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      Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов

      18 Читати новину українською
      Самые смешные мемы недели 5-11 ноября
      Самые смешные мемы недели 5-11 ноября / Коллаж 24 канала

      Уходящая неделя, отличилась не только серьезными общественно-политическими или социальными событиями. Она подарила не один повод улыбнуться.

      Спортсмены-политики

      Как бы выглядела предвыборная агитация известных украинских спортсменов, если бы они решили идти в политику.

      Читайте также: Если Зеленский пойдет в президенты Украины: что следует знать о возможном кандидате

      Смотрите яркую подборку от издания Tribuna.com.

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      Роман Зозуля

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      Курьезы с принцем Уильямом

      Во время торжеств по чествованию памяти погибших моряков-подводников представитель британской монаршей семьи принц Уильям попал в курьез.

      По традиции, все участники мероприятия должны сделать глоток рома из фляг. Когда он пригубил напиток, то понял, что там оказался не ром, а "егер-бомба" – коктейль из ликера "Егермейстер" и энергетического напитка.

      Представьте мое удивление: думал, что там ром и не ожидал "егер-бомбы". Я же мог опьянеть, но лишь обжег себе горло,
      – признался принц Уильям.

      Принц Уильям выпил "егер-бомбу": смотрите видео

       

      В еще одну курьезную ситуацию принц Уильям попал на неделе во время награждения в Букингемском дворце актрисы Эммы Томпсон.

      Когда звезда получала из его рук награду, то попросила разрешения поцеловать монарха, но тот смутился и отказал.

      Он всегда мне нравился, еще с того времени, как был маленьким мальчиком. Я спросила: "Мне можно вас поцеловать?" Он очень смутился и тут же ответил: "Нет, ведь это ваш день, а не мой". Сказал он это очень мило. Прекрасный молодой человек!
      – призналась Эмма Томпсон.

      У спикера ГПУ украли бутерброды

      Представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко был ограблен в киевском метро. У него украли бутерброды.

      Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь. Вообще я не обижен,
      – написал Лысенко в своем Facebook.

      via GIPHY

       

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Спорт Королівська сім'я Курьезные новости Мемы
      Источник: 24 канал
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