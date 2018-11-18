Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
Уходящая неделя была богатой не только серьезными общественно-важными новостями. Среди событий последних семи дней пользователи соцсетей нашли не один повод, чтобы посмеяться.
Зимняя резина – для слабаков
Чего только стоил первый снег в середине ноября. 14 ноября часть Украины, несмотря на прогнозы синоптиков, как всегда "неожиданно" засыпало снегом.
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На улицах столицы, в частности, непредусмотрительные водители устроили традиционный "фестиваль летней резины".
Интернет-юзеры остроумно высмеяли это в своих сообщениях в соцсетях.
Топором по Porsche в центре Киева
В сети с большой скоростью распространялось видео, как в центре Киева женщина в розовом пальто разрисовала и разбила дорогую машину марки Porsche.
Одной из очевидиц, кто распространил видео на своих страницах в соцсетях, стала певица Тоня Матвиенко.
Смотрите видео, как девушка в центре Киева "рубила" топором Porsche:
Как впоследствии выяснилось, эпические кадры уничтожения иномарки были съемками клипа проекта MDZ.
Видеоролик смонтировали именно с кадров, которые сняли очевидцы.
Меньше чем за неделю видео набрало почти 300 тысяч просмотров на Youtube.
Самые смешные фото дикой природы
Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards обнародовал фотографии-победители 2018 года в категории самых смешных кадров дикой природы.
За 4 года существования конкурс приобрел большую популярность как среди профессиональных фотографов, так и среди любителей.
Смотрите забавные кадры победителей конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2018.
Победители Comedy Wildlife Photography Awards
Победители фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Победители конкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Победители фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards