Самые смешные мемы недели: соцсети бурно отреагировали на смерть Кобзона и убийство Захарченко

На смерть Иосифа Кобзона – певца и депутата Госдумы России – бурно отреагировали пользователи соцсетей. В то время, как российские СМИ выражали свои соболезнования, пользователи сети с критикой упомянули личность артиста. 31 августа в центре оккупированного Донецка в результате взрыва был убит главарь пророссийских боевиков Александр Захарченко. Пользователи соцсетей и тут не сдержали свою реакцию

Отметим, что Иосиф Кобзон умер на 81 году жизни. Он активно и откровенно поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Немало лет Кобзон обробся с онкозаболеванием.

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"Однажды я был на его живом концерте: на границе с Афганистаном, стоя на грузовике, Кобзон пел для российских пограничников. На сцене он выкладывался на всю катушку, как, впрочем, и в Госдуме, где голосовал за самые жестокие и несправедливые законы", – прокомментировал смерть Кобзона российский журналист и ведущий радио "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев.

Однако ряд пользователей соцсети на смерть Кобзона среагировала едкими и жесткими шутками.

Иосиф Кобзон отправился на встречу со своими соратниками по проекту «Новороссия» - к Гиви и Мотороле: pic.twitter.com/1CWAZerOdr — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 30 серпня 2018 р.

Кобзон с небольшим опозданием решил поздравить Украину с Днём Независимости и отправился в ад. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 30 серпня 2018 р.

Память об Иосифе Кобзоне могут увековечить в Москве pic.twitter.com/eD3lUl9n2y — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 серпня 2018 р.

О покойном либо хорошо либо ничего кроме правды. Правда такова. что покойный был говно. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 серпня 2018 р.

У политических украинцев и совестливой российской либеральной интеллигенции начинается излюбленный праздник - танцы на костях, матерные частушки и ритуальное обмазывание кровью. Умер Иосиф Кобзон. — Голос Мордора (@spacelordrock) 30 серпня 2018 р.

Кобзон навсегда уехал на гастроли к Гиви, Мотороле и другим чертям. pic.twitter.com/ac10Bi8vdz — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 30 серпня 2018 р.

А вот интересно, когда Кобзон, Гиви, Моторола, доктор Лиза и хор Александрова пирамидку собирать сядут, кто первым соберет? pic.twitter.com/iGGqkNUsNM — Vitauskas (@Vitauskas_A) 28 липня 2018 р.

Сегодня Иосиф Кобзон будет выступать вместе с хором Александрова.

Охрана мероприятия - ЧВК Вагнера.

Медицинская поддержка - доктор Лиза.

Связь обеспечивает Моторола. — Milan Zlatic (@Milan_Zlatic) 30 серпня 2018 р.

И следующих не пришлось ждать долго. Захарченко решил не задерживаться и 31 августа последовал за любимым артистом.

Вечером, 31 августа, сепаратистские и российские СМИ начали распространять информацию, что возле кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка произошел взрыв, в результате которого был убит главарь оккупантов Александр Захарченко.

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Символично, что Захарченко убили через день после смерти российского певца Иосифа Кобзона, который поддерживал аннексию Крыма и не раз ездил выступать на оккупированный Донбасс.

Пользователи сети молниеносно отреагировали меткими заметками по этому поводу.



Убийство Александра Захарченко: реакция соцсетей

Як по нотам - учора замовляв захарченка на день народження - сьогодні вбили) pic.twitter.com/XbjzEvcIJX — Roman Kulyk (@Fatalist_ua) 31 серпня 2018 р.

Хороший тамада і конкурси інтєрєсниє pic.twitter.com/GaLqDyhdC1 — Йстп (@yostap) 31 серпня 2018 р.

на днях захарченко объявил трёхдневный траур по кобзону.

второй день теперь понятно для кого, а третий? — ето не я (@etokotik) 31 серпня 2018 р.

Хоронили Кобзона порвали два Захарченко https://t.co/vTlyVyt2Qo — kiriyan & (@ki_ry_sha) 31 серпня 2018 р.

Киев скорбит вместе с братским народом... pic.twitter.com/u4PAN7g17u — Юрій Гудименко (@hudymenko_yuriy) 31 серпня 2018 р.

А еще в сети на этой неделе снова высмеяли губернатора Николаевской области Алексея Савченко, который 1 сентября принял участие в открытии историко-археологического комплекса, во время которого провели рыцарские бои.

Забавное фото, на котором одиозный Савченко поднимает над собой меч, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Лохматов.

Пользователи в соцсетях сразу бросились комментировать смешную фотографию.



Люди в соцсетях не забыли славную историю про Конана-варвара от губернатора Николаевщины

Новая фотография от Савченко очень позабавила людей

А еще, в начале недели президент США попал в курьезную ситуацию, находясь с визитом в детской больнице в Колумбусе, в штате Огайо. Глава Белого дома не сумел правильно раскрасить флаг своей страны, но нарисовал нечто похожее на нидерландский флаг.

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Изображение с Трампом, который в окружении детей пытается разрисовать в правильные цвета американский флаг, публикуют пользователи соцсетей.

На них видно, что лидер США вместо красных полосок разрисовывает флаг своего государства синими.

В сети даже предположили, что он хотел нарисовать российский флаг, однако даже здесь ошибся. Также люди улавливают сходство нарисованного Трампом флажка со знаменем Нидерландов.

Никогда не знал, что есть такая страна – Соединенные Штаты Нидерландов,

– пишут шутники в соцсетях.

Many are commenting that @realDonaldTrump doesn't know that the American flag only has red and white stripes, not blue. However, we noticed that the Russian flag has a blue stripe, so maybe he was coloring that one. #Trump #TrumpRussia #TrumpRussiaConspiracy pic.twitter.com/qr23C0OhCU — eTimes Herald News (@eTimesHerald) 26 серпня 2018 р.

Trump Tries To Color U.S. Flag With Small Kids On Camera, Accidentally Draws Russia Flag https://t.co/pmTAexVcMp pic.twitter.com/g3rnvw7fYU — вяєт fυςкιтσℓ (@crewislife) 25 серпня 2018 р.