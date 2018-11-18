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      Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Уходящая неделя была богатой не только серьезными общественно-важными новостями. Среди событий последних семи дней пользователи соцсетей нашли не один повод, чтобы посмеяться.

      Зимняя резина – для слабаков

      Чего только стоил первый снег в середине ноября. 14 ноября часть Украины, несмотря на прогнозы синоптиков, как всегда "неожиданно" засыпало снегом.

      Смотрите также: Как в Киеве отреагировали на первый снег: яркие фото и видео

      На улицах столицы, в частности, непредусмотрительные водители устроили традиционный "фестиваль летней резины".

      Интернет-юзеры остроумно высмеяли это в своих сообщениях в соцсетях.

      via GIPHY

      Топором по Porsche в центре Киева

      В сети с большой скоростью распространялось видео, как в центре Киева женщина в розовом пальто разрисовала и разбила дорогую машину марки Porsche.

      Одной из очевидиц, кто распространил видео на своих страницах в соцсетях, стала певица Тоня Матвиенко.

      Смотрите видео, как девушка в центре Киева "рубила" топором Porsche:

      Как впоследствии выяснилось, эпические кадры уничтожения иномарки были съемками клипа проекта MDZ.

      Видеоролик смонтировали именно с кадров, которые сняли очевидцы.

      Меньше чем за неделю видео набрало почти 300 тысяч просмотров на Youtube.

      Самые смешные фото дикой природы

      Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards обнародовал фотографии-победители 2018 года в категории самых смешных кадров дикой природы.

      За 4 года существования конкурс приобрел большую популярность как среди профессиональных фотографов, так и среди любителей.

      Смотрите забавные кадры победителей конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2018.

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      Победители Comedy Wildlife Photography Awards

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      Победители фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards

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      Победители конкурса Comedy Wildlife Photography Awards

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      Победители фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards

      Теги: Новости Киева Новости Украины Снег в Украине мир животных Курьезные новости Мемы
      Источник: 24 Канал
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