20:21
2 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
30°C 14°C
  • понедельник
    30°C 15°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Самые смешные мемы недели: соцсети бурно отреагировали на смерть Кобзона и убийство Захарченко

267 Читати новину українською
Мемы недели
Мемы недели / Коллаж 24 канала

На смерть Иосифа Кобзона – певца и депутата Госдумы России – бурно отреагировали пользователи соцсетей. В то время, как российские СМИ выражали свои соболезнования, пользователи сети с критикой упомянули личность артиста. 31 августа в центре оккупированного Донецка в результате взрыва был убит главарь пророссийских боевиков Александр Захарченко. Пользователи соцсетей и тут не сдержали свою реакцию

Отметим, что Иосиф Кобзон умер на 81 году жизни. Он активно и откровенно поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Немало лет Кобзон обробся с онкозаболеванием.

Читайте также: Умер Иосиф Кобзон: биография и личная жизнь певца

"Однажды я был на его живом концерте: на границе с Афганистаном, стоя на грузовике, Кобзон пел для российских пограничников. На сцене он выкладывался на всю катушку, как, впрочем, и в Госдуме, где голосовал за самые жестокие и несправедливые законы", – прокомментировал смерть Кобзона российский журналист и ведущий радио "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев.

Однако ряд пользователей соцсети на смерть Кобзона среагировала едкими и жесткими шутками.

И следующих не пришлось ждать долго. Захарченко решил не задерживаться и 31 августа последовал за любимым артистом.

Вечером, 31 августа, сепаратистские и российские СМИ начали распространять информацию, что возле кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка произошел взрыв, в результате которого был убит главарь оккупантов Александр Захарченко.

Читайте также: Убийство Александра Захарченко последние новости

Символично, что Захарченко убили через день после смерти российского певца Иосифа Кобзона, который поддерживал аннексию Крыма и не раз ездил выступать на оккупированный Донбасс.

Пользователи сети молниеносно отреагировали меткими заметками по этому поводу.

Вбивство Захарченка вибух Донецьк
Убийство Александра Захарченко: реакция соцсетей

А еще в сети на этой неделе снова высмеяли губернатора Николаевской области Алексея Савченко, который 1 сентября принял участие в открытии историко-археологического комплекса, во время которого провели рыцарские бои.

Забавное фото, на котором одиозный Савченко поднимает над собой меч, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Лохматов.

Пользователи в соцсетях сразу бросились комментировать смешную фотографию.


Люди в соцсетях не забыли славную историю про Конана-варвара от губернатора Николаевщины

Новая фотография от Савченко очень позабавила людей

А еще, в начале недели президент США попал в курьезную ситуацию, находясь с визитом в детской больнице в Колумбусе, в штате Огайо. Глава Белого дома не сумел правильно раскрасить флаг своей страны, но нарисовал нечто похожее на нидерландский флаг.

Читайте также: Собирал "марихуану": соцсети насмехаются над уикендом Путина

Изображение с Трампом, который в окружении детей пытается разрисовать в правильные цвета американский флаг, публикуют пользователи соцсетей.

На них видно, что лидер США вместо красных полосок разрисовывает флаг своего государства синими.

В сети даже предположили, что он хотел нарисовать российский флаг, однако даже здесь ошибся. Также люди улавливают сходство нарисованного Трампом флажка со знаменем Нидерландов.

Никогда не знал, что есть такая страна – Соединенные Штаты Нидерландов,
– пишут шутники в соцсетях.

 

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Подробности громкого убийства Захарченко и самоубийство влюбленной пары – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Подробности громкого убийства Захарченко и самоубийство влюбленной пары – топ-5 видео недели
На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака
сегодня, 19:00 На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака
Лев Парцхаладзе
Государственные финансы поют романсы: что показал отчет о выполнении бюджета за первое полугодие
сегодня, 17:49 Государственные финансы поют романсы: что показал отчет о выполнении бюджета за первое полугодие
Роман Семенуха
Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
сегодня, 16:00 Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
Блог Медіа
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сегодня, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Je suis Boris: в Москве люди чтят память Немцова
 28 февраля 2015 , 13:46
В Египте недалеко от аэропорта прогремел взрыв
 13 июля , 02:25
ФИФА готова применить к России санкции
 28 декабря 2016 , 21:10
Экс-защитник "Шахтера" стал героем Кубка Греции и сыграет в уникальном матче
 28 апреля 2017 , 20:38
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук