Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
Уходящая неделя, отличилась не только серьезными общественно-политическими или социальными событиями. Она подарила не один повод улыбнуться.
Спортсмены-политики
Как бы выглядела предвыборная агитация известных украинских спортсменов, если бы они решили идти в политику.
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Смотрите яркую подборку от издания Tribuna.com.
Юлия Левченко
Владимир Кличко
Марлос
Александр Усик
Жан Беленюк
Элина Свитолина
Роман Зозуля
Курьезы с принцем Уильямом
Во время торжеств по чествованию памяти погибших моряков-подводников представитель британской монаршей семьи принц Уильям попал в курьез.
По традиции, все участники мероприятия должны сделать глоток рома из фляг. Когда он пригубил напиток, то понял, что там оказался не ром, а "егер-бомба" – коктейль из ликера "Егермейстер" и энергетического напитка.
Представьте мое удивление: думал, что там ром и не ожидал "егер-бомбы". Я же мог опьянеть, но лишь обжег себе горло,
– признался принц Уильям.
Принц Уильям выпил "егер-бомбу": смотрите видео
В еще одну курьезную ситуацию принц Уильям попал на неделе во время награждения в Букингемском дворце актрисы Эммы Томпсон.
Когда звезда получала из его рук награду, то попросила разрешения поцеловать монарха, но тот смутился и отказал.
Он всегда мне нравился, еще с того времени, как был маленьким мальчиком. Я спросила: "Мне можно вас поцеловать?" Он очень смутился и тут же ответил: "Нет, ведь это ваш день, а не мой". Сказал он это очень мило. Прекрасный молодой человек!
– призналась Эмма Томпсон.
У спикера ГПУ украли бутерброды
Представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко был ограблен в киевском метро. У него украли бутерброды.
Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь. Вообще я не обижен,
– написал Лысенко в своем Facebook.