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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Самые смешные мемы недели: Киев в тумане, пасочка VS кулич, коронавирус подложил свинью

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      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Эта неделя подарила украинцам много интересных тем для шуток. Смеялись над Киевом, который из-за смога больше напоминает какую-то отдаленную планету. Не обошли вниманием и Пасху, а также говорили о том, какую свинью коронавирус подложил овнам и тельцам.

      Пасха в Украине

      Сегодня, 19 апреля, весь христианский мир восточного обряда празднует Пасху. Минздрав уже давно призвал украинцев оставаться дома в этот день, чтобы не подвергать себя и других опасности.

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      В конце концов формат праздника в этом году немного изменился – большинство смотрит богослужение онлайн и освящает корзину дома. Но традиции подготовки к Пасхе никто не отменял, правда?

      Киев в тумане

      Несколько дней подряд Киев возглавлял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом. Поговаривают, что после окончания карантина киевляне выйдут на улицы и увидят другой, заново колонизированный Киев.

      Карантин в Украине

      Карантин из-за пандемии коронавируса должен продолжаться в Украине до 24 апреля. Но, вполне возможно, что его продлят до мая. Украинцы делятся советами, как выжить на карантине.

      Добавим, что особенно не повезло овнам и тельцам, которые празднуют свои дни рождения дома.

      Хорошего дня!

      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Пасха Новости Киева Публикации Курьезные новости Мемы
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