Самые смешные мемы недели: маленький секрет Дубинского, резиновое изделие Киви и шалости в Раде
Александр Дубинский после расследования о его квартирах и машинах решил подзаработать на футболках. Илья Кива не устает шутить – пришел в Раду в маске Джокера. Павел Павлиш из "Слуги народа" рассматривал неоднозначные фотографии, а Тищенко взялся за фотооапарат. Нардпепы развлекались, как могли, – такие ситуации были под прицелом у соцсетей на этой неделе.
Креативный креатив Дубинского
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Нынешнему народному депутату от "Слуги народа" и бывшему журналисту и его семье за последние годы точно улыбался успех: они стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли. Общая стоимость имущества Дубинского оценивается в 2,5 миллиона долларов, что доказывает расследование Bihus.info.
Однако сам Дубинский от такого открытия не слишком расстроился и объяснил отборный автопарк просто: "Мама любит скорость". На этом нардеп не остановился – решил поймать хайп и провести собственную линию дизайнерских футболок с такой же надписью. Где раздавал? В Раде, конечно.
Дубинский раздает футболки с надписью "Мама любит скорость" / Фото 24 канала
Конечно, признание и творческие порывы Дубинского не прошли мимо пользователей соцсетей.
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Кива в "домашнем"
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Нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" не может просто так взять и спокойно прийти в Раду. Он знает столько развлечений, что пользователей теперь ему удивить трудно, однако на этот раз удалось. Решил в мире последних интриг с переписками прийти в интересном резиновом изделии – маске джокера.
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