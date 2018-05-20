Самые смешные мемы недели: Путин подарил себе мост, королевская свадьба удалась на шутку

В течение прошлой недели внимание большинства пользователей интернета было приковано к открытию так называемого Крымского моста, в котором принял участие вечный хозяин Кремля Владимир Путин, и к свадьбе наследника британского престола принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Путин и его Крымский мост

15 мая с легкой руки нового-старого президента Владимира Путина состоялось торжественное открытие так называемого Крымского моста, но без курьезов традиционно не обошлось.

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Так, пользователи обратили внимание, что российский лидер во время первого проезда "проектом тысячелетия" нарушал правила – в частности, он и его пассажиры не были пристегнуты, а КамАЗ, которым он управлял, пока попадает к той категории транспорта, которым пока запрещен проезд по Крымскому мосту.



Путин в очередной раз опозорился – на этот раз во время открытия Крымского моста

Путин прокатился по Крымскому мосту: видео

Кроме того, в сети высмеяли маленький рост политика из России.



"Твое лицо, когда сидишь на шее у охранника, который руками давит на педали – свои ноги не достают!", – отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Твоё лицо, когда сидишь на шее у охранника, который руками давит на педали, - свои-то ноги не достают!)) pic.twitter.com/G4lZeAGPS4 — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 15 May 2018

Но самое смешное произошло впоследствии. Выяснилось, что первым новостройку открыл не президент РФ, а обычный кот.

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Королевский юмор на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Еще одно незаурядное событие произошло уже на выходных, а именно в Великобритании принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, которая, между прочим, имеет африканские корни.

Prince Harry and Meghan Markle are married. We got a real Black American princess, y'all......and it's Saturday! pic.twitter.com/snzV0RmgWL — Jonathan Capehart (@CapehartJ) 19 May 2018

Это событие вызвало большой резонанс в обществе...



Свадьба наследника престола Гарри серьезно заинтересовала британцев

.... и впрочем на ней можно было заметить несколько интересных штучек.

Больше всего пользователей поразило с каким серьезным лицом присутствовала на церемонии сама Королева.

“yes, yes, God save me and all that” pic.twitter.com/PXuLIh5kjK — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 19 May 2018

#QueenElizabeth : "Stop it Phillip, it was not funny. Don't hide the car keys again, and I'm dead serious." pic.twitter.com/8t9crEbrId — Dr. David Romei (@DavidRomeiPHD) 19 May 2018

Также пользователи смеются над еще одним ярким выражением лица, а именно над реакцией на все со стороны одной из бывших подружек Гарри, которую тот покинул в 2007 году.

Челси Дейви на свадьбе Гарри и Маркл: видео

When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O — Caroline Moss (@socarolinesays) 19 May 2018

Среди остальных грех будет не вспомнить наряд сестры Кейт Миддлтон – Пиппы.

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19 May 2018

Интересны и мемы относительно самих Меган и Гарри.

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If my partner doesn't look at me like this when I walk down the aisle I'm going back and we shall try again #RoyalWedding pic.twitter.com/9ek5u0FysW — Phila Bokveld (@PeahLlar) 19 May 2018

Не обошли вниманием эту свадьбу и отечественные шутники.