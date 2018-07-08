Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде

Уходящая неделя была богатой на курьезные новости в Украине и мире. В частности, постарались в их творении украинские народные избранники. Они ссорились, добавляли в Instagram неуместные видео с места работы и поражали своей неосведомленностью. Кроме этого, в сети успели посмеяться с лидера КНДР, который еле поместился в российскую машину.

Нет повести смешнее в мире, чем повесть о Ткачуке и "Федерике с Могерини"

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Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Геннадий Ткачук, как оказалось, всегда думал, что Федерика Могерини – не имя и фамилия представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а – два разных человека.

Так, Ткачук оконфузился в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Судя по заявлению политика, он считает, что верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини – это два разных человека. Федерику Ткачук назвал "госпожа", а Могерини – "господином".

"Господин Федерика Могерини заявил, что только слепой не может увидеть тех изменений, которые сегодня происходят в Украине", – сказал Ткачук.

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Ведущая попыталась исправить ситуацию и отметила, что Федерика – женщина. Однако депутат не понял намека.

Федерика – госпожа, а Могерини сказал, что сегодня в Украине происходят тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что говорил, но сам факт...

– продолжил Ткачук после замечания ведущей.

Смотрите видео с заявлением Ткачука о Федерике и Могерини: