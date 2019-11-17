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      Самые смешные мемы недели: маленький секрет Дубинского, резиновое изделие Киви и шалости в Раде

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      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Александр Дубинский после расследования о его квартирах и машинах решил подзаработать на футболках. Илья Кива не устает шутить – пришел в Раду в маске Джокера. Павел Павлиш из "Слуги народа" рассматривал неоднозначные фотографии, а Тищенко взялся за фотооапарат. Нардпепы развлекались, как могли, – такие ситуации были под прицелом у соцсетей на этой неделе.

      Креативный креатив Дубинского

      Что еще произошло: В Раде поймали на кнопкодавстве нардепа, предлагал за это сажать – видео

      Нынешнему народному депутату от "Слуги народа" и бывшему журналисту и его семье за последние годы точно улыбался успех: они стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли. Общая стоимость имущества Дубинского оценивается в 2,5 миллиона долларов, что доказывает расследование Bihus.info.

      Однако сам Дубинский от такого открытия не слишком расстроился и объяснил отборный автопарк просто: "Мама любит скорость". На этом нардеп не остановился – решил поймать хайп и провести собственную линию дизайнерских футболок с такой же надписью. Где раздавал? В Раде, конечно

      дубінський
      Дубинский раздает футболки с надписью "Мама любит скорость" / Фото 24 канала

      Конечно, признание и творческие порывы Дубинского не прошли мимо пользователей соцсетей.

      Интересно: Из-за сериала "Слуга народа" люди уже 4 года терроризируют звонками жительницу Ивано-Франковска

      Кива в "домашнем"

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      Нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" не может просто так взять и спокойно прийти в Раду. Он знает столько развлечений, что пользователей теперь ему удивить трудно, однако на этот раз удалось. Решил в мире последних интриг с переписками прийти в интересном резиновом изделии – маске джокера.

      Пользователи соцсетей считают, что Кива наконец "пришел в домашнем".
      Креатив нардепа на этом не иссяк. Он решил сфотографироваться в этой же маске с коллегой по фракции Виктором Медведчуком. Над внешностью его, правда, немного пофантазировал. 

      Однако у соцсетей своя версия.

      В целом, реагируют украинцы достаточно однозначно.

      Другие развлечения в Раде

      Кажется, нардепы никак не могут понять: смартфоны в парламенте – такая себе идея. Вот, к примеру, член фракции "Слуга народа" Павел Павлиш во время своего рабочего дня решил погрузился в интернет.

      В смартфоне народного избранника был открыт мессенджер телеграмм, в котором нардеп вошел в группу под названием "Поболтать". Вот только на снимке изображены полуголые женские ягодицы.

      Слуга народу Рада Павло Павліш інтимні фото
      Павел Павлиш и его смартфон во время рабочего дня в парламенте / Фото "Апостроф"

      А вот нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, видимо, решил, что жизнь в парламенте очень однообразная, поэтому принес с собой фотоопарат.

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      Пользователи сети сразу с юмором отреагировали на выходку Тищенко.

      "За Кивой следит?", "Рядом не хватает Нади Савченко в роли журналистки", "Так он телефоны проституток снимает...", "Следит за перепиской Яременко", "Главное, чтобы лучше депутатства", "Тю, может он внештатник в Сельских Вестях", – пишут пользователи.

       

      На хр*на нам такой союз, – Лукашенко об интеграции с Россией
      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Виктор Медведчук Верховная Рада Мемы Илья Кива Слуга народа Олександр Дубинский Новости Украины Новости политики
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