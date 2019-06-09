22:19
9 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      Самые смешные мемы недели: троллинг по-президентски, плохие Гены и новое лицо Кучмы

      76 Читати новину українською
      Самые смешные мемы недели в Украине
      Самые смешные мемы недели в Украине / Коллаж 24 канала

      Порошенко "похитил серверы" из АП, Зеленский отомстил – "похитил" кусок речи Порошенко. Между тем в украинской политике появились "новые лица" – правда, со старыми фамилиями. Украинским пользователям соцсетей было над чем шутить на прошлой неделе. Да так, что эпический ляп Трампа о Луне как часть Марса почти обошли вниманием. Самые интересные курьезы недели – в подборке 24 канала.

      "Месть" президента, или Шаурма – сервера – речь

      Не успели украинцы забыть о разрекламированной шестым президентом Украины шаурме и вроде похищенных пятым президентом серверах из АП, как президентские противостояния родили новые основания посмеяться.

      К слову, на этой же неделе прошел День журналиста: вот вам подборка самых эпических курьезов в прямом эфире

      Началось все с того, что пресс-секретарь пятого президента обвинил шестого президента в плагиате. Мол, Зеленский украл часть речи у Порошенко.

      Зеленський
      Шаурма пригодится и на дипломатическом фронте (на фото  Зеленский и Юнкер в Брюсселе)

      Зеленский и действительно на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе использовал целый абзац, который Порошенко произнес на съезде партии "Европейская Солидарность".

      Дипломатія
      Еще щепотка о дипломатии: Владимира Зеленского в соцсетях сравнили с Ниной Хрущевой – за слишком свободный стиль одежды на официальных международных встречах

      Сначала у Зеленского обвинили МИД в основании и подпольном сотрудничестве с Порошенко, но впоследствии остыли и отшутились: мол, так хорошо же, что после смены власти позиция Украины как государства в важных вопросах неизменна.

      Зеленський

      Не обошлось без курьезов на съезде "Слуга народа", да еще и таких, что жители села Осий занервничали...

      Закончилась история с "ворованной речью", как водится, шуткой: Владимир Зеленский в начале съезда партии "Слуга народа" в Киеве "спросил" присутствующих, эта речь – точно его речь, а может вдруг и она принадлежит Петру Порошенко?

      Зеленський
      Порошенко – так Порошенко

      "Мы вам покажем", или Новые лица в старых списках

      На этой неделе много говорили о назначении второго президента (да, мы снова о президенте) Леонида Кучмы представителем Украины в минском процессе, в Трехсторонней контактной группе.

      Читайте также: Перлы ВНО-2019: Меня вдохновляет поддержка моего кота

      И таки достаточно много украинцев были удивлены увидеть это "новое лицо" в публичном поле украинской политики. В который раз.

      Кучма
      Янукович ждет: Кучма же уже вернулся в политику, почему бы и самому не надеяться?

      Кучма
      Вот такие они, новые лица

      Но не президентами едиными. К концу недели политические партии начали активно проводить съезды и провозглашать первую десятку, двадцатку, а то и тридцатку (когда тридцатый номер Сергей Притула, грех на меньшей цифре останавливаться).

      Партії
      Сами списки шутники еще не успели обыграть, но уже к этому готовятся

      Особый резонанс вызвали, что интересно, не самые известные партии, а сильные и готовые что-то показать. Ну, по меньшей мере – по их словам.

      Партія
      Украина замерла в ожидании: что же там?

      Однозначно можно сказать: общественный запрос на новые лица в политике держится на очень высоком уровне.

       

      "Плохие Гены" украинской политики

      Городской голова Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес объединили свои усилия, чтобы баллотироваться в Верховную Раду. Делать они это с помощью партии "Доверяй делам".

      Ничего личного – просто реакция соцсетей:

      Три слова про Трампа: Луна, Марс, дракарис

      Президент США написал в Twitter (он это любит делать) фразу, которую можно понять как констатацию того, что Луна является частью Марса.

      Трамп
      Цитата: "Марс (частью которого является Луна)"

      Ну и, собственно, что тут скажешь?

      Трамп

      Пушистиков в ленту, ведь куда же без кота?

      До трех вещей, на которые можно смотреть вечно, давно можно добавлять четвертую – котиков. Причем во всех возможных ипостасях и процессах...

      Кіт
      Не в кошках счастье, а в их количестве

      blog_ava
      "Свобода" идет на выборы с "Нацкорпусом" и "Правым Сектором": кто вошел в список партии
      сегодня
      729
      Теги: Новости Украины Слуга народа Владимир Зеленский Европейская солидарность Петр Порошенко Дональд Трамп Геннадий Труханов Геннадий Кернес Леонид Кучма Карикатура Курьезные новости Мемы Мир животных
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 108
      Самые смешные мемы недели: троллинг по-президентски, плохие Гены и новое лицо Кучмы
      сегодня , 21:36 Самые смешные мемы недели: троллинг по-президентски, плохие Гены и новое лицо Кучмы
      75
      Заявление Зеленского относительно наемников России и рейтинг Медведчука – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Заявление Зеленского относительно наемников России и рейтинг Медведчука – топ-5 видео недели
      835
      То, що залишається з дитинства – вічне, – історія скульптора-"костуриста"
      сегодня , 19:00 То, що залишається з дитинства – вічне, – історія скульптора-"костуриста"
      Ukrainer 176
      В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      сегодня , 15:50 В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      Блог Соцмережі 5493
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук