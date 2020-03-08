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      Самые смешные мемы недели: истерия вокруг коронавируса в Черновцах, "вечный" Аваков и 8 марта

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      Эта неделя подарила украинцам много интересных тем, поэтому было над чем посмеяться. В сети обсуждали первый случай заражения коронавирусом в Украине, отставку премьера Алексея Гончарука и "вечного" министра МВД Арсена Авакова. Не обошли вниманием и новую обложку The Guardian, на которой красуется президент Зеленский вместе со своим пресс-секретарем.

      Коронавирус в Черновцах: если не убьет вирус – убьют соседи

      В Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Covid-19. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии.

      Обратите внимание Кричат и бунтуют: начались протесты под подъездом женщины, муж которой заболел коронавирусом

      Чтобы как-то разрядить обстановку, украинцы немного пофантазировали на тему жизни в условиях коронавируса. Например, традиционные домашние застолья несколько изменятся. Чтобы родственники не спрашивали, когда там замуж, можете просто чихнуть и тема моментально изменится.

      Сами же Черновцы могут стать центром экстримального туризма. Такого, скажем, как Чернобыль.


      Наверное, все мы этим летом будем отдыхать в Затоке


      Самый безопасный способ здороваться с людьми, когда где-то рядом гуляет коронавирус


      Лимитированная серия

      Отставка Гончарука, новое правительство и вечный Аваков

      Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьера Алексея Гончарука, а вместе с ним и все его правительство. Остаться на должностях удалось немногим – среди счастливцев, конечно, министр внутренних дел Арсен Аваков. В народе его уже прозвали "вечным министром". Это и не удивительно, ведь за свою политическую карьеру Аваков успел поруководить МВД при двух президентах и четырех премьер-министрах.

      А что же делать с другими министрами? Где взять новые лица и главное – как их запомнить? "Слуга народа" Дмитрий Костюк не растерялся и в фейсбуке попросил посоветовать кандидата на замену Авакову. Варианты были довольно креативны: от Михеила Саакашвили до Свинки Пеппы.

      Зеленский на обложке The Guardian

      Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке британского издания The Guardian. На главном фото президент сидит на столе и смеется.

      Но перед этим фото со съемки публиковала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. На снимках она позировала рядом с Зеленским. Правда, эти фото не попали в выпуск The Guardian. Тем не менее украинцы добавили перца, заменив фото с Зеленским и Мендель на более забавный вариант.

      Важно Тоталитарные режимы заканчивают одинаково, – Зеленский о судьбе Путина

      8 марта в Украине

      Международный женский день 8 марта ежегодно становится объектом шуток в сети. Не обошлось и без мемов с участием известных политиков. Осторожно, некоторые открытки-поздравления могут вас шокировать!

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Владимир Зеленский Алексей Гончарук– новости Новости Черновцов Арсен Аваков Мемы Публикации Коронавирус в Украине
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