Самые смешные мемы недели: истерия вокруг коронавируса в Черновцах, "вечный" Аваков и 8 марта

Эта неделя подарила украинцам много интересных тем, поэтому было над чем посмеяться. В сети обсуждали первый случай заражения коронавирусом в Украине, отставку премьера Алексея Гончарука и "вечного" министра МВД Арсена Авакова. Не обошли вниманием и новую обложку The Guardian, на которой красуется президент Зеленский вместе со своим пресс-секретарем.

Коронавирус в Черновцах: если не убьет вирус – убьют соседи

В Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Covid-19. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии.

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Чтобы как-то разрядить обстановку, украинцы немного пофантазировали на тему жизни в условиях коронавируса. Например, традиционные домашние застолья несколько изменятся. Чтобы родственники не спрашивали, когда там замуж, можете просто чихнуть и тема моментально изменится.

Сами же Черновцы могут стать центром экстримального туризма. Такого, скажем, как Чернобыль.

Чернівці сьогодні прекрасні. pic.twitter.com/W4txxi7q2Z — Довбойоб з дефектами мови (@wolfigelkott) March 3, 2020



Наверное, все мы этим летом будем отдыхать в Затоке



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Отставка Гончарука, новое правительство и вечный Аваков

Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьера Алексея Гончарука, а вместе с ним и все его правительство. Остаться на должностях удалось немногим – среди счастливцев, конечно, министр внутренних дел Арсен Аваков. В народе его уже прозвали "вечным министром". Это и не удивительно, ведь за свою политическую карьеру Аваков успел поруководить МВД при двух президентах и четырех премьер-министрах.

А что же делать с другими министрами? Где взять новые лица и главное – как их запомнить? "Слуга народа" Дмитрий Костюк не растерялся и в фейсбуке попросил посоветовать кандидата на замену Авакову. Варианты были довольно креативны: от Михеила Саакашвили до Свинки Пеппы.

Зеленский на обложке The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке британского издания The Guardian. На главном фото президент сидит на столе и смеется.

Но перед этим фото со съемки публиковала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. На снимках она позировала рядом с Зеленским. Правда, эти фото не попали в выпуск The Guardian. Тем не менее украинцы добавили перца, заменив фото с Зеленским и Мендель на более забавный вариант.

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