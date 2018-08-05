Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки



Украинцы высмеяли "главную тему" российских пропагандистов



Украинцы смеются над российской пропагандой о Порошенко

В сети смеются над российскими пропагандистами

Читайте также: Елизавета II превратилась в типичную модель Instagram: забавная подборка

В сети опубликовано видео, на котором официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, известная своими пропагандистскими заявлениями, погрузилась в зажигательный танец.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице сообщества "Роисся24".

Эту видеозапись взялись живо обсуждать пользователи социальной сети. Так, в комментариях к видео интернет-юзеры откровенно смеются над тем, как "зажигает" Захарова. В частности, российского дипломата подкалывают тем, что она танцует под "пиндосскую музыку".

да новость все уже знают - Захарова выучила новый танец для борьбы с Западом — Я коней напою (@netolstyi) 4 августа 2018 г.

Это, как и говорится в том твите — Мария Захарова, директор деп-та информации и печати МИД РФ. Образец красоты, приличия, разумности и красноречия для ватного контингента страны. Впрочем, красота, приличие, разумность и красноречие там такие же паршивые, как и её "танец". — Александр Лисовцев (@A_Lisovtsev) 3 августа 2018 г.



В соцсетях высмеяли новый танец Марии Захаровой

В сети смеются над российской пропагандисткой и ее танцем

К слову, это уже не первый публичный танец пресс-секретаря российского МИД. Раньше она станцевала "Калинку-малинку" на саммите в Сочи.

Что только не сделают мужчины, лишь бы у любимой были удачные фото в Instagram

Вы точно видели в социальной сети Instagram идеально кадрированные фото девушек, которые сидят среди поля цветов на фоне других живописных пейзажей. Секрет их снимков – это личный фотограф, которым часто становится муж или парень.

Читайте также: "Новые технологии": в сети высмеяли аварийное состояние киевских маршруток

Так, красотки из Instagram часто используют своих парней как своих персональных фотографов, чтобы достичь идеального кадра, и иногда это выглядит довольно забавно.

Ребята вынуждены ложиться на землю, залезать на деревья или принимать другие причудливые позы, чтобы сделать фото, которое потом девушка выкладывает в Instagram и собирает лайки.