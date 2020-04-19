Самые смешные мемы недели: Киев в тумане, пасочка VS кулич, коронавирус подложил свинью
Эта неделя подарила украинцам много интересных тем для шуток. Смеялись над Киевом, который из-за смога больше напоминает какую-то отдаленную планету. Не обошли вниманием и Пасху, а также говорили о том, какую свинью коронавирус подложил овнам и тельцам.
Пасха в Украине
Сегодня, 19 апреля, весь христианский мир восточного обряда празднует Пасху. Минздрав уже давно призвал украинцев оставаться дома в этот день, чтобы не подвергать себя и других опасности.
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В конце концов формат праздника в этом году немного изменился – большинство смотрит богослужение онлайн и освящает корзину дома. Но традиции подготовки к Пасхе никто не отменял, правда?
Киев в тумане
Несколько дней подряд Киев возглавлял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом. Поговаривают, что после окончания карантина киевляне выйдут на улицы и увидят другой, заново колонизированный Киев.
Карантин в Украине
Карантин из-за пандемии коронавируса должен продолжаться в Украине до 24 апреля. Но, вполне возможно, что его продлят до мая. Украинцы делятся советами, как выжить на карантине.
Добавим, что особенно не повезло овнам и тельцам, которые празднуют свои дни рождения дома.
Хорошего дня!
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