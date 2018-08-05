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Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки

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Главные мемы недели
Главные мемы недели / Коллаж 24 канала

Российские пропагандисты на телевидении поиздевались над книжной полкой Порошенко, украинские шутники приготовили им мощный и смешной ответ. Спикер МИД РФ Захарова выучила новый танец и стала народным посмешищем. Что не сделают мужчины, лишь бы у любимой были удачные фото в Instagram: забавная подборка. Такими были главные темы обсуждений и мемов у пользователей соцсетей на этой неделе.

Книжная полка Петра Порошенко

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Российские пропагандисты на телевидении не нашли более важной и более интересной темы для обсуждения, чем книжная полка президента Украины Петра Порошенко, что попала в кадр, когда глава государства показывал книги, которые читает. Так, пропагандисты смеялись над материалом, из которого изготовлена полка.

"Я так думаю, что это какая-то книжная полка в доме какого-то бомжа, поскольку полка из ДСП сделана. Такой дешевый-дешевый вариант ДСП", – сказал секретарь президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" по международным вопросам Александр Романович.

Это обсуждение подняли на смех пользователи социальных сетей.


Пользователи в соцсетях высмеяли российских пропагандистов

Порошенко полка з дсп
В соцсетях посмеялись над "важной" темойй на российском телевидении

Порошенко полиця
В сети смеются над российскими пропагандистами

 

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Также в сети начали появляться издевательские фотожабы.

полиця дсп порошенко
Украинцы высмеяли "главную тему" российских пропагандистов

Порошенко полиця
Украинцы смеются над российской пропагандой о Порошенко

Порошенко полиця

В сети смеются над российскими  пропагандистами

Захарова выучила новый танец

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В сети опубликовано видео, на котором официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, известная своими пропагандистскими заявлениями, погрузилась в зажигательный танец.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице сообщества "Роисся24".

Эту видеозапись взялись живо обсуждать пользователи социальной сети. Так, в комментариях к видео интернет-юзеры откровенно смеются над тем, как "зажигает" Захарова. В частности, российского дипломата подкалывают тем, что она танцует под "пиндосскую музыку".

 

 

Захарова танець
В соцсетях высмеяли новый танец Марии Захаровой

Захарова танець

В сети смеются над российской пропагандисткой и ее танцем

К слову, это уже не первый публичный танец пресс-секретаря российского МИД. Раньше она станцевала "Калинку-малинку" на саммите в Сочи.

Что только не сделают мужчины, лишь бы у любимой были удачные фото в Instagram

Вы точно видели в социальной сети Instagram идеально кадрированные фото девушек, которые сидят среди поля цветов на фоне других живописных пейзажей. Секрет их снимков – это личный фотограф, которым часто становится муж или парень.

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Так, красотки из Instagram часто используют своих парней как своих персональных фотографов, чтобы достичь идеального кадра, и иногда это выглядит довольно забавно.

Ребята вынуждены ложиться на землю, залезать на деревья или принимать другие причудливые позы, чтобы сделать фото, которое потом девушка выкладывает в Instagram и собирает лайки.

Больше забавных фото из этой подборки смотрите на сайте 24 канала.

 
Теги: Новости Украины Новости России Соцсети Курьезные новости Мемы Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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