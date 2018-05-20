Самые смешные мемы недели: Путин подарил себе мост, королевская свадьба удалась на шутку
В течение прошлой недели внимание большинства пользователей интернета было приковано к открытию так называемого Крымского моста, в котором принял участие вечный хозяин Кремля Владимир Путин, и к свадьбе наследника британского престола принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Путин и его Крымский мост
15 мая с легкой руки нового-старого президента Владимира Путина состоялось торжественное открытие так называемого Крымского моста, но без курьезов традиционно не обошлось.
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Так, пользователи обратили внимание, что российский лидер во время первого проезда "проектом тысячелетия" нарушал правила – в частности, он и его пассажиры не были пристегнуты, а КамАЗ, которым он управлял, пока попадает к той категории транспорта, которым пока запрещен проезд по Крымскому мосту.
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Путин прокатился по Крымскому мосту: видео
Кроме того, в сети высмеяли маленький рост политика из России.
"Твое лицо, когда сидишь на шее у охранника, который руками давит на педали – свои ноги не достают!", – отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Но самое смешное произошло впоследствии. Выяснилось, что первым новостройку открыл не президент РФ, а обычный кот.
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Королевский юмор на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Еще одно незаурядное событие произошло уже на выходных, а именно в Великобритании принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, которая, между прочим, имеет африканские корни.
Это событие вызвало большой резонанс в обществе...
Свадьба наследника престола Гарри серьезно заинтересовала британцев
.... и впрочем на ней можно было заметить несколько интересных штучек.
Больше всего пользователей поразило с каким серьезным лицом присутствовала на церемонии сама Королева.
Также пользователи смеются над еще одним ярким выражением лица, а именно над реакцией на все со стороны одной из бывших подружек Гарри, которую тот покинул в 2007 году.
Челси Дейви на свадьбе Гарри и Маркл: видео
Среди остальных грех будет не вспомнить наряд сестры Кейт Миддлтон – Пиппы.
Интересны и мемы относительно самих Меган и Гарри.
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