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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / коллаж 24 канала

      Уходящая неделя была богатой на народное творчество в сети. Оно и неудивительно: заявления и поведение кандидатов в президенты, которые проходят во второй тур выборов, сами вдохновляли на создание мемов и шуток пользователей соцсетей. Эпопея с дебатами и анализами, рефери Тимошенко, – все это отразилось в меткой реакции интернет-пользователей.

      Стадион так стадион

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      Краткая предыстория: после предварительных результатов первого тура президентских выборов Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского принять участие в дебатах. Через некоторое время Владимир Зеленский записал видеообращение к Петру Порошенко, в котором сам пригласил действующего главу государства на дебаты и задал ему несколько требований. В частности, совместно пройти медосмотр и сдать анализы на наличие в крови алкоголя и наркотических веществ, извиниться за слова о "марионетке Коломойского" и провести дебаты на стадионе.

      В ответ Порошенко записал свое видео, в котором кратко согласился с местом дебатов: "Стадион так стадион", – сказал он.

      Над этим ответом Порошенко, а также вероятным местом проведения дебатов, остроумно пошутили в сети.






      Шутки относительно дебатов на стадионе



      Мемы в соцсетях о странном месте проведения дебатов

      Рефери Тимошенко

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      Через некоторое время кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал в сети еще одно видеообращение к украинцам и своему оппоненту на президентских выборах Петру Порошенко. Так, он предложил проводить дебаты и быть на них арбитром Юлии Тимошенко, поскольку она в первом туре президентских выборов заняла третье место и не поддерживает ни одного из кандидатов. На такое предложение волной шуток отреагировали в сети.







      Реакция соцсетей на то, что Зеленский пригласил Юлию Тимошенко быть "судьей дебатов"

      Эпопея с анализами

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      Громкие заявления на этом не закончились. Новый скандал развернулся вокруг сдачи анализов двух кандидатов в президенты. Так, напомним, в своем видеообращении на стадионе Зеленский предложил Порошенко пройти анализы на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови. Порошенко согласился на это условие и предложил пройти медобследование вместе на НСК "Олимпийский". Зеленский не согласился и предложил свой пункт для сдачи анализов – клинику своего товарища Eurolab.

      Оба кандидата в пятницу, 5 апреля, сдали анализы в разных лабораториях.

      Кроме того, во время обнародования результатов обследования у Зеленского случился конфуз. Сначала он опубликовал результаты анализов, датированные 2 апреля с одной подписью, впоследствии он удалил этот документ и опубликовал другой, датированный 5 апреля и уже с другой подписью медработника. Ажиотаж вокруг анализов и их результатов тоже вызвал волну шуток в сети.







      Шутки о сдаче анализов кандидатов в президенты

      Летающая корова

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      И – напоследок история о летающей корове. На итальянской Сардинии зафиксировали, как домашнее животное летело в небе. Правда, не самостоятельно, а на вертолете. Так итальянские спасатели эвакуировали корову, после того, как она застряла между горным камнями.

      Ее обвязали тросом и завязали морду, чтобы не испугалась высоты.

      Следовательно, спасатели доставили животное в безопасное место. После полета ее осмотрели ветеринары – животное отделалось испугом.

      Видео: спасатели забрали корову из горной ловушки

       

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Сеть Мир животных Мемы Курьезные новости
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