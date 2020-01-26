Самые смешные мемы недели: ляпы украинцев в Давосе, вирусы с Aliexpress и приключения поссума
Пользователи соцсетей бурно отреагировали фотожабами на выступления и конфузы украинских политиков в Давосе. Вспышка пневмонии в Китае привела к манипуляциям из-за китайских посылок с AliExpress. Украинские звезды и политики попали в тренды массового соцсетевого фоточеленджа Dolly Parton. Маленький австралийский поссум превратился в мем, после того как наделал беспорядки в местном университете.
Украинские политики в Давосе
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Пользователи отметили особо яркий спектр эмоций от президента во время его выступления на форуме в Давосе.
Пресс-служба Офиса Президента, в частности, Юлия Мендель тоже "получила на орехи" от пользователей сети за то, что транслировала выступление Владимир Зеленского из перевернутого смартфона.
Фотожабы на заявление Гончарука о передаче Укразализныци немецкой компании Deutsche Bahn.
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Пользователи соцсетей вспомнили и об известной компьютерной видеоигре Plague Inc., по сюжету которой нужно заразить вирусом всю планету. Всего за несколько дней игра вышла в топ App Store и принесла создателям тройной рост выручки.
В то же время, в соцсетях часто разгоняют панику по поводу возможного заражения вирусом через посылки с AliExpress. Однако, такую информацию опровергают как медики и ученые, так и власти Китая.
Китайские исследователи только подтвердили возможность передачи заболевания от человека к человеку.
Dolly Parton challenge: соцсетевой фоточелендж
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Смысл такого коллажа заключается в том, что нужно собрать четыре своих фотографии, которые бы подходили для публикации в социальных сетях: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.
Украинских политиков конечно же не обошла эта участь.
Владимир Зеленский и Dolly Parton challenge / УП
Юлия Тимошенко и Dolly Parton challenge / УП
Петр Порошенко и Dolly Parton challenge / УП
Илья Кива и Dolly Parton challenge / УП
Святослав Вакарчук и Dolly Parton challenge / УП
Михаил Поплавский и Dolly Parton challenge
Майкл Щур и Dolly Parton challenge
Дональд Трамп и Dolly Parton challenge
И даже Брежнев...
Австралийский поссум – звезда соцсетей
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Маленький поссум пробрался в один из кабинетов Австралийского национального университета в Канберре и наделал там беспорядки. После этого животное спряталось за компьютером. Как выяснилось, посум провалился сквозь потолок и в панике начал метаться по офису. Впоследствии, когда вышло солнце, он забился в угол и сидел там.
Поссум решил самостоятельно покинуть офис, не забыв съесть морковку. Пользователям очень понравился невинный вид поссума, а его фото мгновенно стало мемом.
Мем 24 канала
Мем 24 канала
Мем 24 канала
Мем 24 канала
Мем 24 канала
"Когда ты опоздал на последний автобус и ждешь, пока мама заберет тебя"
Мем 24 канала
"Я пытаюсь оставаться позитивным в понедельник"
Мем 24 канала
Поссумы – ночные животные с милыми длинными хвостами. Обитают в лесах Австралии, Тасмании и Индонезии, обычно живут группами до двенадцати особей, ведут древесный образ жизни. В рацион питания входят насекомые, сладкие фрукты, сладкий сок некоторых видов эвкалиптов. Может делать чрезвычайно длинные прыжки и при этом произвольно изменять направление.