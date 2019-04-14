Самые смешные мемы недели: игра престолов Украины и маленькое кладбище Путина в Санкт-Петербурге
Фанаты культового сериала "Игра престолов", в ожидании его финального сезона, сравнивают перипетии ленты с предвыборными событиями в Украине. В Санкт-Петербурге появились два надгробия с именем Владимира Путина. Зеленский таки побывал на дебатах Порошенко на НСК, правда, онлайн.
Уходящая неделя отличилась именно такими темами для шуток в сети. Посмотрите на народное творчество, родившееся в соцсетях.
Игра престолов по-украински
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Вскоре состоится премьера культового американского телесериала "Игра престолов". Его украинские фаны сравнивают события, которые продолжаются перед вторым туром президентских выборов, с перипетиями ленты.
На НСК "Олимпийский" группа B&B Project даже исполнила главную тему из сериала "Игра престолов", как бы намекая на дебаты кандидатов в президенты.
Смотрите видео: главный саундтрек "Игры престолов" раздался на НСК "Олимпийский"
Маленькое кладбище Путина
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В Санкт-Петербурге по меньшей мере дважды за неделю "похоронили" президента РФ Владимира Путина. Так, в городе вблизи Исаакиевского собора установили надгробие российскому лидеру Владимиру Путину, а через несколько дней после него появилось еще и второе. Инициаторы и исполнители замысла – неизвестны.
С соцсети "ВКонтакте" фото таблички с изображением Путина уже успели удалить, однако соответствующие фото обнародовали в Twitter.
Как видно на таблице, под фото российского президента разместили "годы жизни" – 1952-2019, а также надпись "Предал народ России".
А вот 10 апреля появилось фото второго надгробия для Путина. Однако пока нет точной информации о том, где во второй раз "помянули" главу Кремля. На этот раз активисты оставили на так называемой надгробной плите надпись "Политический труп в Российской Федерации".
Шутки соцсетей
Зеленский "пришел" на дебаты к Порошенко онлайн
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Еще 7 апреля действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского на "Олимпийском" для проведения первого тура дебатов 14 апреля в 14:14, а в студии Общественного – 19 апреля в 19 часов в соответствии с действующим законодательством .
Так, 14 апреля Порошенко на "Олимпийском" появился, а Зеленский, как и обещал, – нет. Хотя последний, кажется, тоже следил за дебатами, которые состоялись без него. Только онлайн. Так, в сети распространили скриншот с видеотрансляцией выступления Порошенко на "Олимпийском", которую смотрят с официального аккаунта Владимира Зеленского в Facebook.
О том, что Зеленский не пришел на НСК по приглашению Порошенко, активно шутят в сети.
Соцсети об отсутствии Зеленского на "дебатах", анонсированных Порошенко
Со своей стороны добавим, что Владимир Зеленский предупреждал: на "Олимпийский" стадион он придет только раз – 19 апреля в 19:00. На эти дебаты он пригласил Петра Порошенко. Тот же ответил, что 19 апреля будет ждать Зеленского на Общественном, однако, если будет время, то придет еще и на "Олимпийский".