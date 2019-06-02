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      Самые смешные мемы недели: возвращение Михо, шаурма Зеленского, мониторов много, сервер один

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      Самые смешные мемы недели в Украине
      Самые смешные мемы недели в Украине / Коллаж 24 канала

      Уходящая неделя была богата веселыми моментами – в основном в украинской политике. Так, одной из причин для веселья стало возвращение в Украину Михеила Саакашвили. Пользователи соцсетей создавали мемы и шутили, например, на тему того, насколько быстро Саакашвили назовет президента Владимира Зеленского "барыгой".

      Интернет-юзеры создавали и ностальгические карикатуры на Саакашвили. Так, политика изобразили вместе с пятым президентом Петром Порошенко и подписали изображение: "А помнишь, как ты меня по крышам гонял?"

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      меми карикатури курйози приколи мережа соцмережі Саакашвілі Порошенко

      карикатура меми Саакашвілі

      Шаурма Зеленского

      А еще пользователи сети живо обсуждали и создавали мемы на шаурму Зеленского. Это произошло после того, как президент написал в соцсетях, что Киев ассоциируется у него с запахом шаурмы.

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      А потом Зеленский выложил в соцсеть фото с шаурмой и написал: "Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением".

      меми карикатури шаурма Зеленський

      меми шаурма Зеленський карикатури курйози

      меми шаурма

      Серверы АП

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк снял видео, на котором показал почти пустую ситуационную комнату Администрации Президента. Он утверждает, что оттуда исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Между тем у Порошенко заверили, что оборудование было арендовано за его деньги и возвращено арендодателю. А еще – никакой секретной информации на серверах не было.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #порошенко #армія

      Допис, поширений Баба і кіт (@_baba_i_kit_)

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Саакашвили вернули украинское гражданство Администрация Президента Петр Порошенко Михаил Саакашвили Мемы Карикатура Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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