а другой – что эту бабушку нужно брать в тур с Поляковой.

День кота

В мире 8 августа отметили День кота. Много пушистых любимцев приобретают славу благодаря интернету – их курьезное поведение или гримасы получают миллионы лайков. С праздником котиков даже поздравил действующий премьер Британии Борис Джонсон.



Поздравление Бориса Джонсона

Мы подобрали для вас ряд забавных картинок с котиками.



Котик "поздравляет" королевских супругов



Полосатики отдыхают на пляже



Утро обычного владельца кота

Больше забавных картинок с котами – здесь.