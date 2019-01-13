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      Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Соцсети

      На этой неделе украинцы в социальных сетях много шутили на тему секса и криминала. Не обошли вниманием интернет-пользователи и причудливый маркетинговый ход в России – продавать 9 яиц вместо 10. А еще вся сеть смеялась над премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, который не слишком хорошо владеет фотошопом.

      Расписка за секс

      11 января в Украине начали действовать изменения в Уголовном кодексе относительно согласия на секс, которые уже успели напугать украинцев. Все потому, что теперь секс без согласия подпадает под статью об изнасиловании. Уже появилось немало шуток о том, что перед любым половым актом нужно будет дать партнеру письменную расписку, что ты не против. Правозащитники заверили, что так называемая расписка на секс – выдумка. Однако это не остановило пользователей социальных сетей и они живо шутили на эту тему.

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      Шутки о расписке за секс

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      Мемы про расписке за секс

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      Шуточный фейковый документ о предоставлении согласия на секс

      9 яиц в России

      После Нового года россияне обнаружили, что наряду с привычными упаковками по 10 яиц на полках их магазинов появились упаковки по 9 штук. Это напрямую может быть связано с подорожанием этого продукта. Поэтому в соцсетях активно обсуждали нововведение российских маркетологов.

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      Арни стреляет лотком с 9-ю яйцами

      Две левые ноги премьера Австралии

      Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попал в курьезную ситуацию. Он сфотографировался для своего личного сайта в окружении семьи. Идеальная картинка: зелень, прекрасная погода, улыбающееся супруги и их дети. Одна беда – премьер на эту фотосессию то одел старые и грязные кроссовки.

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      Поскольку кроссовки очень выделялись на почти идеальной картинке, кто решил их отредактировать в фотошопе. Так, вместо грязной обуви Моррисону нарисовали два идеально чистых, белых кроссовка. Но есть проблема – оба оказались левыми. И это стало поводом для насмешек в сети.

      Кросівки прем'єра Австралії фотошоп меми карикатури жартиОтфотошопленные кроссовки премьера Австралии Моррисона

      Сам политик отреагировал на курьез и написал в социальной сети, что никого не просил отредактировать его кроссовки.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Секс Новости России Законодательство Австралия Мемы Карикатура Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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