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      Самые смешные мемы недели: ляпы украинцев в Давосе, вирусы с Aliexpress и приключения поссума

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      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Пользователи соцсетей бурно отреагировали фотожабами на выступления и конфузы украинских политиков в Давосе. Вспышка пневмонии в Китае привела к манипуляциям из-за китайских посылок с AliExpress. Украинские звезды и политики попали в тренды массового соцсетевого фоточеленджа Dolly Parton. Маленький австралийский поссум превратился в мем, после того как наделал беспорядки в местном университете.

      Украинские политики в Давосе

      К теме: Забыл, что не в Киеве: украинец в Давосе получил штраф за парковку – фото, видео

      Пользователи отметили особо яркий спектр эмоций от президента во время его выступления на форуме в Давосе.

       
      Также глава государства анонсировал проект "инвестиционной няни", которая будет заниматься зарубежными инвесторами.

      Пресс-служба Офиса Президента, в частности, Юлия Мендель тоже "получила на орехи" от пользователей сети за то, что транслировала выступление Владимир Зеленского из перевернутого смартфона.

      Фотожабы на заявление Гончарука о передаче Укразализныци немецкой компании Deutsche Bahn.

       Знайте больше: Deutsche Bahn и "Укрзализныця": как будет выглядеть сотрудничество с немцами 

       
      Пресс-служба главы правительства на фейсбук-странице премьера спутала стрим Алексея Гончарука и олигарха Виктора Пинчука во время форума в Давосе.
       
       
      Кроме того, во время визита на Международный экономический форум в Давосе заместитель министра экономики Украины Тимофея Милованова Тарас Качка попал в скандал, нацепив на нос "утиный клюв". Фото моментально разошлось по сети и вызвало немало возмущенных комментариев.
       

      Тарас Качка в Давосе / facebook.com/taras.kachka

      Коронавирус в Китае

      Актуально: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространяется по миру

      Несмотря на угрозу глобальной пандемии смертельный коронавирус из Китая и страх перед болезнью, пользователи начали обыгрывать ситуацию в мемах.

      Пользователи соцсетей вспомнили и об известной компьютерной видеоигре Plague Inc., по сюжету которой нужно заразить вирусом всю планету. Всего за несколько дней игра вышла в топ App Store и принесла создателям тройной рост выручки.

      В то же время, в соцсетях часто разгоняют панику по поводу возможного заражения вирусом через посылки с AliExpress. Однако, такую информацию опровергают как медики и ученые, так и власти Китая.

      Китайские исследователи только подтвердили возможность передачи заболевания от человека к человеку.

       

      Dolly Parton challenge: соцсетевой фоточелендж

      Интересно: Dolly Parton challenge: звезды подхватили вирусный флешмоб от кантри-певицы – веселая подборка

      Смысл такого коллажа заключается в том, что нужно собрать четыре своих фотографии, которые бы подходили для публикации в социальных сетях: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

      Украинских политиков конечно же не обошла эта участь.


      Владимир Зеленский и Dolly Parton challenge / УП


      Юлия Тимошенко и Dolly Parton challenge / УП


      Петр Порошенко       и Dolly Parton challenge / УП


      Илья Кива и Dolly Parton challenge / УП


      Святослав Вакарчук и       Dolly Parton challenge / УП


      Михаил Поплавский и       Dolly Parton challenge


      Майкл Щур и       Dolly Parton challenge



      Дональд Трамп и       Dolly Parton challenge

      И даже Брежнев...

      Австралийский поссум – звезда соцсетей

      К теме: Милый поссум случайно разгромил офис и спрятался за компьютером – теперь это мем

      Маленький поссум пробрался в один из кабинетов Австралийского национального университета в Канберре и наделал там беспорядки. После этого животное спряталось за компьютером. Как выяснилось, посум провалился сквозь потолок и в панике начал метаться по офису. Впоследствии, когда вышло солнце, он забился в угол и сидел там.

      Поссум решил самостоятельно покинуть офис, не забыв съесть морковку. Пользователям очень понравился невинный вид поссума, а его фото мгновенно стало мемом.


      Мем 24 канала


      Мем 24 канала


      Мем 24 канала


      Мем 24 канала


      Мем 24 канала

      "Когда ты опоздал на последний автобус и ждешь, пока мама заберет тебя"


      Мем 24 канала

      "Я пытаюсь оставаться позитивным в понедельник"


      Мем 24 канала
       

      Поссумы – ночные животные с милыми длинными хвостами. Обитают в лесах Австралии, Тасмании и Индонезии, обычно живут группами до двенадцати особей, ведут древесный образ жизни. В рацион питания входят насекомые, сладкие фрукты, сладкий сок некоторых видов эвкалиптов. Может делать чрезвычайно длинные прыжки и при этом произвольно изменять направление.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Пневмония в Китае 2020 Алексей Гончарук Владимир Зеленский Давос 2020 Австралия Мир животных Курьезные новости Мемы
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