Самые смешные мемы недели: возвращение Михо, шаурма Зеленского, мониторов много, сервер один

Уходящая неделя была богата веселыми моментами – в основном в украинской политике. Так, одной из причин для веселья стало возвращение в Украину Михеила Саакашвили. Пользователи соцсетей создавали мемы и шутили, например, на тему того, насколько быстро Саакашвили назовет президента Владимира Зеленского "барыгой".

Интернет-юзеры создавали и ностальгические карикатуры на Саакашвили. Так, политика изобразили вместе с пятым президентом Петром Порошенко и подписали изображение: "А помнишь, как ты меня по крышам гонял?"

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Шаурма Зеленского

А еще пользователи сети живо обсуждали и создавали мемы на шаурму Зеленского. Это произошло после того, как президент написал в соцсетях, что Киев ассоциируется у него с запахом шаурмы.

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А потом Зеленский выложил в соцсеть фото с шаурмой и написал: "Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением".

Серверы АП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк снял видео, на котором показал почти пустую ситуационную комнату Администрации Президента. Он утверждает, что оттуда исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Между тем у Порошенко заверили, что оборудование было арендовано за его деньги и возвращено арендодателю. А еще – никакой секретной информации на серверах не было.