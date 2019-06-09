Самые смешные мемы недели: троллинг по-президентски, плохие Гены и новое лицо Кучмы

Порошенко "похитил серверы" из АП, Зеленский отомстил – "похитил" кусок речи Порошенко. Между тем в украинской политике появились "новые лица" – правда, со старыми фамилиями. Украинским пользователям соцсетей было над чем шутить на прошлой неделе. Да так, что эпический ляп Трампа о Луне как часть Марса почти обошли вниманием. Самые интересные курьезы недели – в подборке 24 канала.

"Месть" президента, или Шаурма – сервера – речь

Не успели украинцы забыть о разрекламированной шестым президентом Украины шаурме и вроде похищенных пятым президентом серверах из АП, как президентские противостояния родили новые основания посмеяться.

К слову, на этой же неделе прошел День журналиста: вот вам подборка самых эпических курьезов в прямом эфире

Началось все с того, что пресс-секретарь пятого президента обвинил шестого президента в плагиате. Мол, Зеленский украл часть речи у Порошенко.



Шаурма пригодится и на дипломатическом фронте (на фото – Зеленский и Юнкер в Брюсселе)

Зеленский и действительно на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе использовал целый абзац, который Порошенко произнес на съезде партии "Европейская Солидарность".



Еще щепотка о дипломатии: Владимира Зеленского в соцсетях сравнили с Ниной Хрущевой – за слишком свободный стиль одежды на официальных международных встречах

Сначала у Зеленского обвинили МИД в основании и подпольном сотрудничестве с Порошенко, но впоследствии остыли и отшутились: мол, так хорошо же, что после смены власти позиция Украины как государства в важных вопросах неизменна.

Не обошлось без курьезов на съезде "Слуга народа", да еще и таких, что жители села Осий занервничали...

Закончилась история с "ворованной речью", как водится, шуткой: Владимир Зеленский в начале съезда партии "Слуга народа" в Киеве "спросил" присутствующих, эта речь – точно его речь, а может вдруг и она принадлежит Петру Порошенко?



Порошенко – так Порошенко

"Мы вам покажем", или Новые лица в старых списках

На этой неделе много говорили о назначении второго президента (да, мы снова о президенте) Леонида Кучмы представителем Украины в минском процессе, в Трехсторонней контактной группе.

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И таки достаточно много украинцев были удивлены увидеть это "новое лицо" в публичном поле украинской политики. В который раз.



Янукович ждет: Кучма же уже вернулся в политику, почему бы и самому не надеяться?



Вот такие они, новые лица

Но не президентами едиными. К концу недели политические партии начали активно проводить съезды и провозглашать первую десятку, двадцатку, а то и тридцатку (когда тридцатый номер Сергей Притула, грех на меньшей цифре останавливаться).



Сами списки шутники еще не успели обыграть, но уже к этому готовятся

Особый резонанс вызвали, что интересно, не самые известные партии, а сильные и готовые что-то показать. Ну, по меньшей мере – по их словам.



Украина замерла в ожидании: что же там?

Однозначно можно сказать: общественный запрос на новые лица в политике держится на очень высоком уровне.

"Плохие Гены" украинской политики

Городской голова Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес объединили свои усилия, чтобы баллотироваться в Верховную Раду. Делать они это с помощью партии "Доверяй делам".

Ничего личного – просто реакция соцсетей:

Три слова про Трампа: Луна, Марс, дракарис

Президент США написал в Twitter (он это любит делать) фразу, которую можно понять как констатацию того, что Луна является частью Марса.



Цитата: "Марс (частью которого является Луна)"

Ну и, собственно, что тут скажешь?

Пушистиков в ленту, ведь куда же без кота?

До трех вещей, на которые можно смотреть вечно, давно можно добавлять четвертую – котиков. Причем во всех возможных ипостасях и процессах...



Не в кошках счастье, а в их количестве