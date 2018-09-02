Самые смешные мемы недели: соцсети бурно отреагировали на смерть Кобзона и убийство Захарченко
На смерть Иосифа Кобзона – певца и депутата Госдумы России – бурно отреагировали пользователи соцсетей. В то время, как российские СМИ выражали свои соболезнования, пользователи сети с критикой упомянули личность артиста. 31 августа в центре оккупированного Донецка в результате взрыва был убит главарь пророссийских боевиков Александр Захарченко. Пользователи соцсетей и тут не сдержали свою реакцию
Отметим, что Иосиф Кобзон умер на 81 году жизни. Он активно и откровенно поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Немало лет Кобзон обробся с онкозаболеванием.
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"Однажды я был на его живом концерте: на границе с Афганистаном, стоя на грузовике, Кобзон пел для российских пограничников. На сцене он выкладывался на всю катушку, как, впрочем, и в Госдуме, где голосовал за самые жестокие и несправедливые законы", – прокомментировал смерть Кобзона российский журналист и ведущий радио "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев.
Однако ряд пользователей соцсети на смерть Кобзона среагировала едкими и жесткими шутками.
И следующих не пришлось ждать долго. Захарченко решил не задерживаться и 31 августа последовал за любимым артистом.
Вечером, 31 августа, сепаратистские и российские СМИ начали распространять информацию, что возле кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка произошел взрыв, в результате которого был убит главарь оккупантов Александр Захарченко.
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Символично, что Захарченко убили через день после смерти российского певца Иосифа Кобзона, который поддерживал аннексию Крыма и не раз ездил выступать на оккупированный Донбасс.
Пользователи сети молниеносно отреагировали меткими заметками по этому поводу.
Убийство Александра Захарченко: реакция соцсетей
А еще в сети на этой неделе снова высмеяли губернатора Николаевской области Алексея Савченко, который 1 сентября принял участие в открытии историко-археологического комплекса, во время которого провели рыцарские бои.
Забавное фото, на котором одиозный Савченко поднимает над собой меч, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Лохматов.
Пользователи в соцсетях сразу бросились комментировать смешную фотографию.
Люди в соцсетях не забыли славную историю про Конана-варвара от губернатора Николаевщины
Новая фотография от Савченко очень позабавила людей
А еще, в начале недели президент США попал в курьезную ситуацию, находясь с визитом в детской больнице в Колумбусе, в штате Огайо. Глава Белого дома не сумел правильно раскрасить флаг своей страны, но нарисовал нечто похожее на нидерландский флаг.
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Изображение с Трампом, который в окружении детей пытается разрисовать в правильные цвета американский флаг, публикуют пользователи соцсетей.
На них видно, что лидер США вместо красных полосок разрисовывает флаг своего государства синими.
В сети даже предположили, что он хотел нарисовать российский флаг, однако даже здесь ошибся. Также люди улавливают сходство нарисованного Трампом флажка со знаменем Нидерландов.
Никогда не знал, что есть такая страна – Соединенные Штаты Нидерландов,
– пишут шутники в соцсетях.