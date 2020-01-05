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      Самые смешные мемы недели: Порошенко забыл о путче на Новый год, а Зеленскому – какая разница

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      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Украина и весь мир вошли в новый 2020 год. Эта тема стала главной для обсуждения в соцсетях. Юзеры вспоминают, что пятый президент Петр Порошенко якобы планировал организовать в декабре путч. Наверное, забыл. А вот действующий глава государства Владимир Зеленский так поздравлял украинцев с Новым годом, что и разозлил, и рассмешил. А в России снова высмеяли поздравление Путина-агрессора.

      Новогодний путч Порошенко: забыл или передумал

      Еще в сентябре нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая случайно на всю Украину раскрыла "великую тайну" пятого президента Петра Порошенко. Он якобы готовил предновогодний путч на декабрь. А Богуцкая об этом рассказала во время переписки в соцсети таинственной "Леночке".

      "Я очень расстроена, но другого пути пока нет. Он (глава МВД Аваков, – 24 канал) остается до декабря. Именно на декабрь Петр готовит путч", – писала Богуцкая.

      Ох, как обрадовались пользователи соцсетей после этого. Кто-то активно готовился к путчу, кто-то наоборот пытался предостеречь от него. А еще часть пользователей с попкорном в руках ждала это великое событие.

      Только... Уже и декабрь прошел, и Новый год, а путча все нет и нет. И теперь юзеры ломают себе головы: Петр Алексеевич забыл или, может, передумал?)

       


      Путч от Порошенко

       

       

       

      "Какая разница" Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего поздравления заявил, что "нет разницы, как названа улица, если она освещена и заасфальтирована" и так же "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, которую любишь". Гарант призвал украинцев научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны и превратить единство в национальную идею.

      В социальных сетях обращение вызвало бурное обсуждение. Юзеры даже запустили флешмобы с условным слоганом #дляменеєрізниця.

      Однако есть и такие, которые с юмором отнеслись к новогоднему заявлению Зеленского.


      Как по мнению Зеленского могут называться улицы в Украине / фото Сергей Белоног


      Памятник для встречи влюбленных


      Еще одна улица с интересным названием

       

       

       


      Мемы про "какая разница" от Зеленского

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #зеленский #півнашосту #какаяразница

      Допис, поширений Oleksii Kuzmenko (@kuzmenkooleksii)

       

      Но все же разница есть. Большая.


      Все имеет значение

      Что Путин загадал Деду Морозу?

      К украинцам с подарками 19 декабря приходит Святой Николай, к американцам перед Новым годом – Санта Клаус, а к русским – Дед Мороз. Дети и взрослые наперегонки загадывают желания и ожидают сюрпризов.

      Кто-то пишет письма, а кто – то шепчет на ушко волшебнику свою заветную мечту. В России решили предположить, что президент Владимир Путин, известный своей агрессией в мире, мог загадать Деду Морозу.


      Путин озвучил Деду Морозу свое желание / иллюстратор Сергей Елкин

      Не обошли вниманием пользователи интернета и новогоднее поздравление Путина. Что интересно, ряд российских пропагандистских каналов лишили авторов ютуба возможности комментировать обращение президента. Все потому, что в прошлом 2019 году пользователи сети поставили массу дизлайков под поздравлением главы Кремля.

      Поэтому теперь у Путина новый статус – "король дизлайков".


      Дизлайки на новогоднее поздравление Путина

      Вы будете удивлены, но Путин уже 20(!) раз записывает новогоднее поздравление для россиян.


      Новогоднее обращение Путина / дубль 20

      Тем временем один из пабликов в твиттере предположил, как будет выглядеть новогоднее поздравление Путина в далеком 2047 году. Тогда главе Кремля будет аж 94 года.

       

      А еще пользователи предполагают, как сам Путин праздновал Новый год и чье обращение смотрел.

       

       

       


      Мем о новогоднем поздравлении Путина

      Новый год: мы выжили

      Ну и в завершение предлагаем посмотреть подборку самых смешных мемов о праздновании Нового года от простых людей.

      Юзеры шутят, что 1 января голова трещала, похмелье было сильным. Но уже 2 января небесные силы сжалились над ними и они вернулись к нормальной жизни. Но все еще ходят по краю – на носу Рождество.


      Украинцы шутят о теплой погоде на Новый год


      А кто-то думает, что придумал способ спрятать елку от кота-проказника


      Диагноз людей после Нового года – похмелье

       

       

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Курьезные новости Мемы Владимир Путин Новогодние праздники Петр Порошенко
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