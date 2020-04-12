Самые смешные мемы недели: маразм у Путина, не я бью – верба бьет, заплыв в тренажерку

У Путина на старости лет совсем крыша поехала – старому снится, как он с печенегами бьется. В Украине Вербное воскресенье – самое время напомнить врагам, что такое РСЗО "Верба". Появилась инструкция, как прославиться с помощью пары плавок, нескольких копов и умения плавать. На этой неделе украинцам явно было над чем посмеяться.

Маразм у Путина

У Путина на старости лет совсем крыша поехала. Ему приснилось, как он ходил с боями против печенегов и половцев. Как обычный маразматичный старикан, он сразу же принялся рассказывать об этом на весь мир.

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Началось все, когда российский президент успокаивал россиян из-за пандемии коронавируса. Мол, Россия выстояла против печенегов и половцев, выстоит и перед коронавирусом.

Но вот беда, когда Киевская Русь воевала с печенегами и половцами, русских еще никто даже не придумал, а на месте Москвы жабы квакали.



К слову, тайну Путина уже разгадали. Так вот в чем дело

На самом же деле, говоря о войне с печенегами Путин имел в виду совсем не то.

Предлагаем организовать для россиян еще один впечатляющий экскурс в историю. Как-никак День космонавтики.

Ну и давайте в конце концов хотя бы вспомним о коронавирусе. Итак, у нас к вам два вопроса, но на первый можете не отвечать, ведь ответ известен заранее.

Не я бью – верба бьет

Похоже на то, что россиянам мало одной Вербного воскресенья в неделю. Что ж, Вооруженные силы Украины передают нашим "дорогим" соседям пламенные поздравления – во всех смыслах слова "пламенные".

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Впрочем как показывает практика, самый эффективный способ победить слопатоеда – просто ждать, когда он сам себя уничтожит. Привет передает "херой рускава мира".

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Но вернемся к Вербному воскресенью. Кто-то придумал, что в выходные будет действовать комендантский час, а полиция станет более эффективно реагировать на нарушения. Как всегда, получилось что-то забавное.

Заплыв в качалку

Как показывает практика, чтобы стать известным в Украине, нужно или чесать свои интимные места на заседании Верховной Рады или же выдумать какую-то ерунду перед десятками камер.

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А, стоп, это же одно и то же. Ну, словом, если вы не хотите, чтобы ваше имя было рядом с именем Ильи Кивы, то даже для вас есть выход.

План очень простой: берете чистые плавки (можно не очень чистые, но хотя бы без дыр), идете в гидропарк во время протестов вокруг качалки, переплываете через канал Днепра, перед этим и после позируя перед объективами камер, и сразу же сдаетесь полиции, которая уже ожидает. Успех гарантирован.

К слову, в распоряжение 24 канала попало секретное видео украинских спецслужб о том, что на самом деле произошло в гидропарке.

На этом пора завершать. Неделя действительно выдалась очень веселой. Советуем брать плавки и вперед в гидропарк. Возможно, на следующей неделе именно вы станете героем мемов. Главное, чтобы не доходило до маразма, как у Путина. А пока ловите прогноз на неделю.