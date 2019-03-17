Самые смешные мемы недели: хакер Бигус и "азаровка" от главы полиции Одесской области
Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил журналиста Дениса Бигуса в том, что он "сломал коды на дисках", чтобы получить материалы для расследования коррупции в "Укроборонпроме". Глава полиции Одесской области оконфузился из-за незнания украинского языка. Объединение Тимошенко и Таруты на выборах вызвало волну шуток в сети.
Хакер Бигус и " взломанные коды дисков"
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко фактически обвинил журналиста-расследователя Дениса Бигуса в хакерстве. Он заявил, что тот "сломал коды дисков", чтобы получить доступ к материалам в деле о хищениях в "Укроборонпроме".
На эти слова генерального прокурора забавно отреагировали в соцсетях.
Мемы в соцсетях
На такие обвинения Луценко отреагировал и сам Денис Бигус.
"Слияние" Таруты
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Кандидат на пост Президента Украины от партии "Основа" Сергей Тарута принял решение поддержать на выборах 31 марта лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Так, политики подписали Меморандум о взаимодействии. Такое решение Таруты вызвало волну обсуждений в сети. Результат – очередная порция народного творчества.
Народное творчество об объединении Тимошенко и Таруты