Самые смешные мемы недели: игра престолов Украины и маленькое кладбище Путина в Санкт-Петербурге

Фанаты культового сериала "Игра престолов", в ожидании его финального сезона, сравнивают перипетии ленты с предвыборными событиями в Украине. В Санкт-Петербурге появились два надгробия с именем Владимира Путина. Зеленский таки побывал на дебатах Порошенко на НСК, правда, онлайн.

Уходящая неделя отличилась именно такими темами для шуток в сети. Посмотрите на народное творчество, родившееся в соцсетях.

Игра престолов по-украински

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Вскоре состоится премьера культового американского телесериала "Игра престолов". Его украинские фаны сравнивают события, которые продолжаются перед вторым туром президентских выборов, с перипетиями ленты.









HBO - Наша Гра Престолів стане найкращою драматичною подією цієї весни.

Вибори в Україні - Потримай моє пиво, хлопче... pic.twitter.com/Si7kG7Kgdu — Yanay Narmon (@mishchatko) 5 апреля 2019 г.

На НСК "Олимпийский" группа B&B Project даже исполнила главную тему из сериала "Игра престолов", как бы намекая на дебаты кандидатов в президенты.

Смотрите видео: главный саундтрек "Игры престолов" раздался на НСК "Олимпийский"

Маленькое кладбище Путина

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В Санкт-Петербурге по меньшей мере дважды за неделю "похоронили" президента РФ Владимира Путина. Так, в городе вблизи Исаакиевского собора установили надгробие российскому лидеру Владимиру Путину, а через несколько дней после него появилось еще и второе. Инициаторы и исполнители замысла – неизвестны.

С соцсети "ВКонтакте" фото таблички с изображением Путина уже успели удалить, однако соответствующие фото обнародовали в Twitter.

Как видно на таблице, под фото российского президента разместили "годы жизни" – 1952-2019, а также надпись "Предал народ России".

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY — Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г.

А вот 10 апреля появилось фото второго надгробия для Путина. Однако пока нет точной информации о том, где во второй раз "помянули" главу Кремля. На этот раз активисты оставили на так называемой надгробной плите надпись "Политический труп в Российской Федерации".

Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.

Санкт-Петербург 2019"

Источник: телеграм-канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx — Агит Россия (@agit_ru) 10 апреля 2019 г.

Шутки соцсетей

В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина

«Путин похоронил свободный интернет — граждане похоронят Путина» https://t.co/sgTko0u0Xd pic.twitter.com/iDVQTnoR6L — Eustace (@Kamerto_n) 10 апреля 2019 г.

Надгробие для Путина это, конечно, несуразица: после смерти Путин не оставит труп, он превратится в сгусток чистого дзюдо — Ichor Yosha (@d_ichor) 3 апреля 2019 г.





Зеленский "пришел" на дебаты к Порошенко онлайн

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Еще 7 апреля действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского на "Олимпийском" для проведения первого тура дебатов 14 апреля в 14:14, а в студии Общественного – 19 апреля в 19 часов в соответствии с действующим законодательством .

Так, 14 апреля Порошенко на "Олимпийском" появился, а Зеленский, как и обещал, – нет. Хотя последний, кажется, тоже следил за дебатами, которые состоялись без него. Только онлайн. Так, в сети распространили скриншот с видеотрансляцией выступления Порошенко на "Олимпийском", которую смотрят с официального аккаунта Владимира Зеленского в Facebook.

О том, что Зеленский не пришел на НСК по приглашению Порошенко, активно шутят в сети.

Зеленский смотрит дебаты в интернете pic.twitter.com/E7eIab6W6R — Mikhail Golub (@golub) 14 апреля 2019 г.

Дебати, це обов'язок кандидатів, сказав Порох... і похлопав по пустому місці з надписом Володимир Зеленський!) — Mykhailo Dumiak (@MykhailoDumiak) 14 апреля 2019 г.

Зеленський не прийшов на дебати, але дивився їх трансляцію по фейзбуку :) pic.twitter.com/rl3Lif8Raj — Dzyndzia Andriy (@dzyndzia) 14 апреля 2019 г.











Соцсети об отсутствии Зеленского на "дебатах", анонсированных Порошенко

Со своей стороны добавим, что Владимир Зеленский предупреждал: на "Олимпийский" стадион он придет только раз – 19 апреля в 19:00. На эти дебаты он пригласил Петра Порошенко. Тот же ответил, что 19 апреля будет ждать Зеленского на Общественном, однако, если будет время, то придет еще и на "Олимпийский".