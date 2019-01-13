Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии

На этой неделе украинцы в социальных сетях много шутили на тему секса и криминала. Не обошли вниманием интернет-пользователи и причудливый маркетинговый ход в России – продавать 9 яиц вместо 10. А еще вся сеть смеялась над премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, который не слишком хорошо владеет фотошопом.

Расписка за секс

11 января в Украине начали действовать изменения в Уголовном кодексе относительно согласия на секс, которые уже успели напугать украинцев. Все потому, что теперь секс без согласия подпадает под статью об изнасиловании. Уже появилось немало шуток о том, что перед любым половым актом нужно будет дать партнеру письменную расписку, что ты не против. Правозащитники заверили, что так называемая расписка на секс – выдумка. Однако это не остановило пользователей социальных сетей и они живо шутили на эту тему.

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Шутки о расписке за секс



Мемы про расписке за секс



Шуточный фейковый документ о предоставлении согласия на секс

9 яиц в России

После Нового года россияне обнаружили, что наряду с привычными упаковками по 10 яиц на полках их магазинов появились упаковки по 9 штук. Это напрямую может быть связано с подорожанием этого продукта. Поэтому в соцсетях активно обсуждали нововведение российских маркетологов.

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Яйца в России начали продавать девятками. За год они подорожали на 26%



https://t.co/QjIoEsLn0H — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 10 января 2019 г.



Арни стреляет лотком с 9-ю яйцами

Не к ночи будет сказано,не хочу вас пугать НО:

большая упаковка ииц 30 шт

3 десятка .

теперь будет 3 девятка

3×9

9 9 9

А теперь переверните

6 6 6

ЧИСЛО ДЬЯВОЛА! pic.twitter.com/5LTgTP6KJr — Жек Даниэлззз (@jekDanielss) 11 января 2019 г.

Когда в магазин завезли яйца по 65/десяток pic.twitter.com/MEvBHK5S8b — Иностранный агент (@debri__32) 11 января 2019 г.

В России начали продавать яйца по девять штук в упаковкеhttps://t.co/kAKRS6iD6w pic.twitter.com/LBb6duDxif — Накануне.RU (@nakanuneru) 11 января 2019 г.

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- отнимут нищенские пенсии

- отнимут нищенские зарплаты

- отнимут пропаганду

- отнимут нефть и газ

- отнимут яхту

- отнимут резиденции

- отнимут суды

- отнимут росгвардию

- отнимут 9 яиц

- отнимут хуй без соли

- отнимут обещанНый РАЙ — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 11 января 2019 г.

9 яиц в упаковке стали мемом. Какие товары можно еще урезать, не меняя цены? pic.twitter.com/IjOiHjMi7G — Светлана Крус (@kruzeiros) 12 января 2019 г.

Две левые ноги премьера Австралии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попал в курьезную ситуацию. Он сфотографировался для своего личного сайта в окружении семьи. Идеальная картинка: зелень, прекрасная погода, улыбающееся супруги и их дети. Одна беда – премьер на эту фотосессию то одел старые и грязные кроссовки.

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Поскольку кроссовки очень выделялись на почти идеальной картинке, кто решил их отредактировать в фотошопе. Так, вместо грязной обуви Моррисону нарисовали два идеально чистых, белых кроссовка. Но есть проблема – оба оказались левыми. И это стало поводом для насмешек в сети.

Отфотошопленные кроссовки премьера Австралии Моррисона

Сам политик отреагировал на курьез и написал в социальной сети, что никого не просил отредактировать его кроссовки.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet!

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 8 января 2019 г.

nah, couldn't have been Tony Abbott. He was actually in one of the family images. #shoegate pic.twitter.com/zyJUnI1mtl — MyAsiofreeID (@MyAsiofreeID) 9 января 2019 г.