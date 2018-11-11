Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов

Уходящая неделя, отличилась не только серьезными общественно-политическими или социальными событиями. Она подарила не один повод улыбнуться.

Спортсмены-политики

Как бы выглядела предвыборная агитация известных украинских спортсменов, если бы они решили идти в политику.

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Смотрите яркую подборку от издания Tribuna.com.

Юлия Левченко

Владимир Кличко

Марлос

Александр Усик

Жан Беленюк

Элина Свитолина

Роман Зозуля

Курьезы с принцем Уильямом

Во время торжеств по чествованию памяти погибших моряков-подводников представитель британской монаршей семьи принц Уильям попал в курьез.

По традиции, все участники мероприятия должны сделать глоток рома из фляг. Когда он пригубил напиток, то понял, что там оказался не ром, а "егер-бомба" – коктейль из ликера "Егермейстер" и энергетического напитка.

Представьте мое удивление: думал, что там ром и не ожидал "егер-бомбы". Я же мог опьянеть, но лишь обжег себе горло,

– признался принц Уильям.

Принц Уильям выпил "егер-бомбу": смотрите видео

В еще одну курьезную ситуацию принц Уильям попал на неделе во время награждения в Букингемском дворце актрисы Эммы Томпсон.

Когда звезда получала из его рук награду, то попросила разрешения поцеловать монарха, но тот смутился и отказал.

Он всегда мне нравился, еще с того времени, как был маленьким мальчиком. Я спросила: "Мне можно вас поцеловать?" Он очень смутился и тут же ответил: "Нет, ведь это ваш день, а не мой". Сказал он это очень мило. Прекрасный молодой человек!

– призналась Эмма Томпсон.

Congratulations to Dame Emma Thompson! Today at Buckingham Palace, the actor received her Damehood from The Duke for services to Drama. pic.twitter.com/1gSfaawBii — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 7 листопада 2018 р.

У спикера ГПУ украли бутерброды

Представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко был ограблен в киевском метро. У него украли бутерброды.

Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь. Вообще я не обижен,

– написал Лысенко в своем Facebook.