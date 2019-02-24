Самые смешные мемы недели: "Русские бл*яди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облраде

Украину охватил резонансный скандал вокруг участниц Нацотбора Евровидения-2019 ANNA MARIA (Опанасюк). Сестры отличились скандальными заявлениями касательно Крыма и не только. С мэром Киева Виталием Кличко опять произошел конфуз из-за его "ораторских способностей". В Кропивницком во время аппаратного совещания в облгосадминистрации произошел инцидент с привкусом порно.

Короткий путь от ANNA MARIA до "русские бл * яди"

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В интервью журналисту Роману Скрыпину 22 февраля сестры Анна и Мария Опанасюк отличились скандальными заявлениями. В частности, по словам артисток, "Украина потеряла Крым", но при этом "Крым остается Крымом".

Что еще сказали сестры Опанасюк?

• на вопрос телезрителя "Чей Крым?"певицы сказали: "Крым – наш, наша родина";

• "Украина потеряла Крым. Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано";

• на вопрос, произошла лиоккупация Крыма, сказали: "На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы".



Видео, вокруг чего разгорелся скандал с дуэтом ANNA MARIA:

Во время прямого эфира финала отбора Евровидения 23 февраля ведущий Сергей Притула спросил артисток, не пожалели ли они, что подали заявку на Национальный отбор Евровидения. Ведь зная их бэкграунд и историю с родителями в Крыму, которые работают на российских оккупантов, они решили податься на конкурс и в перспективе представлять страну в мире. На что сестры ответили, что они не нарушали законов Украины.

"Важно, как ты представляешь страну, важно, с каким флагом и с каким посылом", – так сказала Джамала.

"Политика всегда присутствовала на конкурсах. Думайте головой, а не сердцем", – вот как считает Андрей Данилко.

После комментариев Джамалы и Андрея Данилко вмешался один из судей Евгений Филатов, солист группы The Maneken. Его ремарка была достаточно радикальной: "Это вчерашнее интервью – полная ж*опа для вас".

В России также не оставили без внимания скандал, случившийся вокруг ANNA MARIA. В частности, свое "авторитетное" мнение выразила пропагандистка Ольга Скабеева: "Не просто не признали агрессию России, – самым крутым образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы".

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Политический обозреватель Алексей Голобуцкий подытожил скандал вот в таком мэме:

И хотя в соцсетях этот мем забанили, он уже успел стать вирусным.

Видео полного интервью сестер Опанасюк Роману Скрыпину:

Кличко оговорился так, что стало на самом деле страшно

В эфире одного из телеканалов Киевский городской голова рассказал о смертности в отделениях интенсивной терапии, однако несколько перепутал понятие: "если раньше умирал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то сейчас только каждый второй". Вероятно, политик имел в виду, что умирать стало меньше людей – что уровень смертности уменьшился с 1/2 до 1/6. Но сказал так, что слушателям стало и смешно, и страшно одновременно.

Сексуальный "скандал" в областной раде Кропивницкого

Во время аппаратного совещания в облгосадминистрации с телефона руководителя Кировоградского облавтодора Андрея Рудника раздались звуки, характерные для фильмов с пометкой "18+".

Инцидент произошел, когда начальник управления регионального развития, градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Виктория Куликова отчитывалась о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд людей с инвалидностью. Таки на этой неделе почему-то мемы зарождаются с привкусом грусти. Разрядить атмосферу после заседания взялась молодая журналистка местного телеканала.

"Вы возбудили всю аппаратку", – фраза, достойная даже отдельного мема.

Мышка, которая явно будет бороться за Оскара

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