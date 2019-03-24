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      Самые смешные мемы недели: хот-дог Тимошенко, Нурсултан вместо Астаны, украинский Путина в Крыму

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Уходящая неделя была чрезвычайно богата на курьезные ситуации. Юлия Тимошенко придумала новый пиар-ход как стать "ближе к народу", и показала, как ест хот-дог на автозаправке. Столицу Казахстана Астану переименовали в Нурсултан. Президент РФ Владимир Путин приехал в аннексированный Крым, из-за чего там устроили "генеральную уборку".

      Хот-дог от Тимошенко

      Социальные сети взорвало видео, как Юлия Тимошенко решила стать "ближе к народу" за 2 недели до голосования на президентских выборах. Она похвасталась покупкой хот-дога на одной из автозаправок неподалеку от Славянска в Донецкой области.

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      Юзеры сразу Тимошенко высмеяли за такой пиар-ход и раскритиковали ее. Соцсети вспомнили о "бедной" декларации кандидатки и усомнились, действительно ли активная сторонница здорового питания Тимошенко вообще ела купленный хот-дог.


      Реакция соцсетей на хот-дог от Тимошенко

      Пользователи сети смеются над Тимошенко и ее хот-догом

       

       

       

       

       

       

       

       

      Ехал в Астану, приехал в Нурсанджелес

      Столицу Казахстана Астану переименовали в Нурсултан. Таким решением казахи решили увековечить бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, который 19 марта ушел в отставку.

      На это событие бурно отреагировали пользователи социальных сетей. Юзеры высмеяли переименование казахстанской столицы. Так, кое-кто в шутку называет город Нурсултанджелес.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Путин в Крыму с ума сошел

      Президент России Владимир Путин 18 марта решил приехать в аннексированный Крым. По такому "важному" случаю российские силовики устроили "большую уборку" на полуострове – вычистили дороги от автомобилей и людей, закрыли магазины и даже общественные туалеты.

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      Пользователи социальных сетей не обошли вниманием инцидент, и отреагировали волной саркастических комментариев:

      – Диверсии, знаете, бывают разные",
      – "Вата от счастья даже обос*аться не сможет",
      – "Очищают от людей – дикари до **аные",
      – "Не город, а стойло для овец",
      – "Оно летит в колонию?".

       

       

      Кроме того, Путин во время визита в оккупированный РФ Крым отметился грубыми заявлениями относительно украинской власти и заявил, что российский и украинский народы якобы никогда не ссорились. Во время такой речи глава Кремля решил продемонстрировать и знание украинского языка.

      Правда, нормально сказать украинскую фразу Путину не удалось, поэтому его речь напомнила пользователям соцсетей известную "азаровку".

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Юлия Тимошенко - новости Владимир Путин Новости Крыма Курьезные новости Мемы Новости Казахстана
      Источник: 24 канал
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