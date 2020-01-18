Самые смешные мемы недели: вакансия премьера, Медведев все и новые развлечения Кивы в Раде

Смотрите также: Приложение Doublicat набирает популярности: украинские политики в веселых гифках

Опубликованная в сети запись разговора, где якобы премьер Алексей Гончарук сомневается в собственных и президентских знаниях в экономике, крайне возмутила нардепов в частности и украинцев. Чтобы не исчезла возможность раскрутить свежий скандал после праздников, пользователи соцсетей даже распространяли информацию о якобы отставке Гончарука. однако этого пока не произошло.

В конце концов, глава государства и премьер-министр провели официальную встречу, во время которой Гончарук получил ряд задач. Однако пользователи соцсетей увидели эту ситуацию по-своему.



Шуточное объявление о вакансии на должность премьер-министра Шуточное объявление о вакансии на должность премьер-министра ​Вам будет интересно: "Зеленский строил портал и умирает в стене" – спасателей в Беларуси озадачили звонком Медведев все: исчезновение правительства России В течение последних дней России пришлось нелегко. Путин предложил спорные поправки к Конституции, а премьер-министром вместо Медведева стал руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин. Правительство вообще ушло в отставку. А все начиналось с ежегодного послания российского президента Федеральному собранию. В конце концов, слово "послание" здесь говорит само за себя.

Тем временем в Кремле pic.twitter.com/80701WzuBt — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 15, 2020

Среди проблем российского народа глава Кремля отметил низкую рождаемость. Россияне получили задание исправить это от самого президента – это не просто так. Путин пообещал обеспечить бесплатными горячими обедами всех школьников.

Путин:

— надо кормить детей горячей едой

— семьи с детьми бедные, но надо рожать больше

— Победа, 45-й год, мы победили Гитлера, понятненько

— россиянам предоставят бесплатный доступ в интернет, но в нём будет открываться только сайт «Царьград ТВ»



С надеждой смотрим в будущее! — Vadim Elistratov (@great_laziness) January 15, 2020

Нашёл подходящую картинку под все заявления Путина про материнский капитал и стремление повысить рождаемость pic.twitter.com/Icx9H9YcO6 — Секта свидетелей ретеншена (@JuriyReutskiy) January 15, 2020

Путин добрался и до конституции. Изменений целый ряд – в частности, процедура назначения правительства, силовых ведомств, даже запрет одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд. Словом, есть над чем подумать. Все изменения обещают вынести на референдум. Или нет.

Опять референдум? Да сколько же можно. Почему россияне постоянно должны что-то решать? — Денис Чужой (@fe_city_boy) January 15, 2020

Путин: Надо обсудить всем народом изменения в Конституции:



Госдума: ПРИМЕМ ВСЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ. — La Russie parle (@Russia_calls) January 15, 2020

В конце концов, премьер-министр России подал в отставку и свое решение считает правильным. Вот такой неучтенный поворот. Или нет.

Путин: Накидал вам план работы.

Медведев: Вот сам его и исполняй. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) January 15, 2020

Неизменно осталось лишь одно.

Путин до сих пор президент — И так каждый день (@BTHojj) January 17, 2020

Тем временем в России: Россияне наплевали на санкции и закон и тайно привезли на выставку в ЕС 280 килограммов свинины

Кива снова развлекается в Раде

Народный избранник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива до сих пор может просто так прийти в Раду и заниматься работой. Его в очередной раз поймали на "интересном" занятии, на этот раз – рассматривании интимных фото.

Нардеп жалуется, что это девушки из его "фан-клуба" присылают обнаженные фото в рабочее время. Кива вежливо попросил их найти другие случаи для фото.

Как Кива развлекается в Раде: хроника последних событий

Сначала Кива публично касался своих гениталий в парламенте. Делал он это после того, как звонил жене, подписанной в его телефоне как "Юля конкурс красоты".

В ноябре Кива развлекался в парламенте, качаясь на кресле.

Он также от нечего делать крутил микрофоном в разные стороны и жевал жвачку.

В декабре 2019 года Кива смотрел на телефоне шокирующий видеоролик, где полураздетый тренер сел на спортсмена.

Тут и добавить почти нечего.

Несмотря на все, главное – не терять праздничное настроение и не забывать о традициях.

А еще – воздержаться от телефонных звонков, которые могут кого-то огорчить. Да, дело импичмента Трампу перешло в Сенат.



С фейсбук-страницы Oleg Gapchuk

Интересно: Очередное дно в России: дети катаются на игрушечных танках в парке развлечений – видео

В конце концов, некоторым высокопоставленным представителям украинской власти ситуация в стране, вероятно, до сих пор кажется слишком монотонной.