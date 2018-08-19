Самые смешные мемы недели: "Титаник" во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
Уходящая неделя была богатой на курьезные события в Украине и мире, на которые живо отреагировали пользователи социальных сетей. Так, интернет-юзеры высмеяли в мемах и карикатурах даже такие проблемные ситуации, как мощные ливни во Львове и Киеве, которые затопили ряд улиц.
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Шутка о львовском ливне ув стиле "Титаника"
А так могла бы выглядеть обложка альбома The Beatles, если бы группа была со Львова
На один день Львов превратился в Венецию из-за мощного дождя
Мемы о ливне во Львове
Мемы о ливне во Львове
Мемы о ливне во Львове
Мемы о ливне во Львове
Мемы о ливне во Львове
Мемы о ливне во Львове
Мемы о ливне во Львове
Мемы о ливне во Львове
Мемы о ливне во Львове
И о ливнях в Киеве.
Еще одной темой для шуток в сети стало заявление известного в Украине врача Евгения Комаровского. Он в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что для прекращения войны на Донбассе съездил бы на рыбалку с президентом России Владимиром Путиным.
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Посмешищем для всей Украины стал глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. В своей речи чиновник перепутал мифы с реальностью, так как искренне верит, что археологи могут найти на территории Николаевщины Золотое Руно времен Конана-варвара.
И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, а еще и много-много того, что мы можем показать миру,
– добавил Савченко, чем и вызвал в сети волну насмешек.
Мемы о заявлении Савченко
В сети высмеяли заявление Савченко о Конане на Николаевщине
А еще интернет-юзеры в очередной раз затроллили новое фото светской львицы, звезды реалити-шоу Ким Кардашян. Накануне она опубликовала фото, на котором соблазнительно позировала на кровати. На Кардашян были только трусики и кроссовки Yeezy. Однако внимание пользователей привлекла точно не обувь, поэтому очень быстро новый снимок Ким стал звездой соцсетей.
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Мемы о Ким Кардашян
Мемы о Ким Кардашян
Мемы о Ким Кардашян