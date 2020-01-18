Самые смешные мемы недели: вакансия премьера, Медведев все и новые развлечения Кивы в Раде

Опубликованная в сети запись разговора, где якобы премьер Алексей Гончарук сомневается в собственных и президентских знаниях в экономике, крайне возмутила нардепов в частности и украинцев. Чтобы не исчезла возможность раскрутить свежий скандал после праздников, пользователи соцсетей даже распространяли информацию о якобы отставке Гончарука. однако этого пока не произошло.
В конце концов, глава государства и премьер-министр провели официальную встречу, во время которой Гончарук получил ряд задач. Однако пользователи соцсетей увидели эту ситуацию по-своему.
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Медведев все: исчезновение правительства России
В течение последних дней России пришлось нелегко. Путин предложил спорные поправки к Конституции, а премьер-министром вместо Медведева стал руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин. Правительство вообще ушло в отставку. А все начиналось с ежегодного послания российского президента Федеральному собранию. В конце концов, слово "послание" здесь говорит само за себя.
Среди проблем российского народа глава Кремля отметил низкую рождаемость. Россияне получили задание исправить это от самого президента – это не просто так. Путин пообещал обеспечить бесплатными горячими обедами всех школьников.
Путин добрался и до конституции. Изменений целый ряд – в частности, процедура назначения правительства, силовых ведомств, даже запрет одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд. Словом, есть над чем подумать. Все изменения обещают вынести на референдум. Или нет.
В конце концов, премьер-министр России подал в отставку и свое решение считает правильным. Вот такой неучтенный поворот. Или нет.
Неизменно осталось лишь одно.
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Кива снова развлекается в Раде
Народный избранник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива до сих пор может просто так прийти в Раду и заниматься работой. Его в очередной раз поймали на "интересном" занятии, на этот раз – рассматривании интимных фото.
Нардеп жалуется, что это девушки из его "фан-клуба" присылают обнаженные фото в рабочее время. Кива вежливо попросил их найти другие случаи для фото.
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Тут и добавить почти нечего.
Несмотря на все, главное – не терять праздничное настроение и не забывать о традициях.
А еще – воздержаться от телефонных звонков, которые могут кого-то огорчить. Да, дело импичмента Трампу перешло в Сенат.
С фейсбук-страницы Oleg Gapchuk
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В конце концов, некоторым высокопоставленным представителям украинской власти ситуация в стране, вероятно, до сих пор кажется слишком монотонной.