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      Самые смешные мемы недели: шахматы Зеленского и Путина,год Греты и сосиска за 120 тысяч долларов

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      Самые смешные мемы недели / коллаж 24 канала

      Владимир Зеленский в Париже встретился с Путиным, наконец понадобились шахматы Анатолия Гриценко. Художник Дэвид Датуна съел арт-объект банан на скотче за 120 тысяч долларов, поэтому художники придумали новый – сосиску. Грета Тунберг стала человеком года – какой год, такой и человек. В сети наконец нашли подозреваемых, похожих на фото правоохранителей якобы Андрея Антоненко.

      Шахматы Зеленского и Путина

      В Париже состоялся саммит "нормандской четверки", на котором Владимир Зеленский и Владимир Путин встретились впервые. Даже такую серьезную тему не обошли вниманием шутники из социальных сетей.

      К слову: Итоги-2019: что изменилось в отношениях между Украиной и Россией


      Говорят, Анатолий Гриценко ждал этого момента еще с избирательной кампании


      Судя по карикатуре Путина, которая появилась в сети, играли на раздевание

      Если кто-то не знает, при чем здесь Гриценко со своими шахматами, тогда напоминаем:


      Впрочем не шахматами едиными

      На нормандском саммите собрались многие уважаемые люди и Путин. Впрочем были обнаружены и украинские шпионы, которые путем обмана пробрались в Елисейский дворец.


      Петр Алексеевич, переодевайтесь, мы вас узнали

      Шутники даже оригинально подвели итоги саммита. Правда, немного нецензурно и не совсем понятно, кому именно. Надеемся, не кому-то из уважаемых гостей саммита.

      Так Василий Вирастюк, Кончита Вурст или Надежда Савченко?

      На этой неделе правоохранители заявили о завершении расследования убийства Павла Шеремета. Назвали подозреваемых и даже опубликовали их фото возле места преступления. Правда не слишком убедительные. Вот честно, гвардеец из Парижа больше похож на Порошенко, чем один из подозреваемых на Андрея Антоненко.

      Интересно: Кто хочет взять Савченко замуж: экс-нардеп поделилась личным – видео

      Поэтому в социальных сетях взялись искать, кто же на самом деле неосмотрительно попал под прицелы камер. Ответы были очень разнообразными и неожиданными. Кто только не попал под подозрение.


      А почему бы и нет? С гранатами в Раду же приходила

      Впрочем, больше всего похожим оказался стронгмен Василий Вирастюк. А вы думаете почему о нем уже так давно ничего не слышно в СМИ?


      Эх, Вася, Вася


      Еще одна звезда, которая исчезла из поля зрения, чтобы организовать теракт

      Авторитетные и проверенные источники шутников в социальных сетях сообщили, что к делу причастны и представители действующей украинской власти.


      Арсен Борисович, вот от кого от кого, а от министра внутренних дел точно не ждали

      Согласно еще одной версии, судья Сергей Вовк так уверенно и оперативно избирал меры пресечения подозреваемым, чтобы прикрыть собственную... шкуру.

      Вообще список подозреваемых можно продолжать до бесконечности, было бы желание и вдохновение.

      Говорят, некоторые даже решили изменить свой стиль, чтобы не попасть под подозрение.

      Год Греты

      Человеком года по версии журнала Time стала Грета Тунберг. Как говорится, какой год – такой и человек. Но это все равно лучше, чем Владимир Путин в 2007-ом.

      Вот так: "Поставить их к стене": Грета Тунберг вляпалась в громкий скандал из-за резкого высказывания

      Говорят, узнав о своем признании, Грета Тунберг неоднократно вспоминала об Украине и даже кое-кого из украинцев.


      Грета даже передала приветствие Арсену Авакову. Помог в этом хит Виктора Януковича "Астанавитесь"


      Поговаривают, юная экоактивистка очень обрадовалась, узнав о своем признании

      Банан, сосиска и кот

      Есть люди, которые не понимают современного искусства, считая его абсурдом, а есть те, кто готов платить 120 тысяч долларов за банан, прилепленный скотчем к стене. В этой ситуации лучше быть где-то посередине, как вот художник Дэвид Датуна, который сожрал самый дорогой банан в истории.

      Невероятное: Банан на скотче продали за 120 000 долларов на ярмарке

      Разочарованию автора арт-объекта "Комик" Маурицио Каттелани, видимо, не было предела – столько же сил и вдохновения пошло на то, чтобы прилепить банан к стене. Впрочем, его поддержали шутники в соцсетях – кто словами поддержки, а кто и новой гениальной идеей.


      Даже страшно представить встречу котика с Дэвидом Датуной


      Хорошо, хоть ван Гог не дожил до эпохи современного искусства

      Накануне рождественско-новогодних праздников мы желаем хорошо к ним подготовиться и легко провести последние рабочие недели в этом году. И уже традиционно напоследок – котик, но на этот раз ну очень праздничный.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Путин Владимир Зеленский Курьезные новости Исскусство Грета Тунберг Надежда Савченко Мемы
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