Самые смешные мемы недели: хот-дог Тимошенко, Нурсултан вместо Астаны, украинский Путина в Крыму

Уходящая неделя была чрезвычайно богата на курьезные ситуации. Юлия Тимошенко придумала новый пиар-ход как стать "ближе к народу", и показала, как ест хот-дог на автозаправке. Столицу Казахстана Астану переименовали в Нурсултан. Президент РФ Владимир Путин приехал в аннексированный Крым, из-за чего там устроили "генеральную уборку".

Хот-дог от Тимошенко

Социальные сети взорвало видео, как Юлия Тимошенко решила стать "ближе к народу" за 2 недели до голосования на президентских выборах. Она похвасталась покупкой хот-дога на одной из автозаправок неподалеку от Славянска в Донецкой области.

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Юзеры сразу Тимошенко высмеяли за такой пиар-ход и раскритиковали ее. Соцсети вспомнили о "бедной" декларации кандидатки и усомнились, действительно ли активная сторонница здорового питания Тимошенко вообще ела купленный хот-дог.



Реакция соцсетей на хот-дог от Тимошенко

Пользователи сети смеются над Тимошенко и ее хот-догом

Ехал в Астану, приехал в Нурсанджелес

Столицу Казахстана Астану переименовали в Нурсултан. Таким решением казахи решили увековечить бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, который 19 марта ушел в отставку.

На это событие бурно отреагировали пользователи социальных сетей. Юзеры высмеяли переименование казахстанской столицы. Так, кое-кто в шутку называет город Нурсултанджелес.

Прэзідэнт Казакстана падпісаў указ аб перайменаванні горада Астана ў Нур-Султан https://t.co/qx4gZ3XjiO — Беларусь+Україна (@BelarusUkraine) 23 березня 2019 р.

Парламент Казахстану схвалив перейменування столиці на Нурсултан. Судячи з історії, місто перейменовували за кожної зручної нагоди pic.twitter.com/6PqgvNEj3V — oleh k. (@tonki_vusyky) 20 березня 2019 р.

Прощай Астана, и снова здравствуйте Нурсултан. Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан. Мощная заявка! pic.twitter.com/FI9al2FzOC — ?????? ????? (@RussellAliev) 20 березня 2019 р.

Ты уехал, ты уехал в Астану,

А приехал в Нурсултан pic.twitter.com/gXY6VFb4fQ — Наталья Алонцева (@n_alontseva) 20 березня 2019 р.

Путин в Крыму с ума сошел

Президент России Владимир Путин 18 марта решил приехать в аннексированный Крым. По такому "важному" случаю российские силовики устроили "большую уборку" на полуострове – вычистили дороги от автомобилей и людей, закрыли магазины и даже общественные туалеты.

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Пользователи социальных сетей не обошли вниманием инцидент, и отреагировали волной саркастических комментариев:

– Диверсии, знаете, бывают разные",

– "Вата от счастья даже обос*аться не сможет",

– "Очищают от людей – дикари до **аные",

– "Не город, а стойло для овец",

– "Оно летит в колонию?".

Симферополь

Город перекрыт не только для авто,и для пешеходов

Город на пабликах изрыгает просто счастье родной гавани

Перекрыли ради НИКОГО,Колония строгого режима «ИТК Симферополь»,боиться услышать РЕАЛЬНЫЕ настроения крымчан,больше ада-и т.п.

Севастопольскую от Ц.Рынка закрыли pic.twitter.com/ZngxDfLDLB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2019 р.

Подготовка к празднику падения-поднимания бабушкиного рейтинга-в центре Симферополя закрыты не только магазины,но и туалеты

Ибо диверсии,знаете ли,бывают разные! pic.twitter.com/0xMUkXGyN3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2019 р.

Кроме того, Путин во время визита в оккупированный РФ Крым отметился грубыми заявлениями относительно украинской власти и заявил, что российский и украинский народы якобы никогда не ссорились. Во время такой речи глава Кремля решил продемонстрировать и знание украинского языка.

Путин: Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински «С глузду съихал чи шо?» pic.twitter.com/sSCAMpBQG6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 березня 2019 р.

Правда, нормально сказать украинскую фразу Путину не удалось, поэтому его речь напомнила пользователям соцсетей известную "азаровку".