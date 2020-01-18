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      Самые смешные мемы недели: вакансия премьера, Медведев все и новые развлечения Кивы в Раде

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      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Алексей Гончарук и Владимир Зеленский получили возможность заседать за круглым столом – все из-за неприятной истории с прослушкой, где якобы премьер не совсем корректно говорил о себе и президенте. Российский президент расстроился, что его ежегодное послание не будет эффектным. и распустил правительство. Тем временем нардеп Илья Кива нашел себе новые развлечения в Верховной Раде.

      Кто хочет быть премьером?

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      Опубликованная в сети запись разговора, где якобы премьер Алексей Гончарук сомневается в собственных и президентских знаниях в экономике, крайне возмутила нардепов в частности и украинцев. Чтобы не исчезла возможность раскрутить свежий скандал после праздников, пользователи соцсетей даже распространяли информацию о якобы отставке Гончарука. однако этого пока не произошло.

       
      В конце концов, глава государства и премьер-министр провели официальную встречу, во время которой Гончарук получил ряд задач. Однако пользователи соцсетей увидели эту ситуацию по-своему.
       
       
       
       
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      ​Вам будет интересно: "Зеленский строил портал и умирает в стене" – спасателей в Беларуси озадачили звонком

      Медведев все: исчезновение правительства России

      В течение последних дней России пришлось нелегко. Путин предложил спорные поправки к Конституции, а премьер-министром вместо Медведева стал руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин. Правительство вообще ушло в отставку. А все начиналось с ежегодного послания российского президента Федеральному собранию. В конце концов, слово "послание" здесь говорит само за себя.

      Среди проблем российского народа глава Кремля отметил низкую рождаемость. Россияне получили задание исправить это от самого президента – это не просто так. Путин пообещал обеспечить бесплатными горячими обедами всех школьников.

      Путин добрался и до конституции. Изменений целый ряд – в частности, процедура назначения правительства, силовых ведомств, даже запрет одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд. Словом, есть над чем подумать. Все изменения обещают вынести на референдум. Или нет.

      В конце концов, премьер-министр России подал в отставку и свое решение считает правильным. Вот такой неучтенный поворот. Или нет.

      Неизменно осталось лишь одно.

      Тем временем в России: Россияне наплевали на санкции и закон и тайно привезли на выставку в ЕС 280 килограммов свинины

      Кива снова развлекается в Раде

      Народный избранник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива до сих пор может просто так прийти в Раду и заниматься работой. Его в очередной раз поймали на "интересном" занятии, на этот раз – рассматривании интимных фото.

      Нардеп жалуется, что это девушки из его "фан-клуба" присылают обнаженные фото в рабочее время. Кива вежливо попросил их найти другие случаи для фото.

      Как Кива развлекается в Раде: хроника последних событий

      Тут и добавить почти нечего.

      Несмотря на все, главное – не терять праздничное настроение и не забывать о традициях.

      А еще – воздержаться от телефонных звонков, которые могут кого-то огорчить. Да, дело импичмента Трампу перешло в Сенат.


      С фейсбук-страницы Oleg Gapchuk

      Интересно: Очередное дно в России: дети катаются на игрушечных танках в парке развлечений – видео

      В конце концов, некоторым высокопоставленным представителям украинской власти ситуация в стране, вероятно, до сих пор кажется слишком монотонной.

      Лучшие поздравления с Крещением в прозе и стихах
      сегодня
      1977
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Новости политики Алексей Гончарук Дональд Трамп Курьезные новости Владимир Зеленский Мемы
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