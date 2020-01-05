Самые смешные мемы недели: Порошенко забыл о путче на Новый год, а Зеленскому – какая разница

Украина и весь мир вошли в новый 2020 год. Эта тема стала главной для обсуждения в соцсетях. Юзеры вспоминают, что пятый президент Петр Порошенко якобы планировал организовать в декабре путч. Наверное, забыл. А вот действующий глава государства Владимир Зеленский так поздравлял украинцев с Новым годом, что и разозлил, и рассмешил. А в России снова высмеяли поздравление Путина-агрессора.

Новогодний путч Порошенко: забыл или передумал

Еще в сентябре нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая случайно на всю Украину раскрыла "великую тайну" пятого президента Петра Порошенко. Он якобы готовил предновогодний путч на декабрь. А Богуцкая об этом рассказала во время переписки в соцсети таинственной "Леночке".

"Я очень расстроена, но другого пути пока нет. Он (глава МВД Аваков, – 24 канал) остается до декабря. Именно на декабрь Петр готовит путч", – писала Богуцкая.

Ох, как обрадовались пользователи соцсетей после этого. Кто-то активно готовился к путчу, кто-то наоборот пытался предостеречь от него. А еще часть пользователей с попкорном в руках ждала это великое событие.

Только... Уже и декабрь прошел, и Новый год, а путча все нет и нет. И теперь юзеры ломают себе головы: Петр Алексеевич забыл или, может, передумал?)

Петро Олексійович(@poroshenko), де той ПУТЧ на Новий Рік?



Я виходить, дарма на двір вийшов? Невже Богуцька забула кодове слово.. pic.twitter.com/r5LOWjOqlQ — Василь Камінський (@Vasyl_Kaminskiy) December 31, 2019



Путч от Порошенко

Так у зеро прогнозували путч на грудень...

Я й повірила - так чекала, так чекала... ))

Чи перенесли на весну... — Вікентіївна (@realistka376891) January 1, 2020

Так а анонсированный некоторыми нардепами #путч состоялся уже или что-то пошло не так? pic.twitter.com/uL9pR2eJjv — Oleksii Frantsuz (@ofrantsuz) January 2, 2020

"Какая разница" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего поздравления заявил, что "нет разницы, как названа улица, если она освещена и заасфальтирована" и так же "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, которую любишь". Гарант призвал украинцев научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны и превратить единство в национальную идею.

В социальных сетях обращение вызвало бурное обсуждение. Юзеры даже запустили флешмобы с условным слоганом #дляменеєрізниця.

Однако есть и такие, которые с юмором отнеслись к новогоднему заявлению Зеленского.



Как по мнению Зеленского могут называться улицы в Украине / фото Сергей Белоног



Памятник для встречи влюбленных



Еще одна улица с интересным названием



Мемы про "какая разница" от Зеленского

Но все же разница есть. Большая.



Все имеет значение

Что Путин загадал Деду Морозу?

К украинцам с подарками 19 декабря приходит Святой Николай, к американцам перед Новым годом – Санта Клаус, а к русским – Дед Мороз. Дети и взрослые наперегонки загадывают желания и ожидают сюрпризов.

Кто-то пишет письма, а кто – то шепчет на ушко волшебнику свою заветную мечту. В России решили предположить, что президент Владимир Путин, известный своей агрессией в мире, мог загадать Деду Морозу.



Путин озвучил Деду Морозу свое желание / иллюстратор Сергей Елкин

Не обошли вниманием пользователи интернета и новогоднее поздравление Путина. Что интересно, ряд российских пропагандистских каналов лишили авторов ютуба возможности комментировать обращение президента. Все потому, что в прошлом 2019 году пользователи сети поставили массу дизлайков под поздравлением главы Кремля.

Поэтому теперь у Путина новый статус – "король дизлайков".



Дизлайки на новогоднее поздравление Путина

Вы будете удивлены, но Путин уже 20(!) раз записывает новогоднее поздравление для россиян.



Новогоднее обращение Путина / дубль 20

Тем временем один из пабликов в твиттере предположил, как будет выглядеть новогоднее поздравление Путина в далеком 2047 году. Тогда главе Кремля будет аж 94 года.

Новогоднее обращение президента РФ Путина в 2047 году:



pic.twitter.com/7LmtJLPZGF — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) January 2, 2020

А еще пользователи предполагают, как сам Путин праздновал Новый год и чье обращение смотрел.

Многие интересуются, чье обращение в Новый год смотрит сам Путин



Кремль опубликовал уникальное фото: pic.twitter.com/4BVe7roA5o — Нет, ну кроме шуток (@justaaandreww) January 1, 2020

Настоящее новогоднее поздравление Путина: pic.twitter.com/I4ic66qxSs — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) January 1, 2020



Мем о новогоднем поздравлении Путина

Новый год: мы выжили

Ну и в завершение предлагаем посмотреть подборку самых смешных мемов о праздновании Нового года от простых людей.

Юзеры шутят, что 1 января голова трещала, похмелье было сильным. Но уже 2 января небесные силы сжалились над ними и они вернулись к нормальной жизни. Но все еще ходят по краю – на носу Рождество.



Украинцы шутят о теплой погоде на Новый год



А кто-то думает, что придумал способ спрятать елку от кота-проказника



Диагноз людей после Нового года – похмелье