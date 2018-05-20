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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Самые смешные мемы недели: Путин подарил себе мост, королевская свадьба удалась на шутку

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Смешные мемы недели: Путин открыл Крымский мост, в Британии Королева Елизавета II поженила внука Гарри
Смешные мемы недели: Путин открыл Крымский мост, в Британии Королева Елизавета II поженила внука Гарри / Коллаж 24 Канал

В течение прошлой недели внимание большинства пользователей интернета было приковано к открытию так называемого Крымского моста, в котором принял участие вечный хозяин Кремля Владимир Путин, и к свадьбе наследника британского престола принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Путин и его Крымский мост

15 мая с легкой руки нового-старого президента Владимира Путина состоялось торжественное открытие так называемого Крымского моста, но без курьезов традиционно не обошлось.

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Так, пользователи обратили внимание, что российский лидер во время первого проезда "проектом тысячелетия" нарушал правила – в частности, он и его пассажиры не были пристегнуты, а КамАЗ, которым он управлял, пока попадает к той категории транспорта, которым пока запрещен проезд по Крымскому мосту.

Путін, Кримський міст, курйоз, конфуз, Росія
Путин в очередной раз опозорился – на этот раз во время открытия Крымского моста

Путин прокатился по Крымскому мосту: видео

Кроме того, в сети высмеяли маленький рост политика из России.

"Твое лицо, когда сидишь на шее у охранника, который руками давит на педали – свои ноги не достают!", – отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Но самое смешное произошло впоследствии. Выяснилось, что первым новостройку открыл не президент РФ, а обычный кот.

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Королевский юмор на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Еще одно незаурядное событие произошло уже на выходных, а именно в Великобритании принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, которая, между прочим, имеет африканские корни.

Это событие вызвало большой резонанс в обществе...

Єлизавета II, Гаррі, Королівське весілля, Гаррі, Маркл

Єлизавета II, Гаррі, Королівське весілля, Гаррі, Маркл

Єлизавета II, Гаррі, Королівське весілля, Гаррі, Маркл

Єлизавета II, Гаррі, Королівське весілля, Гаррі, Маркл
Свадьба наследника престола Гарри серьезно заинтересовала британцев

.... и впрочем на ней можно было заметить несколько интересных штучек.

Больше всего пользователей поразило с каким серьезным лицом присутствовала на церемонии сама Королева.

Также пользователи смеются над еще одним ярким выражением лица, а именно над реакцией на все со стороны одной из бывших подружек Гарри, которую тот покинул в 2007 году.

Челси Дейви на свадьбе Гарри и Маркл: видео

Дейві, Гаррі, Маркл, королівське весілля, Британія, меми

Дейві, Гаррі, Маркл, королівське весілля, Британія, меми

Среди остальных грех будет не вспомнить наряд сестры Кейт Миддлтон – Пиппы.

Интересны и мемы относительно самих Меган и Гарри.

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Меган Маркл, Гаррі, королівське весілля, Британія, меми

Меган Маркл, Гаррі, королівське весілля, Британія, меми

Меган Маркл, Гаррі, королівське весілля, Британія, меми

Не обошли вниманием эту свадьбу и отечественные шутники.

Меган Маркл, Гаррі, королівське весілля, Британія, меми

Теги: Новости Украины Великобритания Публикации Соцсети Интернет Мемы Аннексия Крыма Владимир Путин Крымский мост Курьезные новости Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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