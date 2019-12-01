Самые смешные мемы недели: Черная пятница, бомонд в гостях у Гордона и пикап Маска
Главной темой для обсуждения в соцсетях стала черная пятница. В Украине традиция отмечать этот день только набирает обороты. Конечно, в течение недели были и другие забавные ситуации – например, яркие фото с дня рождения Дмитрия Гордона, а также новый дизайн пикапа Cybertruck.
Что не так с черной пятницей в Украине?
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Уже несколько лет в Украине пытаются ввести новую традицию: вместе с США и миром отмечать черную пятницу – день массовых распродаж. Информацию об акционных скидках и услугах, приуроченных к этому дню, действительно активно распространяют в Украине. Правда, очень часто это – лишь приманка для неосторожных покупателей.
Цену на товар могут не только не снизить, но и даже поднять. Фейсбук-пользователь Михаил Новгородский показал ценники из одного из самых популярных гипермаркетов Украины. Там схитрили с ценой доски для глажки.
Так, цену накануне черной пятницы подняли с 1798 до 2569 гривен, а в день скидок опять снизили. То есть магазин специально поднял цены, чтобы создать иллюзию скидки, а по факту люди покупают товар по полной цене.
Скидка 30% – украинский вариант
Как комментируют сообщение мужчины
Другие пользователи тоже делятся в сети фотографиями ценников, на которых после "скидок", стоимость товаров выросла.
Черная пятница в Тернополе
В канун Черной пятницы досталось от соцсетей даже Владимиру Зеленскому, учитывая недавно опубликованные рейтинги доверия. Правда, надо признать, что подобная участь не обходила еще ни одного президента Украины.
Что делать с ФЛП Милованова?
К теме: Что делать с ФЛП: в сети бурно отреагировали на вопрос Милованова
Украинская власть долго думала, что же ей делать с физическими лицами-предпринимателями. После долгих поисков решения министр развития экономики Тимофей Милованов прибегнул к радикальному методу – просто так и спросил в фейсбуке: "Что делать с ФЛП?"
"Профессиональный" вопрос чиновника сразу же собрал сотни комментариев и стал топ-темой дня для шуток и мемов.
В частности, пользователи сети теперь теряются от вопроса – а что же делать с самим Миловановым?
Шутники уже даже знают, какими будут следующие вопросы Милованова.
Юзеры даже отфотошопили сообщение министра, демонстрируя беспомощность в вопросе с ФЛП.
В итоге все пришли к выводу, что ФЛП ждет не лучшая судьба.
День рождения Гордона: танцуют все
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Украинский журналист Дмитрий Гордон, которому 21 октября исполнилось 52 года, отпраздновал свой день рождения в загородном клубе Equides.
Фото с вечеринки ко дню рождения Гордона опубликовало издания JetSetter. Праздник посетило немало знаменитостей: гимнастка Лилия Подкопаева с мужем Игорем Дубинским, Оля Полякова с мужем Вадимом, Михаил Поплавский, Надежда Савченко, Леонид Кравчук, Михаил Саакашвили с женой Сандрой, Савик Шустер, Евгений Комаровский, Виталий Кличко, Екатерина Осадчая и другие.
Особенно бурную реакцию вызвало фото Надежды Савченко и Леонида Кравчука.
Соцсети продолжают смеяться над пикапом Маска
Несмотря на то, что Илон Маск официально представил пикап Tesla Cybertruck 22 ноября, в сети целую неделю продолжают живо обсуждать его необычный дизайн. В целом новый пикап никого не оставляет равнодушным.
Так, многие пользователи намекают, что дизайн нового пикапа Tesla будто взят из игры Minecraft, где мир показан большими пикселями и все предметы имеют неуклюжую форму. На фото даже показано, насколько гармонично Cybertruck вписывается в видеоигру.
Некоторые юзеры сравнили новый Tesla Cybertruck с гробом и даже с саркофагом, в котором лежит Ленин.
Вспомнили пользователи и о бронированном стекле Cybertruck, которое на удивление аудитории и самого Маска разбилось прямо во время презентации пикапа.
В сети опубликовали видео, на котором люди в масках пытаются разбить прозрачную стеклянную стенку на остановке общественного транспорта, но она остается целой. В публикации отметили, что это стекло пригодилось бы Маску во время презентации пикапа.