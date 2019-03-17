Самые смешные мемы недели: хакер Бигус и "азаровка" от главы полиции Одесской области

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На такие обвинения Луценко отреагировал и сам Денис Бигус.

Отметим, что idkfa – это специальный код, который используют геймеры в игре Doom и Doom2. Этот код дает игроку все ключи и доступ к оружию и снаряжению в игре.

Больше забавных реакций смотрите по ссылке.

"Мисциливци" или в него вселился Азаров

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Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин пытался зачитать текст на украинском языке на камеру про найденную в лесу девушку. Однако украинские слова произносить ему удавалось очень трудно, или не удавалось вообще.

Видео с неудачными попытками разместили в сети. На кадрах Головин так и не смог произнести "одиннадцатилетняя" и "охотники".

За незнание языка полицейского жестко высмеяли в сети.

Смотрите видео с "азаровкой" от главы Нацполиции Одесской области