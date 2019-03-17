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      Самые смешные мемы недели: хакер Бигус и "азаровка" от главы полиции Одесской области

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил журналиста Дениса Бигуса в том, что он "сломал коды на дисках", чтобы получить материалы для расследования коррупции в "Укроборонпроме". Глава полиции Одесской области оконфузился из-за незнания украинского языка. Объединение Тимошенко и Таруты на выборах вызвало волну шуток в сети.

      Хакер Бигус и " взломанные коды дисков"

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      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко фактически обвинил журналиста-расследователя Дениса Бигуса в хакерстве. Он заявил, что тот "сломал коды дисков", чтобы получить доступ к материалам в деле о хищениях в "Укроборонпроме".

      На эти слова генерального прокурора забавно отреагировали в соцсетях.



      Мемы в соцсетях

      На такие обвинения Луценко отреагировал и сам Денис Бигус.

      Отметим, что idkfa – это специальный код, который используют геймеры в игре Doom и Doom2. Этот код дает игроку все ключи и доступ к оружию и снаряжению в игре.

      Больше забавных реакций смотрите по ссылке.

      "Мисциливци" или в него вселился Азаров

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      Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин пытался зачитать текст на украинском языке на камеру про найденную в лесу девушку. Однако украинские слова произносить ему удавалось очень трудно, или не удавалось вообще.
      Видео с неудачными попытками разместили в сети. На кадрах Головин так и не смог произнести "одиннадцатилетняя" и "охотники".

      За незнание языка полицейского жестко высмеяли в сети.

      Смотрите видео с "азаровкой" от главы Нацполиции Одесской области

      Начальник поліції Одещини Головін не може прочитати текст українською. ЕКСКЛЮЗИВ

      АПДЕЙТ: свіжий випуск мого блогу про незадеклароване майно Головіна https://youtu.be/_U8VLuoexeQ Це начальник поліції Одеської області Дмитро Головін. І він має проблему — в нього вселився Азаров. Давайте підтримаємо генерала репостами і побажаємо навчитись бути справжнім мисливцем за злочинністю! Дякую небайдужим правоохоронцям за відео. На жаль, ось ця людина сьогодні відповідає за безпеку в стратегічно надважливому регіоні. І охороняє закон Головін приблизно так само, як розмовляє українською. За його бездіяльності руйнують місто та замовляють напади на активістів. Завдяки, у тому числі, йому Одеса стала дійсно бандитською, окремою республікою. Посилання на відео в ютубі в коментарях під відео.

      Опубліковано Serhii Sternenko Середа, 13 березня 2019 р.
       

       

      "Слияние" Таруты

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      Кандидат на пост Президента Украины от партии "Основа" Сергей Тарута принял решение поддержать на выборах 31 марта лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Так, политики подписали Меморандум о взаимодействии. Такое решение Таруты вызвало волну обсуждений в сети. Результат – очередная порция народного творчества.





      Народное творчество об объединении Тимошенко и Таруты

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      Теги: Курьезные новости Мемы
      Источник: 24 Канал
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