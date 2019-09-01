Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде

Пятый президент Украины Петр Порошенко на декабрь готовит путч. Или пунш? Не разберешь. Что общего между Аваковым и салатом оливье? Их обоих нельзя трогать, потому что они на Новый год. Петр Порошенко в Верховной раде напевал Святославу Вакарчуку его же песни. Где только не спал Андрей Богдан. Эта неделя выдалась довольно веселой и богатой на темы для шуток, а украинцам было над чем посмеяться.

Петр Порошенко готовит путч (пунш)

Интересно: Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после выборов

В сеть попало фото переписки депутата от "Слуги народа" Лизы Богуцкой. Там она объясняет собеседнице, что Арсен Аваков, который останется на посту министра внутренних дел, является вынужденным шагом. Все ради того, чтобы помешать путчу, который готовит Петр Порошенко.

Петр Порошенко, узнав о путче, который он готовит, сразу же принялся его готовить. К счастью или к сожалению, пока лишь в шутках и мемах.

Поговаривают, за путч даже будут платить. Правда не деньгами, а конфетами Roshen.

Идею путча сразу же поддержали "порохоботы". Кажется, скоро рецепт коктейля Молотова снова будет лидировать в гугл-трендах.

Голосуй за Авакова, потому что Порошенко нападет!

Пожалуй, один из главных вопросов недели – если Арсен Аваков черт, то почему Зеленский до сих пор не позвонил Баканову? К сожалению, ответа на него нет до сих пор.

Это стоит знать: Новое правительство Украины: чего ожидать от министров

Я налию тобі, я налию собі вина (с) Петр Порошенко

Мало того, что Петр Порошенко готовит путч, он еще и успевает бесстыдно мешать работать народному депутату Святославу Вакарчуку. На открытии новой Верховной Рады пятый президент пол дня напевал Вакарчуку песни "Океана Эльзы".

Читайте также: Почему партия Вакарчука не голосовала за новый Кабмин: ответ Устиновой

Шок! Андрей Богдан не спит дома

В сеть попало фото, как глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан спит во французском аэропорту. Шутники вызов приняли и приписали Богдану отдых в еще нескольких довольно странных местах.

Уходящая неделя показалась довольно веселой. Но мы точно знаем – следующая будет не хуже. 24 канал желает вам удачной и смешной рабочей недели. И напоследок уже традиционно дарит смешное видео с котиком.