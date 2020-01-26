Самые смешные мемы недели: ляпы украинцев в Давосе, вирусы с Aliexpress и приключения поссума

Пользователи соцсетей бурно отреагировали фотожабами на выступления и конфузы украинских политиков в Давосе. Вспышка пневмонии в Китае привела к манипуляциям из-за китайских посылок с AliExpress. Украинские звезды и политики попали в тренды массового соцсетевого фоточеленджа Dolly Parton. Маленький австралийский поссум превратился в мем, после того как наделал беспорядки в местном университете.

Украинские политики в Давосе

К теме: Забыл, что не в Киеве: украинец в Давосе получил штраф за парковку – фото, видео

Пользователи отметили особо яркий спектр эмоций от президента во время его выступления на форуме в Давосе.

Также глава государства анонсировал проект "инвестиционной няни", которая будет заниматься зарубежными инвесторами.

Пресс-служба Офиса Президента, в частности, Юлия Мендель тоже "получила на орехи" от пользователей сети за то, что транслировала выступление Владимир Зеленского из перевернутого смартфона.

Фотожабы на заявление Гончарука о передаче Укразализныци немецкой компании Deutsche Bahn.

Знайте больше: Deutsche Bahn и "Укрзализныця": как будет выглядеть сотрудничество с немцами

Пресс-служба главы правительства на фейсбук-странице премьера спутала стрим Алексея Гончарука и олигарха Виктора Пинчука во время форума в Давосе.

Кроме того, во время визита на Международный экономический форум в Давосе заместитель министра экономики Украины Тимофея Милованова Тарас Качка попал в скандал, нацепив на нос "утиный клюв". Фото моментально разошлось по сети и вызвало немало возмущенных комментариев.



Тарас Качка в Давосе / facebook.com/taras.kachka Коронавирус в Китае Тарас Качка в Давосе / facebook.com/taras.kachka Актуально: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространяется по миру Несмотря на угрозу глобальной пандемии смертельный коронавирус из Китая и страх перед болезнью, пользователи начали обыгрывать ситуацию в мемах.

Пользователи соцсетей вспомнили и об известной компьютерной видеоигре Plague Inc., по сюжету которой нужно заразить вирусом всю планету. Всего за несколько дней игра вышла в топ App Store и принесла создателям тройной рост выручки.

В то же время, в соцсетях часто разгоняют панику по поводу возможного заражения вирусом через посылки с AliExpress. Однако, такую информацию опровергают как медики и ученые, так и власти Китая.

Китайские исследователи только подтвердили возможность передачи заболевания от человека к человеку.

Dolly Parton challenge: соцсетевой фоточелендж

Интересно: Dolly Parton challenge: звезды подхватили вирусный флешмоб от кантри-певицы – веселая подборка

Смысл такого коллажа заключается в том, что нужно собрать четыре своих фотографии, которые бы подходили для публикации в социальных сетях: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

Украинских политиков конечно же не обошла эта участь.



Владимир Зеленский и Dolly Parton challenge / УП



Юлия Тимошенко и Dolly Parton challenge / УП



Петр Порошенко и Dolly Parton challenge / УП



Илья Кива и Dolly Parton challenge / УП



Святослав Вакарчук и Dolly Parton challenge / УП



Михаил Поплавский и Dolly Parton challenge



Майкл Щур и Dolly Parton challenge





Дональд Трамп и Dolly Parton challenge

И даже Брежнев...

Австралийский поссум – звезда соцсетей

К теме: Милый поссум случайно разгромил офис и спрятался за компьютером – теперь это мем

Маленький поссум пробрался в один из кабинетов Австралийского национального университета в Канберре и наделал там беспорядки. После этого животное спряталось за компьютером. Как выяснилось, посум провалился сквозь потолок и в панике начал метаться по офису. Впоследствии, когда вышло солнце, он забился в угол и сидел там.

Walked into my office and thought someone must have broken in because it looks trashed... and then I saw this little sweetie covering behind my computer. ️ pic.twitter.com/B4tuj0kYpT — Bree (@FF_notes) January 19, 2020

Поссум решил самостоятельно покинуть офис, не забыв съесть морковку. Пользователям очень понравился невинный вид поссума, а его фото мгновенно стало мемом.



Мем 24 канала



Мем 24 канала



Мем 24 канала



Мем 24 канала



Мем 24 канала

"Когда ты опоздал на последний автобус и ждешь, пока мама заберет тебя"



Мем 24 канала

"Я пытаюсь оставаться позитивным в понедельник"



Мем 24 канала



Поссумы – ночные животные с милыми длинными хвостами. Обитают в лесах Австралии, Тасмании и Индонезии, обычно живут группами до двенадцати особей, ведут древесный образ жизни. В рацион питания входят насекомые, сладкие фрукты, сладкий сок некоторых видов эвкалиптов. Может делать чрезвычайно длинные прыжки и при этом произвольно изменять направление.