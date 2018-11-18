Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных

Уходящая неделя была богатой не только серьезными общественно-важными новостями. Среди событий последних семи дней пользователи соцсетей нашли не один повод, чтобы посмеяться.

Зимняя резина – для слабаков

Чего только стоил первый снег в середине ноября. 14 ноября часть Украины, несмотря на прогнозы синоптиков, как всегда "неожиданно" засыпало снегом.

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На улицах столицы, в частности, непредусмотрительные водители устроили традиционный "фестиваль летней резины".

Интернет-юзеры остроумно высмеяли это в своих сообщениях в соцсетях.

Як я побачив сніг:

1) Почитав про сніг в стрічці новин;

2) Визирнув у вікно;

3) Побачив сніг.



Дивовижний час. — jovan (@jovanhatesyou) 14 листопада 2018 р.

Топором по Porsche в центре Киева

В сети с большой скоростью распространялось видео, как в центре Киева женщина в розовом пальто разрисовала и разбила дорогую машину марки Porsche.

Одной из очевидиц, кто распространил видео на своих страницах в соцсетях, стала певица Тоня Матвиенко.

Смотрите видео, как девушка в центре Киева "рубила" топором Porsche:

Как впоследствии выяснилось, эпические кадры уничтожения иномарки были съемками клипа проекта MDZ.

Видеоролик смонтировали именно с кадров, которые сняли очевидцы.

Меньше чем за неделю видео набрало почти 300 тысяч просмотров на Youtube.

Самые смешные фото дикой природы

Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards обнародовал фотографии-победители 2018 года в категории самых смешных кадров дикой природы.

За 4 года существования конкурс приобрел большую популярность как среди профессиональных фотографов, так и среди любителей.

Смотрите забавные кадры победителей конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2018.



Победители Comedy Wildlife Photography Awards



Победители фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards



Победители конкурса Comedy Wildlife Photography Awards