04:53
12 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Самые смешные мемы недели: Большой брат, ОМОН гасит протесты и "корова ночи"

      250 Читати новину українською
      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      За депутатами в новой Раде будет присматривать искусственный интеллект. Протесты в России: селфи, автозаки и ОМОН, который "гасит" не то. В Черновцах бабушка испортила афишу Ольги Поляковой. В мире отметили День кота: забавная подборка пушистиков.

      "Большой брат" следит за тобой!

      Читайте также: Заоблачный штраф и забавное наказание: мужчина в Испании выбросил холодильник в ущелье

      После выпускного депутатской команды "Слуги народа" в Трускавце Давид Арахамия отметился заявлением. Новоизбранный народный избранник анонсировал создание программного обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта. Оно будет отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и будет иметь название "Большой брат". Таким образом "Слуга народа" якобы стремится предотвратить политическую коррупцию.

      Интересно!  У понятия "Большой Брат" есть много значений, но все они происходят от персонажа романа Джорджа Оруэлла "1984". В романе это единоличный лидер государства Океания и партии "Ангсоцу". "Большой Брат наблюдает за тобой" – одна из центральных метафор книги, ведь в Океании государство установило тотальный контроль и слежку за людьми.

      В сети уже шутят над названием системы, и над бедными депутатами, за которыми он будет наблюдать.

      Коломойський великий брат Рада
      Великий брат Рада
      великий брат
      Великий брат
      великий брат
      великий брат
      Как в сети шутят над системой, которая будет следить за депутатами

      Протесты в России

      Читайте также: Пропагандисты "Россия 1" оконфузились из-за митингов в Москве и мэра города

      Протесты в российской столице проходят каждую субботу. Митингующие выходят на улицы Москвы, чтобы высказаться в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не регистрируют на выборы в гордуму. Однако весь протест россиян заключается в том, чтобы их "упаковали" в автозак, а они, в свою очередь, сделали в нем селфи. Так, по крайней мере, шутят над митингующими в сети.

      протести у Росії
      протести у Росії
      протести в Росії/
      протести Росія
      Протесты в России: как шутят в сетипротести в Росії
      Пожары, взрывы, радиация и протесты: чем живешь, Россия?

      Концерт "Коровы ночи" в Черновцах

      Читайте также: Оленей-пловцов поймали на видео в Запорожье

      Кроме тысяч поклонников известной украинской певицы Оли Поляковой, есть и немало хейтеров, и даже пожилого возраста. Одной из таких стала бабушка из Черновцов, которая решила "добавить красок" плакату певицы с концерта, сменив одно слово на свой манер.

      На появившемся в Сети видеоролике видно, как женщина зарисовывает черным маркером буквы в словосочетании "Королева ночи". Следовательно, концертное объявление после некоторых "правок" называлось "Корова ночи".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Узнали эту переодетую артистку?)))

      Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

      Реакция Оли Поляковой не задержалась. Она разместила забавное видео на своей Instagram-странице и в подписи к нему пошутила: "Узнали эту переодетую артистку?".

      В комментариях свои мнения оставили звезды российского шоу-бизнеса – Филипп Киркоров и Макс Галкин. Первый отметил, что обожает в звездах такую самоиронию, а другой – что эту бабушку нужно брать в тур с Поляковой.

      День кота

      В мире 8 августа отметили День кота. Много пушистых любимцев приобретают славу благодаря интернету – их курьезное поведение или гримасы получают миллионы лайков. С праздником котиков даже поздравил действующий премьер Британии Борис Джонсон.

      Джонсон кіт
      Поздравление Бориса Джонсона

      Мы подобрали для вас ряд забавных картинок с котиками.

      кіт
      Котик "поздравляет" королевских супругов
      коти
      котиПолосатики отдыхают на пляже

      коти
      Утро обычного владельца кота

      Больше забавных картинок с котами – здесь.

      blog_ava
      Итоговый выпуска новостей за 21:00: Масштабная авария в Днепре. Президенты-взяточники
      11 августа
      203
      Теги: Сеть Мемы Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      11 августа , 22:15 Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      555
      Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      11 августа , 22:00 Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1244
      Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      11 августа , 21:09 Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      Катерина Петренко 177
      Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      11 августа , 21:00 Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      616
      Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      11 августа , 20:30 Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      Наталя Сколоздра 1376
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук