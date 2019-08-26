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      Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Украинцы отметили День Независимости Украины – каждый по-разному, а Зеленский, кажется, в бронежилете. Будущий нардеп Александр Дубинский начал поиски помощника, да еще и не простого – с перчиком. А вы уже знаете, как россияне ищут украинские песни? Эта неделя выдалась довольно веселой, а украинцам было с чего посмеяться.

      День Независимости, Шествие достоинства и бронежилет Зеленского

      Это стоит увидеть: Как прошел День Независимости в Украине: фото, видео

      24 августа украинцы во всем мире отмечали самый большой государственный праздник – День Независимости Украины. Каждый праздновал по-разному, а официальное празднование в Киеве стало настоящим источником для вдохновения у шутников.

      Интересно! В Крыму, на оккупированном Донбассе и за океаном: где и как украинцы отмечали День флага

      Мы точно знаем, что празднование Дня Независимости заинтересовало и наших "дорогих" восточных соседей. Посмотрим, что там за "поребриком".
      И как бы не горело у соседей, у нас, украинцев, на это свое мнение.

      Конечно же, празднуя годовщину Независимости, мы просто не имеем права не вспомнить тех, кто завоевал и защищает ее сегодня. Огромное спасибо тем, кто желал и обрел, кто бережет нашу независимость сегодня.

      25 сантиметров у помощника Дубинского

      Кажется, кто-то просто не может работать без скандалов. Так, будущий депутат Александр Дубинский не успел отойти от недавнего общего с Максом Бужанским скандалом с журналисткой, как вступил в новый – на этот раз сексистский.

       К слову: "Слуга народа" Дубинский наехал на 24 канал: за журналистов вступился Разумков

      Сеть, конечно же, не может пропустить мимо внимания того, кто сам на нее напрашивается. Поэтому Дубинскому вместо 175-сантиметровой помощницы предложили найти помощника с 25-сантиметровым "перчиком". Как это было? Смотрите сами.

      Жаль, но в парламент таки попал.

      А в России случилась настоящая "ничья комисячна"

      Знаете, как россияне ищут украинские песни? А никак! Они просто гуглят непонятные наборы букв. Почему? Не ищите логики там, где ее нет. Словом, наслаждайтесь:

      Ну и как тут не вспомнить "баяны" о "памагите найти песню"?

      Это была патриотическая и веселая неделя. Есть все основания надеяться, что следующая будет еще лучше. 24 канал желает вам удачной и плодотворной рабочей недели, но не забывайте отдыхать. Не ленитесь – тратьте время на положительные эмоции!

      И напоследок: по статистике, на каждую подборку мемов должен быть хотя бы один котик.

      blog_ava
      Как легко освежить интерьер квартиры: практические советы с фото
      25 августа
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики День Независимости Музыка Сеть Курьезные новости Мемы Олександр Дубинский
      Источник: 24 канал
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