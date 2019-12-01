Самые смешные мемы недели: Черная пятница, бомонд в гостях у Гордона и пикап Маска

Главной темой для обсуждения в соцсетях стала черная пятница. В Украине традиция отмечать этот день только набирает обороты. Конечно, в течение недели были и другие забавные ситуации – например, яркие фото с дня рождения Дмитрия Гордона, а также новый дизайн пикапа Cybertruck.

Что не так с черной пятницей в Украине?

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Уже несколько лет в Украине пытаются ввести новую традицию: вместе с США и миром отмечать черную пятницу – день массовых распродаж. Информацию об акционных скидках и услугах, приуроченных к этому дню, действительно активно распространяют в Украине. Правда, очень часто это – лишь приманка для неосторожных покупателей.

Цену на товар могут не только не снизить, но и даже поднять. Фейсбук-пользователь Михаил Новгородский показал ценники из одного из самых популярных гипермаркетов Украины. Там схитрили с ценой доски для глажки.

Так, цену накануне черной пятницы подняли с 1798 до 2569 гривен, а в день скидок опять снизили. То есть магазин специально поднял цены, чтобы создать иллюзию скидки, а по факту люди покупают товар по полной цене.



Скидка 30% – украинский вариант



Как комментируют сообщение мужчины

Другие пользователи тоже делятся в сети фотографиями ценников, на которых после "скидок", стоимость товаров выросла.



Черная пятница в Тернополе

В Нацгвардии тонко потроллили "шопоголиков" и создали ряд мемов по Черной пятнице. Они могут служить также рекламой для вступления в ряды армии.