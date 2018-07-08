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Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде

59 Читати новину українською
Самые смешные мемы недели
Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канал

Уходящая неделя была богатой на курьезные новости в Украине и мире. В частности, постарались в их творении украинские народные избранники. Они ссорились, добавляли в Instagram неуместные видео с места работы и поражали своей неосведомленностью. Кроме этого, в сети успели посмеяться с лидера КНДР, который еле поместился в российскую машину.

Нет повести смешнее в мире, чем повесть о Ткачуке и "Федерике с Могерини"

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Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Геннадий Ткачук, как оказалось, всегда думал, что Федерика Могерини – не имя и фамилия представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а – два разных человека.

Так, Ткачук оконфузился в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Судя по заявлению политика, он считает, что верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини – это два разных человека. Федерику Ткачук назвал "госпожа", а Могерини – "господином".

"Господин Федерика Могерини заявил, что только слепой не может увидеть тех изменений, которые сегодня происходят в Украине", – сказал Ткачук.

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Ведущая попыталась исправить ситуацию и отметила, что Федерика – женщина. Однако депутат не понял намека.

Федерика – госпожа, а Могерини сказал, что сегодня в Украине происходят тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что говорил, но сам факт...
– продолжил Ткачук после замечания ведущей.

Смотрите видео с заявлением Ткачука о Федерике и Могерини:

Конфуз нардепа в прямом эфире успел стать мемом. В сети жестко высмеяли такую неосведомленность Ткачука.

меми федеріка і могеріні
Творчество пользователей соцсетей

меми
Ткачук вместе с Федерикой и Могерини

Кролики в Верховной Раде

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Коллега Ткачука по партии – Сергей Лещенко научился пользоваться масками емоджи в Instagram.

Он показал работу Верховной Рады в пятницу, 6 июля, во всей красе.

Чтобы хоть как-то разбавить серые парламентские будни, нардеп решил немного покреативить.

Сначала в сториз на своей странице в Instagram он показал, как происходит регистрация депутатов в системе "Рада".

А позже показал свое выступление с трибуны и своей коллеги по фракции Светланы Залищук с забавными масками емоджи в виде зайцев.

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В сети сразу же начали смеяться с такого творчества народного депутата.

"Инстаграм борца. Какой борец, такая и борьба", "Это инстаграм Яценюка!", "Самоирония работает не так. Здесь ирония над обязанностями, которые вам доверили, как депутату. Но такое, ничего страшного, не самый худший вариант", – пишут люди в сети.

Добавим, что Лещенко успел выделиться с не самой лучшей стороны еще один раз на этой неделе. Так, он вместе со своим коллегой Мустафой Найемом ввязались в словесную перепалку с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко.

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Доподлинно не известно, с чего началась ссора, однако в ее ходе Лещенко обозвал Ляшко "парнем-сосунцом" и спросил, "сладкий ли у Ахметова". Ляшко в ответ нецензурно обозвал Лещенко.

 

Ким Чен Ын в российской "Приори"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время поездки к военной части на острове в Желтом море чуть не застрял в автомобиле российского производства ВАЗ LADA Priora. Этот факт и его фотодоказательства вызвали в сети волну насмешек.

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Об этом на своей странице в Twiter сообщил российский блогер Рустем Адагамов.

"Тут на днях уважаемый высший руководитель, товарищ Ким Чен Ын инспектировал воинскую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети благодаря фотографиям поездки на побитой жизнью ВАЗовской "Приори", – говорится в сообщении блогера.

"Колбасный магнат" и римский любитель селфи

И напоследок – забавные истории с котиками, которые на этой неделе стали звездами соцсетей.

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В частности, на панорамных снимках Google Maps пользователи заметили морду кота с забавным выражением мордочки. Панорама снята на одной из улиц в Риме.

Веселое "открытие" сделали пользователи портала Reddit. Кота с перекошенной мордой сфотографировали создатели сервиса на площади Торре-Арджентина в итальянской столице. К слову, это место является одним из самых известных туристических объектов Рима. Здесь были здания, где заседал Сенат и убили Юлия Цезаря. При этом на этой площади в середине прошлого века возник "кошачий приют".

Снимок уже наделал шума в соцсетях, а кот стал звездой интернета:

А вот в Киеве другой полосатик залез на прилавок с колбасой и лакомился ею на глазах у посетителей мясного магазина.

Отмечается, что инцидент произошел в исторической местности украинской столицы Виноградарь в магазине "Континент", что располагается по адресу улица Свободы, 26.

На прилавке магазина кошак, не стесняясь, уплетает колбасу за две щеки. Если ест, значит не все потеряно,
– иронично пишут люди в сети.

 

Теги: Новости политики Федерика Могерини мир животных Сергей Лещенко Ким Чен Ын Мемы Курьезные новости
Источник: 24 канал
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