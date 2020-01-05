Самые смешные мемы недели: Порошенко забыл о путче на Новый год, а Зеленскому – какая разница
Украина и весь мир вошли в новый 2020 год. Эта тема стала главной для обсуждения в соцсетях. Юзеры вспоминают, что пятый президент Петр Порошенко якобы планировал организовать в декабре путч. Наверное, забыл. А вот действующий глава государства Владимир Зеленский так поздравлял украинцев с Новым годом, что и разозлил, и рассмешил. А в России снова высмеяли поздравление Путина-агрессора.
Новогодний путч Порошенко: забыл или передумал
Еще в сентябре нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая случайно на всю Украину раскрыла "великую тайну" пятого президента Петра Порошенко. Он якобы готовил предновогодний путч на декабрь. А Богуцкая об этом рассказала во время переписки в соцсети таинственной "Леночке".
"Я очень расстроена, но другого пути пока нет. Он (глава МВД Аваков, – 24 канал) остается до декабря. Именно на декабрь Петр готовит путч", – писала Богуцкая.
Ох, как обрадовались пользователи соцсетей после этого. Кто-то активно готовился к путчу, кто-то наоборот пытался предостеречь от него. А еще часть пользователей с попкорном в руках ждала это великое событие.
Только... Уже и декабрь прошел, и Новый год, а путча все нет и нет. И теперь юзеры ломают себе головы: Петр Алексеевич забыл или, может, передумал?)
Путч от Порошенко
"Какая разница" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего поздравления заявил, что "нет разницы, как названа улица, если она освещена и заасфальтирована" и так же "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, которую любишь". Гарант призвал украинцев научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны и превратить единство в национальную идею.
В социальных сетях обращение вызвало бурное обсуждение. Юзеры даже запустили флешмобы с условным слоганом #дляменеєрізниця.
Однако есть и такие, которые с юмором отнеслись к новогоднему заявлению Зеленского.
Как по мнению Зеленского могут называться улицы в Украине / фото Сергей Белоног
Памятник для встречи влюбленных
Еще одна улица с интересным названием
Мемы про "какая разница" от Зеленского
Но все же разница есть. Большая.
Все имеет значение
Что Путин загадал Деду Морозу?
К украинцам с подарками 19 декабря приходит Святой Николай, к американцам перед Новым годом – Санта Клаус, а к русским – Дед Мороз. Дети и взрослые наперегонки загадывают желания и ожидают сюрпризов.
Кто-то пишет письма, а кто – то шепчет на ушко волшебнику свою заветную мечту. В России решили предположить, что президент Владимир Путин, известный своей агрессией в мире, мог загадать Деду Морозу.
Путин озвучил Деду Морозу свое желание / иллюстратор Сергей Елкин
Не обошли вниманием пользователи интернета и новогоднее поздравление Путина. Что интересно, ряд российских пропагандистских каналов лишили авторов ютуба возможности комментировать обращение президента. Все потому, что в прошлом 2019 году пользователи сети поставили массу дизлайков под поздравлением главы Кремля.
Поэтому теперь у Путина новый статус – "король дизлайков".
Дизлайки на новогоднее поздравление Путина
Вы будете удивлены, но Путин уже 20(!) раз записывает новогоднее поздравление для россиян.
Новогоднее обращение Путина / дубль 20
Тем временем один из пабликов в твиттере предположил, как будет выглядеть новогоднее поздравление Путина в далеком 2047 году. Тогда главе Кремля будет аж 94 года.
А еще пользователи предполагают, как сам Путин праздновал Новый год и чье обращение смотрел.
Мем о новогоднем поздравлении Путина
Новый год: мы выжили
Ну и в завершение предлагаем посмотреть подборку самых смешных мемов о праздновании Нового года от простых людей.
Юзеры шутят, что 1 января голова трещала, похмелье было сильным. Но уже 2 января небесные силы сжалились над ними и они вернулись к нормальной жизни. Но все еще ходят по краю – на носу Рождество.
Украинцы шутят о теплой погоде на Новый год
А кто-то думает, что придумал способ спрятать елку от кота-проказника
Диагноз людей после Нового года – похмелье